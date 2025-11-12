Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților: „Dacă cineva crede că, permanent, poate să pună presiune pe clasa politică, se înșală”

Înaintea negocierilor de la Palatul Cotroceni, alături președintele Nicușor Dan, ceilalți lideri ai Coaliției și reprezentanții Justiției, Kelemen Hunor a vorbit despre situații în care s-a pus presiune pe clasa politică pentru a lua o decizie sau alta. „Au fost momente când clasa politică a cedat permanent”, a declarat liderul UDMR, fiind întrebat despre pensiile magistraților.

„Compromisul înseamnă că fiecare cedează ceva. Dacă cineva crede că, permanent, în anii care urmează, poate să pună presiune pe clasa politică, eu cred că se înșală. Da, au fost momente când clasa politică a cedat permanent. (...)

Guvernul are obligația, dincolo de a respecta separarea puterilor în stat, de a guverna just. Iar această problemă — de a echilibra lucrurile care erau și sunt distorsionate — este obligația Parlamentului și a Guvernului, prin legislație, prin dialog cu CSM, cu Înalta Curte și așa mai departe. Dar nu se poate accepta ceea ce nu e acceptabil. Și nu e acceptabil nici să ai pensia mai mare decât salariul net”, a declarat Kelemen Hunor, miercuri, la Parlament.

Liderul UDMR spune că, un scenariu ideal, ar fi acela al unei pensii de 45-50% din salariu: „Acum, să ai 70% — eu cred că este o abordare incorectă.

În Europa, în Franța, sunt pentru câteva categorii 72%, dar în rest totul este sub 70%. Perioada de tranziție poate să fie și 50 de ani. Orice se poate propune, hârtia rezistă la orice propunere”.

Întrebat ce se va întâmpla dacă, după întâlnirea de la Cotroceni, nu se va ajunge la un consens, Kelemen Hunor a transmis: „Ne vom întâlni în coaliție și vom lua o decizie. Se va veni, totuși, cu un proiect de lege.

Dacă ieșiți și vorbiți cu oamenii, veți vedea care este acum starea din societate”.

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat din nou, miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii coaliţiei de guvernare, dar de această dată vor lua parte la discuţii şi reprezentanţi ai magistraţilor. Se va discuta despre proiectul de lege care vizează pensiile magistraţilor, astfel încât actul normativ să treacă de controlul de constituţionalitate.

