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Exclusiv Kelemen Hunor, despre implicarea lui Sorin Grindeanu în Guvern: Seara, când se sting luminile, premierul e Luca Niculescu. El semnează

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kelemen hunor in studioul digi24
Kelemen Hunor. Foto: Captură video Digi24
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Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că este normal să existe o implicare a președintelui PSD în ceea ce privește guvernarea, din punct de vedere al politicilor publice și al direcției pe care o dă cabinetului partidul din care fac parte miniștrii. „E o altă chestiune ceea ce se întâmplă în Guvern, fiindcă acolo, seara, când se sting luminile, premierul e Luca Niculescu. El semnează. Este responsabilitatea lui, în primul rând, administrativă”, a spus liderul UDMR, luni seară, în direct la Digi24.

„Este Guvern PSD. De aceea, președintele PSD-ului sigur că este implicat, fiindcă este, va fi responsabilitatea lui și responsabilitatea partidului, ceea ce se va întâmpla. Și atunci e normal să existe o implicare. Dar e una să te implici în politicile publice și în direcția dată de partidul care dă miniștrii  și e o altă chestiune ceea ce se întâmplă în Guvern, fiindcă acolo, seara, când se sting luminile, premierul e Luca Niculescu. El semnează. Este responsabilitatea lui, în primul rând, administrativă. Dar dincolo, sigur că există responsabilitate politică. De aceea, putem să ne așteptăm că săptămânal, președintele PSD va da niște declarații legate de guvernare, că, până la urmă, este responsabilitatea partidului. Ei și-au asumat această guvernare. În momentul în care vor fi luate primele decizii majore în Guvern, atunci vom vedea, într-adevăr, care va fi direcția, dar eu mă aștept în continuare la astfel de intervenții, că -  ce să faci? - e președintele Camerei Deputaților, este președintele PSD-ului și PSD-ul este la guvernare”, a declarat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă Guvernul Niculescu este al PSD sau al președintelui Nicușor Dan, ținând cont că premierul a fost ales de șeful statului, președintele UDMR a pus că se vede că este un Guvern mai apropiat de Nicușor Dan, dar responsabilitatea guvernării aparține partidului care se află la guvernare.

„Este Guvernul României. Deci, din punct de vedere politic, constituțional, este Guvernul țării, că, sigur, e un guvern mai apropiat de domnul președinte Dan,  asta se vede. Dar responsabilitatea guvernării, indiferent cum vrem s-o luăm, aparține partidului care se află în guvernare. Externele, apărarea, securitatea națională, conform constituției, sigur că este apanajul președintelui și acolo există o responsabilitate partajată, dar cei care guvernează sunt politicienii din PSD și câțiva tehnocrați. Eu nu aș spune că este Guvernul lui Dan, președintelui Dan, în niciun caz, dar este un guvern apropiat de el, așa cum și-a dorit domnul președinte”, a declarat Kelemen Hunor.

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Editor : B.E.

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