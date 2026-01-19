Live TV

Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților: „Vreau să cred că în februarie se dă o decizie. Nu mai pot să inventeze nimic”

Data publicării:
ccr curtea constitutionala
Curtea Constituțională a României. Inquam Photos / Octav Ganea

Kelemen Hunor este de părere că decizia CCR privind constituționalitatea legii care modifică pensiile magistraților nu se mai poate amâna mult timp, întrucât „nu mai pot să inventeze nimic”. Liderul UDMR a precizat că se pregăteşte şi legea privind pensiile militarilor.

Hunor a precizat la Euronews România că-și dorește să creadă că la următorul termen, stabilit pentru data de 11 februarie, se va da o decizie în acest sens.

„Nu cred că se poate amâna foarte mult timp. Săptămâna trecută au amânat că au mai primit nişte studii, documente, aşa am înţeles eu, dar vreau să cred că în februarie, la următorul termen, se dă o decizie, fiindcă nu mai pot să inventeze nimic. Din acest punct de vedere, într-adevăr, este o reformă, fiindcă, da, e reforma promisă şi, dincolo de promisiuni, guvernarea dă un semnal că se poate guverna mai drept şi mai corect. Şi asta este important, fiindcă taxele crescute, accizele crescute, inflaţia au redus puterea de cumpărare şi oamenii simt această povară şi nu poţi să spui în continuare legitim că vrei să faci reduceri de cheltuieli dacă pe partea cealaltă nu reuşeşti să operezi aceste reduceri. Fiindcă aşa putem ţine un echilibru, aşa putem să reducem cheltuielile statului şi să dăm, cel puţin peste un an, peste doi ani, mai mult cetăţeanului. Că asta ar fi ideea, să dai mai mult cetăţeanului. (...) Şi aşteptăm decizia CCR", a declarat Kelemen Hunor, luni seara, conform Agerpres..

Referitor la legea privind pensiile militarilor, președintele UDMR a explicat: „Sigur că se pregăteşte şi cealaltă lege, pe pensionarea în zona militară. Aici, cei doi miniştri - ai Apărării şi de Interne - pot da detaliile, fiindcă săptămâna trecută, dacă am înţeles bine, au primit de la premier sarcina de a pregăti un proiect şi în administraţia locală şi centrală. Trebuie să vedem în acest an care sunt acele instituţii ce trebuie comasate, desfiinţate, companiile care nu funcţionează, unde putem să facem, să operăm reduceri. De ce trebuie să aibă Avocatul Poporului birouri în judeţe, de exemplu? De ce trebuie să aibă Protecţia Consumatorului la centrala din Bucureşti angajaţi cu sutele, fiindcă protecţia consumatorului trebuie să faci în teritoriu, nu în Bucureşti, în centrală. Şi poţi să dai multe, multe astfel de exemple unde putem reduce, putem restructura aparatul central şi aparatul bugetar local”.

Întrebat peste cât timp se vor întâmpla aceste lucruri, el a indicat că discută vicepremierii şi miniştrii de resort de anul trecut, din octombrie, de când a venit Oana Gheorghiu.

„Da, ea răspunde pe partea asta, au fost întâlniri la Guvern şi sper că la un moment dat vor veni cu nişte propuneri în coaliţie şi coaliţia va asuma ceea ce este de asumat. Investiţiile trebuie să meargă mai departe, inclusiv pe PNRR, fiindcă investiţiile publice totuşi ţin economia în mişcare", a mai spus el. 

Conform spuselor sale, coaliţia este „tot timpul complicată", fiind compusă din cinci actori, interesele fiind legitime pentru fiecare partid şi ideologiile extrem de diferite.

„Şi să armonizezi toate aceste diferenţe ideologice, interese legitime nu e foarte uşor", a completat liderul UDMR. 

Citește și:

Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul președinte despre amânările în lanț de la CCR

„Sistemul de pensii poate să crape cu totul.” Fost ministru al Justiției: Magistrații să înțeleagă că reforma nu e doar despre ei

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
3
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
Armata germană
4
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
5
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Digi Sport
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
kelemen hunor face declaratii
Liderul UDMR, despre acordul UE - Mercosur: În coaliție, toată lumea spune că e ok , dar nimeni n-a venit cu o explicaţie coerentă
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor crede că era bine ca Nicușor Dan să fie la Davos: „Nu trebuia să stai acolo până la final, să pleci ultimul de la chef”
Ilie bolojan
Premierul Ilie Bolojan propune angajarea răspunderii în 29 ianuarie, pentru reforma administraţiei şi pachetul de relansare economică
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Sistemul de pensii poate să crape cu totul.” Fost ministru al Justiției: Magistrații să înțeleagă că reforma nu e doar despre ei
Ministrul fondurilor europene.
Ministrul Dragoş Pîslaru, reacție după o nouă amânare CCR: „Avem nevoie de decizii curajoase şi asumate”
Recomandările redacţiei
Tánczos Barna
România, aproape de momentul în care va trebui să aleagă între SUA și...
profimedia-0976091496
Oficialii NATO restricționează informațiile furnizate SUA din cauza...
ilie bolojan guvern
Tanczos Barna: „Ilie Bolojan vede altfel anumite lucruri”. Ce spune...
accident feroviar spania - ianuarie 2026
Primele concluzii ale anchetei privind accidentul de tren din Spania...
Ultimele știri
Importanța Arcticii pentru „securitatea colectivă”, în centrul discuțiilor NATO - Danemarca - Groenlanda. Propunerea Copenhagăi
Volodimir Zelenski avertizează: Rusia pregătește un nou atac masiv. „În următoarele zile va trebui să fim foarte atenți”
Beijingul atacă Washingtonul pe tema Groenlandei. „Îndemnăm SUA să înceteze să folosească ameninţarea chineză”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Fanatik.ro
Scandal monstruos în familia Beckham! Fiul lui David și al Victoriei face acuzații uluitoare: „Mi-au sabotat...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Cine sunt Mandel Kata și Bartalis Henrietta, primele sportive din România care vor reprezenta snowboardul...
Adevărul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a...
Playtech
Domeniile cu cele mai mari salarii medii din România. HoReCa și confecțiile, la coada clasamentului
Digi FM
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă"
Digi Sport
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Un avion spre Alicante a decolat fără pasageri: zeci de oameni au rămas blocați pe scări. „Am mers toți după...
Newsweek
Fără precedent. Casa de Pensii, amendată cu 1.000 lei pentru că nu crește pensiile. „Nu mai amânați”
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arată azi frumoasa din "Pasărea Spin". Rachel Ward are 68 de ani: "Ce s-a întâmplat cu tine?"
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”