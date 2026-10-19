Live TV

Kelemen Hunor, despre Nicuşor Dan: „Nu poţi să-l bănuieşti de răutate. Are un anumit ritm, care pentru unii e mai încet. Dar face faţă”

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că nu îl bănuieşte de „răutate” pe preşedintele Nicuşor Dan, adăugând că modul în care acesta a acţionat în contextul crizei politice prelungite ţine de stilul acestuia de a aborda problemele, care nu este la fel de alert cum ar dori alte persoane. „În politică există presiuni de fiecare dată, indiferent cine e preşedinte, dar preşedintele nu trebuie să cedeze la presiuni, el trebuie să ştie care e direcţia, unde vrea să ajungă şi să ţină de acea direcţie”, susţine Kelemen.

„E uşor să comentezi când nu eşti preşedinte, de aceea nu voi comenta. Eu ştiu ce aş fi făcut eu”, a afirmat Kelemen Hunor, luni seară, la TVR, întrebat cum ar cataloga modul în care preşedintele Nicuşor Dan a făcut faţă crizei politice prelungite.

Liderul UDMR a spus că îl cunoaşte de mult timp pe şeful statului, subliniind că nu îl bănuieşte pe acesta de răutate.

„Sigur, de fiecare dată se poate şi altfel, dar când nu eşti în pielea preşedintelui este mai uşor să comentezi. Nu am toate elementele, ce s-a întâmplat, cum s-au întâmplat lucrurile, el are un anumit ritm, care pentru unii este mai încet, aşa, unii aşteaptă un alt ritm. Dar până la urmă ce pot să vă spun: pe Nicuşor Dan nu poţi să-l bănuieşti de răutate. Că nu are un ritm aşa, rapid, şi aşteaptă şi gândeşte mult şi deciziile sunt luate cum sunt luate, dar nu aş vrea să comentez că... ”, a adăugat Kelemen, citat de News.ro.

El consideră că Nicuşor Dan este „aproape imun la presiunile” politice, arătând că, de altfel, aşa trebuie să fie un şef de stat.

„Face faţă, în sensul că nu cedează la presiuni şi preşedintele nici nu trebuie să cedeze la presiuni, el trebuie să fie aproape imun la presiuni, fiindcă în politică există presiuni de fiecare dată, indiferent cine e preşedinte, dar preşedintele nu trebuie să cedeze la presiuni, el trebuie să ştie care e direcţia, unde vrea să ajungă şi să ţină de acea direcţie, de aia e preşedinte, nu să se uite la comentarii şi la like-uri şi la presiuni fiindcă atunci schimbă direcţia în fiecare săptămână, în fiecare zi, în fiecare oră. Nu se poate să cedezi la presiuni!”, a subliniat Kelemen.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hanz von Foerster / mulțime de oameni la un concert
1
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii...
Ciuperca
2
Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate...
Blood pressure measurement in progress
3
Ce activitate simplă poate reduce tensiunea arterială mai mult decât 30 de minute de...
atac scoala bistrita colaj
4
Atac la o școală din Bistrița: o profesoară și un elev, răniți. Suspectul a premeditat...
Sfântul Luca 2026. Sursă Foto Getty Images
5
Sărbătoare în calendarul ortodox: Cine își serbează onomastica și cui trebuie să-i urezi...
”Sancțiune istorică” pentru Manchester City: doi ani în liga a doua!
Digi Sport
”Sancțiune istorică” pentru Manchester City: doi ani în liga a doua!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
kelemen hunor inquam sebastian tataru
Kelemen Hunor: Reprezentanţii UDMR în structurile guvernamentale rămân deocamdată în funcţii
Kelemen
Kelemen Hunor explică de ce UDMR nu a intrat la guvernare: Era aproape imposibil să sari dintr-un tren în celălalt
nicusor dan
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, întâlniri cu delegația Comisiei de la Veneția. Mesajele transmise despre statul de drept
kelemen hunor - luca niculescu
UDMR a semnat un acord politic cu Luca Niculescu. Kelemen Hunor: „Pentru noi, contează ca țara să funcționeze”
nicusor dan emmanuel macron
Nicuşor Dan s-a întâlnit cu Emmanuel Macron: „I-am transmis îngrijorarea faţă de atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră”
Recomandările redacţiei
Premierul Ilie Bolojan
Ilie Bolojan face bilanţul mandatului de premier: Dacă nu am fi...
Sistem de rachete Patriot.
Zelenski afirmă că livrările vitale de arme din SUA către Ucraina...
dominic fritz face declaratii
„Love is in the air”: Dominic Fritz acuză AUR că „a dat o mână de...
simina tanasescu Marta Cartabia comisia de la venetia
Șefa CCR, discuții cu delegația Comisiei de la Veneția despre...
Ultimele știri
Funcționarii lui Trump „fug” dintr-o administrație sortită eșecului, susține trimisul special proaspăt demis, Paolo Zampolli
Papa Leon al XVI-lea, discuție cu Zelenski după convorbirea cu Putin. Apel pentru un armistițiu umanitar în Ucraina
Norvegia pregătește noi interdicții pentru copiii sub 16 ani: Jocurile online și aplicațiile de mesagerie, pe lângă rețelele sociale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se schimbă în bine pentru 3 zodii pe 20 octombrie 2026. Norocul revine de partea lor, iar greutățile...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în...
Fanatik.ro
Guțea la FCSB? “Gigi Becali va încerca, probabil, să-l transfere, dar talentatul puști are o mare problemă!”...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Rapid, gest de mare club după atacul sângeros din Bistrița! Ce surpriză i-au pregătit giuleștenii...
Adevărul
Rusia își mută tancurile în apropierea granițelor NATO. Ce au descoperit analiștii în imaginile din satelit
Digieconomic
Pensia de invaliditate: cine poate beneficia, cum se obține și care este diferența față de pensia de handicap
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ministrul de Interne din Franța a făcut anunțul mult așteptat, după protestele violente de la Paris
Pro FM
Elton John, mărturisiri despre George Michael și lupta acestuia cu dependența: "Nu poți ajuta pe cineva care...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sylvester Stallone și Arnold Schwarzenegger nu se suportau deloc: "Ne uram cu adevărat". Cum au ajuns...
Adevarul
Un patron român din Italia i-a schimbat contractul unei angajate însărcinate. Femeia se temea că va rămâne...
Newsweek
CCR decide joi dacă formula de calcul a pensiilor e constituțională. Care pensionari vor fi afectați? Și cum?
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de iarnă 2026. Când se schimbă ceasurile și de ce ne putem simți mai obosiți, deși dormim o oră în plus
Digi Animal World
Un cățel a devenit viral după ce și-a revăzut stăpânul. Cum a reacționat după ce acesta a lipsit doar o oră...
Film Now
Ben Affleck, despre colaborarea cu Bruce Willis pe platourile de la "Armageddon: "Îl iubesc. Este cel mai...
UTV
Mădălina Ghenea a ales o rochie neagră din dantelă la Bucharest Fashion Week. A continuat seara în club până...