Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, în direct la Digi24, că fondurile disponibile pentru indexarea pensiilor și salariilor în 2027 vor putea fi stabilite odată cu prezentarea proiectului de buget pentru anul viitor, nu după rectificarea bugetară din 2026. Liderul UDMR susține că ambele categorii de venituri ar trebui indexate cu rata inflației din 2025 și a pledat pentru adoptarea legii salarizării unitare.

Întrebat când se va ști dacă există bani pentru majorarea pensiilor și salariilor, Kelemen Hunor a explicat că răspunsul va veni odată cu proiectul bugetului pentru 2027.

„Nici măcar la rectificare nu vom vedea, vom vedea la proiectul de buget. Rectificarea e pentru 2026, creșterea pensiilor, creșterea salariilor e pentru 2027, deci în bugetul anului 2027 vom vedea când apare proiectul”, a declarat liderul UDMR, la Digi24.

Acesta a subliniat că proiectul de buget ar trebui prezentat cât mai repede.

„Și de aceea e bine să apară cât mai repede, că trebuie făcute aceste indexări. Vorbim de indexări, nu vorbim de creșteri spectaculoase, vorbim de indexări pe inflația din 2025, cum scrie legea, că așa scrie legea”, a precizat Kelemen Hunor.

Întrebat ce așteptări ar trebui să aibă românii, președintele UDMR a reiterat că formațiunea sa susține indexarea atât a pensiilor, cât și a salariilor, în funcție de inflația din 2025.

„Noi susținem indexarea pensiilor cu inflația din 2025, mai ales că pensiile nu au fost indexate din 2023, și indexarea salariilor tot cu aceleași procente, cu cifrele din 2025, inflația. Nici salariile nu au fost indexate”, a afirmat acesta.

„Eu, în cazul salariilor, sigur că asta am spus și săptămâna trecută, am spus și premierului, când am discutat acum vreo două săptămâni, că eu aș încerca adoptarea legii salarizării unitare, care ar rezolva salariile pentru 2027 și pentru anii care urmează”, a adăugat liderul UDMR.

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Editor : Ș.A.