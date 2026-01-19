Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților: „Vreau să cred că în februarie se dă o decizie. Nu mai pot să inventeze nimic”

Kelemen Hunor este de părere că decizia CCR privind constituționalitatea legii care modifică pensiile magistraților nu se mai poate amâna mult timp, întrucât „nu mai pot să inventeze nimic”. Liderul UDMR a precizat că se pregăteşte şi legea privind pensiile militarilor.

Hunor a precizat la Euronews România că-și dorește să creadă că la următorul termen, stabilit pentru data de 11 februarie, se va da o decizie în acest sens.

„Nu cred că se poate amâna foarte mult timp. Săptămâna trecută au amânat că au mai primit nişte studii, documente, aşa am înţeles eu, dar vreau să cred că în februarie, la următorul termen, se dă o decizie, fiindcă nu mai pot să inventeze nimic. Din acest punct de vedere, într-adevăr, este o reformă, fiindcă, da, e reforma promisă şi, dincolo de promisiuni, guvernarea dă un semnal că se poate guverna mai drept şi mai corect. Şi asta este important, fiindcă taxele crescute, accizele crescute, inflaţia au redus puterea de cumpărare şi oamenii simt această povară şi nu poţi să spui în continuare legitim că vrei să faci reduceri de cheltuieli dacă pe partea cealaltă nu reuşeşti să operezi aceste reduceri. Fiindcă aşa putem ţine un echilibru, aşa putem să reducem cheltuielile statului şi să dăm, cel puţin peste un an, peste doi ani, mai mult cetăţeanului. Că asta ar fi ideea, să dai mai mult cetăţeanului. (...) Şi aşteptăm decizia CCR", a declarat Kelemen Hunor, luni seara, conform Agerpres..

Referitor la legea privind pensiile militarilor, președintele UDMR a explicat: „Sigur că se pregăteşte şi cealaltă lege, pe pensionarea în zona militară. Aici, cei doi miniştri - ai Apărării şi de Interne - pot da detaliile, fiindcă săptămâna trecută, dacă am înţeles bine, au primit de la premier sarcina de a pregăti un proiect şi în administraţia locală şi centrală. Trebuie să vedem în acest an care sunt acele instituţii ce trebuie comasate, desfiinţate, companiile care nu funcţionează, unde putem să facem, să operăm reduceri. De ce trebuie să aibă Avocatul Poporului birouri în judeţe, de exemplu? De ce trebuie să aibă Protecţia Consumatorului la centrala din Bucureşti angajaţi cu sutele, fiindcă protecţia consumatorului trebuie să faci în teritoriu, nu în Bucureşti, în centrală. Şi poţi să dai multe, multe astfel de exemple unde putem reduce, putem restructura aparatul central şi aparatul bugetar local”.

Întrebat peste cât timp se vor întâmpla aceste lucruri, el a indicat că discută vicepremierii şi miniştrii de resort de anul trecut, din octombrie, de când a venit Oana Gheorghiu.

„Da, ea răspunde pe partea asta, au fost întâlniri la Guvern şi sper că la un moment dat vor veni cu nişte propuneri în coaliţie şi coaliţia va asuma ceea ce este de asumat. Investiţiile trebuie să meargă mai departe, inclusiv pe PNRR, fiindcă investiţiile publice totuşi ţin economia în mişcare", a mai spus el.

Conform spuselor sale, coaliţia este „tot timpul complicată", fiind compusă din cinci actori, interesele fiind legitime pentru fiecare partid şi ideologiile extrem de diferite.

„Şi să armonizezi toate aceste diferenţe ideologice, interese legitime nu e foarte uşor", a completat liderul UDMR.

