Kelemen Hunor, despre propunerile fiscale: Doamnă premier, aţi creat un şoc, un haos uriaş cu riscuri imense

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că formaţiunea pe care o conduce nu este mulţumită de activitatea Guvernului, dar nu va vota moţiunea de cenzură pentru că nu există numărul necesar de parlamentari pentru înlocuirea Executivului şi nici nu există o alternativă din partea opoziţiei, un premier desemnat sau un program de guvernare.

Kelemen Hunor a început discursul său spunând că de 29 de ani aude că UDMR şi ungurii sunt de vină pentru toate nerealizările din această ţară.

„UDMR şi ungurii sunt de vină, ei sunt problema de 29 de ani. Am auzit acest lucru încă din primele zile după revoluţie, stimate coleg. Ştim că din cauza noastră nu avem autostrăzi, ştim că din cauza noastră nu avem nici astăzi bunăstarea dorită, se cunoaşte de 29 de ani că, din cauza noastră, educaţia şi cercetarea au rămas în secolul 20, iar oamenii fug din ţară. Şi, probabil că tot din cauza noastră, am intrat cu întârziere în Alianţa Nord-Atlantică şi în Uniunea Europeană. Dacă nu am fi fost noi, România ar fi fost paradisul absolut, o ţară traversată în lung şi în lat de autostrăzi, cu căi ferate şi trenuri de mare viteză de la Constanţa până la Oradea, cu o creştere economică formidabilă, cu o cercetare care ţinteşte secolul 22 şi am fi intrat în marea familie europeană şi nord-atlantică chiar în primul an după revoluţie”, a afirmat Kelemen.

Liderul UDMR a spus că nu este mulţumit de activitatea Guvernului şi a dat ca exemple rata scăzută de absorţie a fondurilor europene şi faptul că la capitolul descentralizare nu s-a întâmplat nimic.

„Nu vom vota împotriva moţiunii pentru că nici noi nu suntem mulţumiţi de activitatea Guvernului. A trecut un an de când acest guvern este în funcţie şi au trecut 2 ani de când aţi câştigat alegerile. În 2 ani de zile, la capitolul descentralizare nu s-a întâmplat nimic. De ce? - vă întreb. Rata absorbţiei fondurilor europene, mai ales din POIM este scandalos de redusă. Daca administraţia centrală nu este în stare să folosească aceşti bani şi, după 2 ani de zile, constatăm că nu este în stare, atunci ar trebui să cereţi, pe principiul flexibilităţii, realocarea a măcar 3 miliarde de euro pentru POR”, a mai declarat Kelemen Hunor.

El a mai spus că o altă nemulţumire este legată de faptul că bugetul pe anul 2019 nu este gata. De asemenea, Kelemen Hunor consideră că ordonanţa de urgenţă care reglementează mai multe prevederi fiscale „pune la colţ un sistem întreg din economie, aruncă în aer bursa de valori, economia şi mai ales aruncă în aer speranţa”.

„Aţi creat un şoc, un haos uriaş cu riscuri imense. Doamnă premier: poate reuşiţi să-l convingeţi pe ministrul de Finanţe că ţara nu este un laborator de experimentare a tuturor ideilor trăsnite. Dacă am vota împotriva moţiunii, am lăsa falsa impresie că toate aceste chestiuni semnalate sunt în regulă, dar de fapt nu sunt!”, a mai spus preşedintele UDMR.

El a explicat şi de ce parlamentarii Uniunii Democrate a Maghiarilor din România nu pot vota moţiunea de cenzură. Un motiv se referă la faptul că nu există numărul necesar de voturi pentru a schimba Guvernul.

„Realitatea matematică arată clar că există o distanţă irecuperabilă de la numărul 163, adică cei care au semnat moţiunea de cenzură, şi 233, adică numărul de voturi necesare pentru a schimba guvernul. Unde este rezerva de voturi? Mi-a spus unul dintre liderii opoziţiei, mi-a explicat cum doza de curaj a nemulţumiţilor din PSD depinde de votul nostru. Când aţi încercat să ne convingeţi cu acest argument naiv, parcă nu făceam parte din problemă. Doar perplexitatea mi-a fost mai mare decât uimirea când am auzit această încercare de a ne aburi”, a precizat el.

Un alt motiv invocat de liderul UDMR este că nu există un premier asumat de cei 163 de semnatari ai moţiunii, că nu există o alternativă.

„Faptul că fiecare dintre dumneavoastră are un program politic şi, poate chiar şi câte un prim-ministru ascuns, nu este de ajuns. Avem o singură ţară, nu trei. Faptul că sunteţi în competiţie unii cu alţii, nu este o scuză, nu poate să fie un argument să nu prezentaţi în scris, pe hârtie, şi asumat, o proiecţie pentru anii care urmează, fiindcă un astfel de document ar demonstra că sunteţi pregătiţi pentru guvernare şi, mai ales, că vreţi să guvernaţi”, a mai transmis Kelemen Hunor.

El a declarat că daca la următoarea moţiune de cenzură dacă opoziţia nu va avea un nume de premier, atunci UDMR va propune unul şi astfel ar creşte şansele acesteia de a prelua guvernarea.

„Vom pregăti un document în februarie, martie, aprilie, aşa, când vine vremea moţiunii de cenzură din sesiunea de primăvară, să nu vă prindă iar nepregătiţi. Şi dacă nu veţi avea un nume de prim ministru până la următoarea moţiune, vă vom propune noi la momentul potrivit. Poate aşa va creşte şansa d-voastră de a prelua guvernarea, dacă într-adevăr vă doriţi acest lucru. Altfel, toată lumea va fi convinsă că, de fapt, vă convine această situaţie. PSD guvernează, voi arătaţi cu degetul spre UDMR şi vă prefaceţi că sunteţi în opoziţie, mai faceţi câte o poză cu doamna Dăncilă şi aşteptaţi cu nerăbdare anul de graţie 2020”, a încheiat liderul UDMR.

