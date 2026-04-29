Kelemen Hunor, despre o posibilă nouă majoritate PSD-AUR: „Logic, asta ar însemna”. Ce spune despre refacerea coaliției

INSTANT_COALITIE_BUGET_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sursă foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat miercuri, la Parlament, că, din punct de vedere logic, după moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD, cele două partide ar trebui să își asume majoritatea pentru a forma un nou Guvern. „Sper că nu se va întâmpla”, a subliniat, însă, acesta, menționând că mai există șanse pentru refacerea unei coaliții între PSD, PNL, USR și UDMR.

Declarația lui Kelemen Hunor vine în contextul în care PSD, AUR și grupul PACE se pregătesc să citească textul moțiunii de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan. Detalii, aici

„Când dai jos un Guvern, trebuie să propui o alternativă. Din această moțiune lipsesc multe chestiuni importante. În Germania e obligatoriu, la noi nu e obligatoriu - când dai jos un Guvern, ar trebui să propui un nou Guvern cu aceeași majoritate. Lipsește această chestiune”, a declarat Kelemen Hunor, într-o declarație susținută miercuri la Parlament.

În plus, Kelemen Hunor a subliniat că, din punct de vedere „logic”, PSD și AUR ar trebui să își asume o nouă majoritate în Parlament.

„Logic, asta ar însemna, că a doua zi aceeași majoritate va exista, probabil, dar sper că nu se va întâmpla. Nu avem nevoie de așa ceva”, a adăugat liderul UDMR.

Fiind întrebat dacă înțelege ce face PSD în acest moment, prin depunerea moțiunii de cenzură alături de AUR, liderul UDMR a punctat că „a încercat să înțeleagă”, însă nu a reușit.

„Nu este normal (n.r. Alăturarea PSD cu AUR), dar la această întrebare doar Grindeanu poate să răspundă. Am mai spus că nu este normal și îmi mențin părerea”, a menționat acesta.

În același timp, acesta vede anumite șanse pentru refacerea coaliției dintre PSD, USR, UDMR și PNL.

„Se poate, da, dar nu va fi ușor. Au fost, totuși, niște afirmații dure și trebuie să se așeze la masă și trebuie să așeze la masă și să discute toată lumea cu toată lumea”, a mai spus Kelemen Hunor.

Top Citite
Victoria Stoiciu
1
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat din partid. Replica...
Daniel Fenechiu.
2
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
george simion sustine un discurs
3
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
alexandrin moiseev
4
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
soldați Ucraina
5
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă...
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
Digi Sport
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Victor Ponta
Ponta: Şanse mari ca moţiunea să treacă. Dacă va rămâne aceeaşi coaliţie fără Bolojan, e o greşeală
INSTANT_PSD_VOT_2_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD anunță că toți secretarii de stat și prefecții numiți de partid în Guvernul Bolojan au demisionat
ID337866_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Replica lui Ciprian Ciucu pentru Nicușor Dan: „Unde este dilema morală, că eu nu o văd? Acesta e 'split-ul'”
ilie bolojan plen reunit
Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, prezentată astăzi în plenul reunit al Parlamentului
grindeanu bolojan
Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că aruncă cu „minciuni”: Să-şi vadă cât mai poate câteva zile de treabă
Recomandările redacţiei
conducte de petrol în Irak
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a...
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române
Alertă la granița României. Avioane F-16 au fost ridicate de la sol...
alimentare cu benzina la pompa
Avertisment pe piaţa carburanţilor: motorina s-ar putea scumpi, iar...
tanara cu haina galbena de ploaie intr-un camp cu fori galbene și cer noros
ANM a actualizat prognoza pentru minivacanța de 1 Mai. Cum va fi...
Ultimele știri
Pedeapsa fostului președinte sud-coreean, pentru obstrucționarea justiției, a fost majorată la 7 ani de închisoare
Plan radical într-o țară europeană, susținut de tot mai mulți cetățeni: Limitarea populației la 10 milioane
Iranul i-ar fi transmis lui Trump că se află „în stare de colaps”, în timp ce negocierile de pace sunt blocate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
William și Kate, 15 ani de căsnicie. Imagini de colecție și povestea rochiei care a rămas în istorie. Cum a...
Cancan
Valentina nu e singura victimă. Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe...
Fanatik.ro
De ce nu-l vrea, de fapt, Mihai Stoica pe Marius Șumudică antrenor la FCSB: „Acolo s-a rupt totul!”
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Cât curent consumă aleșii noștri. Parlamentul României, facturi de se scurtcircuitează bugetul țării, lună de...
Adevărul
„Trăim într-un șantier. Este inuman ce se întâmplă aici”. Când va fi gata modernizarea Bulevardului...
Playtech
Oraşul din România din care localnicii fug cu prima ocazie. Lipsa locurilor de muncă, unul dintre motive
Digi FM
Ionela Năstase, la doi ani de la diagnosticul de cancer: „Sănătatea nu se negociază și nu se amână!” Ce făcea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral cu Poliția și "scoate șprițul ăla"
Pro FM
Cât ar fi costat rochia de mireasă purtată de soția lui Dorian Popa. Creația vestimentară a fost realizată în...
Film Now
A câștigat șapte premii Emmy și două Tony, dar cel mai mândru e de fiica sa. Fata lui Bryan Cranston, rol...
Adevarul
Ucraina ar putea fi nevoită să accepte pierderi teritoriale pentru a adera la UE, spune cancelarul Germaniei
Newsweek
Scenariul de groază pentru pensionari. Pensiile nu se mai pot plăti, indexările anulate. Care e motivul?
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Cum arată cea mai lentă pasăre de pe planetă: „Se târăște prin aer”
Film Now
Îi este tot mai greu să se uite la filmele sale din tinerețe. George Clooney: Dumnezeule, omul acela nici...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte