Kelemen Hunor, despre o posibilă nouă majoritate PSD-AUR: „Logic, asta ar însemna”. Ce spune despre refacerea coaliției

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat miercuri, la Parlament, că, din punct de vedere logic, după moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD, cele două partide ar trebui să își asume majoritatea pentru a forma un nou Guvern. „Sper că nu se va întâmpla”, a subliniat, însă, acesta, menționând că mai există șanse pentru refacerea unei coaliții între PSD, PNL, USR și UDMR.

Declarația lui Kelemen Hunor vine în contextul în care PSD, AUR și grupul PACE se pregătesc să citească textul moțiunii de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan.

„Când dai jos un Guvern, trebuie să propui o alternativă. Din această moțiune lipsesc multe chestiuni importante. În Germania e obligatoriu, la noi nu e obligatoriu - când dai jos un Guvern, ar trebui să propui un nou Guvern cu aceeași majoritate. Lipsește această chestiune”, a declarat Kelemen Hunor, într-o declarație susținută miercuri la Parlament.

În plus, Kelemen Hunor a subliniat că, din punct de vedere „logic”, PSD și AUR ar trebui să își asume o nouă majoritate în Parlament.

„Logic, asta ar însemna, că a doua zi aceeași majoritate va exista, probabil, dar sper că nu se va întâmpla. Nu avem nevoie de așa ceva”, a adăugat liderul UDMR.

Fiind întrebat dacă înțelege ce face PSD în acest moment, prin depunerea moțiunii de cenzură alături de AUR, liderul UDMR a punctat că „a încercat să înțeleagă”, însă nu a reușit.

„Nu este normal (n.r. Alăturarea PSD cu AUR), dar la această întrebare doar Grindeanu poate să răspundă. Am mai spus că nu este normal și îmi mențin părerea”, a menționat acesta.

În același timp, acesta vede anumite șanse pentru refacerea coaliției dintre PSD, USR, UDMR și PNL.

„Se poate, da, dar nu va fi ușor. Au fost, totuși, niște afirmații dure și trebuie să se așeze la masă și trebuie să așeze la masă și să discute toată lumea cu toată lumea”, a mai spus Kelemen Hunor.

Editor : M.G.