Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat miercuri că a discutat cu liderul PSD Sorin Grindeanu, dar și cu Ilie Bolojan, privind perspectivele formării unui nou guvern. Kelemen a vorbbit despre cele trei scenarii posibile, a reiterat susținerea pentru un guvern de armistițiu cu mandat până la finalul anului și a subliniat că orice alte dezbateri pe subiect ar trebui să aibă loc după ce președintele Nicușor Dan va face o nominalizare de premier.



„Am vorbit cu toți despre ce era de votat astăzi. Am discutat despre sesiunea de vineri, că mai sunt trei proiecte pe agricultură și urmează să fie discutate în în comisii de specialitate mâine și apoi, în plen, vineri - și aici e foarte important că sunt zone din agricultură care trebuie susținute, dacă nu vrem să punem lacăt pe producția agricolă - și am discutat despre perspectivele formării unui guvern și aici nu pot să vă spun altceva decât v-am spus de câteva ori”, declarat Kelemen Hunor, confirmând că a vorbit cu liderul social-democrat Sorin Grindeannu.

Președintele UDMR a expus cele trei scenarii posibile pentru un nou guvern, subliniind că în opinia sa ar fi trebuit forțată instalarea unui guvern de armistițiu, cu mandat limitat până la finalul anului.

„Sunt câteva propuneri. Prima propunere este să avem până la sfârșitul anului un guvern de tranziție, un guvern de armistițiu, spuneți-i cum vreți, dar asta înseamnă că toată lumea trebuie să vină la masa guvernului, și PNL, și PSD și trebuie să vină împreună, nu separat, și USR, și UDMR, mai ales în această perioadă. Eu cred că ar fi fost bine să forțăm un pic, între ghilimele, forțarea, trebuie să înțelegeți în sensul bun al cuvântului, formarea unui guvern de armistițiu până la sfârșitul anului, cu atacul zilnic cu drone, cu tot ce se întâmplă în zona de de de buget, cu evaluatorii care vin în țară săptămâna aceasta, Fitch, după aceea urmează Moody's. Deci sunt câteva aspecte care înseamnă tot atâtea argumente pentru a forma un guvern de largă majoritate. Deci vorbim de majoritate”, a explicat el.

A doua și a treia posibilitate prezentate de Kelemen Hunor sunt „un guvern minoritar format în jurul lui Siegfried Mureșan. Există această propunere, dar minoritar. Și pentru a investi un astfel de guvern e nevoie de PSD - PSD-ul spune că nu votează un guvern din care nu face parte - și un guvern condus de domnul Grindeanu, tot guvern minoritar, dar PNL-ul deocamdată spune că nu votează. Deci sunt aceste trei variante. A 4-a variantă nu există”.

Liderul UDMR a spus că abia după ce președintele Nicușor Dan va desemna un nou premier va putea discuta dacă formațiunea sa va susține un guvern condus de Sorin Grindeanu sau altcineva.

„În momentul în care domnul președinte desemnează pe cineva dintre cei doi sau dacă găsește un alt premier, foarte bine putem discuta despre guvern. Sigur, dumneavoastră puteți să mă întrebați dacă am vota un guvern condus de PSD, de domnul Grindeanu, dacă am vota un guvern condus de nu știu cine. Aceste discuții trebuie purtate după nominalizare. Înainte de nominalizare, nu pot discuta despre aceste aspecte, fiindcă ce a rămas, rămășiță aceea din fosta coaliție, are o nominalizare de premier”, a spus președintele UDMR, referindu-se la propunerea lui Siegfried Mureșan.

Kelemen a mai declarat că se așteaptă la noi discuții cu președintele și ceilalți lideri politici, dar că, deși a menținut o comunicare cu aceștia, inclusiv cu Ilie Bolojan, rolul său nu este unul de mediator.

„Bănuiesc că urmează să mai avem discuții și cu președintele și cu ceilalți. Eu în acest moment aș fi insistat pentru guvern majoritar, cel puțin până la sfârșitul anului. Dacă nu se poate, atunci România trebuie să aibă un guvern. Eu nu am acest rol de mediator, dar eu încerc să aduc argumente în fiecare zi când discut cu colegii mei și asta o să fac și în continuare, că nu am eu rolul de a media între partide, dar mi-am păstrat relația cu fiecare. Cred că am fost corect cu fiecare. Cu domnul Bojan am vorbit la telefon în aceste zile”, a mai spus Kelemen Hunor.

Întrebat dacă îl vede mai maleabil pe Ilie Bolojan, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu pot să răspund la această întrebare, deocamdată văd că fiecare este închis în bula lui”.

Liderul UDMR a refuzat să comenteze scenariul în care un nou guvern ar fi instalat cu voturi din partea partidelor extremiste, cel puțin până la nominalizarea unui nou premier de către șeful statului.

„Deci nu se poate discuta până când nu avem o nominalizare, fiindcă asta ar însemna dacă eu acum aș începe să discut despre o astfel un astfel de scenariu, că am abandona ceea ce am stabilit împreună cu PNL, USR și cu noi. Până la desemenare eu n-am cum să fac alte aprecieri publice. Nu vreau și nu pot abandona ceea ce am propus la Cotroceni”, a explicat el.

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Editor : B.E.