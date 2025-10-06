Live TV

Kelemen Hunor, despre provocările Rusiei în România: „Ne testează capacitatea de apărare şi vrea să polarizeze societatea”

Data publicării:
drona in zbor
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

„Rusia ne testează capacitatea de apărare şi urmăreşte să polarizeze societatea”, a declarat, luni, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, despre incidentele cu drone ruseşti care au loc în România şi alte ţări din Europa de Est. 

„Rusia testează capacitatea de reacţie a ţărilor din flancul estic. Pe de altă parte, prin această testare, vor ca societăţile să fie polarizate, arătând un pericol iminent, care nu există în acest moment. Plus, sigur, arătând societăţii, şi din România, şi din Polonia şi din Ţările Baltice, că nu sunt pregătite pentru o apărare antiaeriană foarte rapidă şi eficientă, fiindcă trăim într-o altă realitate. Acum patru ani, cinci ani, nu prea se vorbea de drone. Acum cu totul s-a trecut la drone, dar nu poţi să tragi în fiecare zi asupra dronelor de 30.000 de euro cu rachete de 500.000 de euro. Adevărul este că nici noi, nici balticii, nici polonezii nu avem desfăşurată o apărare antiaeriană sol-aer, cu tunuri antirachete”, a declarat, șeful UDMR,  într-o conferinţă de presă susţinută la Arad. 

El a spus că un sistem de luptă împotriva dronelor tot cu drone nu a fost încă dezvoltat.

„Deci, din acest punct de vedere, există această testare a capacităţii noastre de reacţie şi există o provocare în sensul de a polariza şi mai mult societăţile din aceste ţări. România trebuie să reacţioneze ferm de fiecare dată şi sunt convins că, încet-încet, în fiecare an, cu fiecare investiţie, facem un pas spre a mai creşte capacităţile noastre de apărare”, a mai declarat liderul UDMR.

Citește și: Radu Miruță spune că industria națională de apărare va fi revitalizată: Sunt fabrici în care crește vegetație și plouă

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
2
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
3
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
sorin oprescu
4
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Digi Sport
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-10-06 at 16.19.21
Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu pleacă de la Cotroceni...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea...
pupitru psd
Varianta PSD pentru tăierile din administrație: primarii să aleagă...
Ludovic Orban
Ludovic Orban explică de ce a fost numit consilier al lui Nicușor...
Ultimele știri
În ce stadiu se află dosarul DNA legat de panourile publicitare prin care a fost promovat Nicolae Ciucă. Reacții din PNL
„Europa s-a prăbușit în fața terorismului palestinian”: Netanyahu atacă dur Uniunea Europeană și o numește „irelevantă”
Grindeanu, despre o eventuală demisie a lui Bolojan: „Premierul a lăsat-o mai moale cu chestia asta”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: Indiferent cine ce spune, încă nu am făcut reforme. Să crești TVA nu e reformă
sumî
Armata lui Putin a bombardat un centru prenatal din Sumî. În clădire se aflau 166 de persoane
prvda
Fostul șef al celui mai mare ziar din URSS a murit după ce a căzut de la fereastra unui bloc
Dmitri Medvedev.
Teoriile halucinante ale lui Medvedev privind dronele care au perturbat spațiul aerian din Europa: Cârtițele noastre așteaptă o comandă
Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova
Reacția sfidătoare a Moscovei după ce Merz a dezvăluit că Rusia s-ar putea afla în spatele dronelor care au survolat Germania
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna plină în Berbec aduce schimbări importante și momente de cotitură. Care sunt nativii care vor avea de...
Cancan
Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze! Informații majore de...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian...
editiadedimineata.ro
Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la tenis de masă
Fanatik.ro
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
Adevărul
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer...
Playtech
Cât ține al doilea val al ciclonului. România, sub cod roșu de ploi torențiale și furtuni violente. Vești...
Digi FM
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «DA» din nou, în...
Digi Sport
Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea: răsturnare de situație în privința evenimentului...
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
Taylor Swift dă lovitura și la box office-ul nord-american. „Niciun alt artist muzical nu e capabil de o...
Adevarul
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un...
Newsweek
În ce județ trebuie să te naști pentru o pensie cu 1.300 lei mai mare? Grupele de muncă, rol decisiv
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Ridley Scott spune că Hollywoodul se „îneacă în mediocritate”. Prea des filmele sunt „salvate” de efectele...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos