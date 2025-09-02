Kelemen Hunor, despre reforma administrației locale: Vorbim de 10% reduceri, 13.000 de posturi. Termenul e 15 septembrie

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru Digi24, că Ministerele Dezvoltării și Internelor centralizează datele privind reforma în administrația locală, respectiv primării și prefecturi, unde sunt așteptate reduceri de personal. Măsurile Guvernului vor trebui stabilite până la 15 septembrie, și acestea includ reduceri de 10% din personal, adică 13.000 de posturi ocupate. Astfel ar urma să fie afectate 1.900 de primării.

„Am discutat acel punct din pachetul doi din administrația locală și reforma din administrația locală. Pe de altă parte, reducerile de personal. Ce rămâne și a fost blocat. Rămâne blocat încă vreo 10 zile, două săptămâni.

Toată lumea dorește să ajungem la o soluție. Ținta e relativ clară. Am discutat aceste aspecte liniștit, cu toate argumentele. De asta a durat mai mult, pentru că suntem într-un impas și sunt sigur că am ieșit și putem găsi soluția agreată de toată lumea.

Problemele sunt relativ simple. România nu are un sistem pus la punct în ce privește gestionarea informațiilor de la nivelul autorităților locale. Raportările de la prefecturi nu au o standardizare și de aceea datele erau diferite.

Ce a primit și ce are Ministerul Dezvoltării și ce a primit de la unele prefecturi - cei care erau exceptați de la reduceri, cei de la fonduri europene, să fie incluși în organigramă. Sunt două județe cu persoane unde nu e inclusă nicio persoană, ceea ce e exclus.

În altă parte, un oraș mic, dar important, are 68 de persoane. E aproape imposibil să lucreze 68 de persoane la fonduri europene. E o chestiune de raportare. Dacă nu vom rezolva, e greu de lucrat.

Miniștrii trebuie să aibă situația la zi, după care trebuie să vedem cum gestionăm în așa fel încât de la localitățile mici până la municipii mari lucrurile să fie funcționale. Nu poți abandona nicio comunitate. Nu poți spune că reduci numărul de personal și să rămâi cu 4, 5, 6 oameni. A fost o discuție lungă, dar toată lumea dorește să ajungem la o soluție corectă pentru comunitățile locale”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR spune că, doar din creșteri de taxe și măriri de impozite nu poate fi rezolvată problema deficitului.

„Vorbim și de administrația centrală. În acest moment, doar din creșteri de taxe și măriri de impozite nu poți să rezolvi problema. La venituri poți adăuga, dar dacă nu rezolvi cheltuielile, înghiți tot ce aduni din taxe.

E toată suma înghițită de această gaură. Sunt poziții supradimensionate. Ne întreabă lumea cât economisim. 10% reprezintă 13.000 de posturi efectiv ocupate. Înseamnă 1,4 - 1,5 miliarde de lei pe an. Dacă la această sumă adăugăm și administrația centrală, probabil se va dubla suma. Dar eu am spus că trebuie și la administrația centrală și locală aceste restructurări, plus standardizare. Nu avem la zi. Ultima a fost făcută acum 15 ani, prin 2010, legea 63”, spune Kelemen.

El a precizat că termenul stabilit în Coaliție pentru reforma administrației este până în 15 septembrie.

„La Ministerele Dezvoltării și de Interne sunt împărțite aceste chestiuni. Prefecturile la Interne și administrația locală la Dezvoltare. Se pun de acord să citim aceleași cifre și găsim până în 15 septembrie o soluție. Trebuie adoptat în Parlament prin asumare.

Când vorbim de reducere efectivă, cam 1.900 de primării vor fi afectate. Nu vor fi afectate peste 1.000 de primării. Vorbim la general de peste 10% de reduceri efective.

Dacă reușim în Pachetul 3 să mai stimulăm economia, atunci evităm recesiunea. N-aș vorbi de criză economică, eventual de criză bugetară, dar economică în niciun caz. Putem recupera în 2027, 2028 tot ce se pierde acum. Nu putem finanța un deficit de aproape 10%. Nu se poate să avem venituri în plus din taxe și să punem acolo unde de fapt cheltuielile sunt pe alocuri exagerate”, mai spune Kelemen Hunor.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, cu şeful statului, s-a discutat despre reforma administraţiei pe care nu au finalizat-o.

Despre pachetul privind reforma administraţiei, premierul a arătat că s-a convenit ca până la jumătatea lunii septembrie, un grup de lucru care va fi format în structura guvernului va analiza toate soluţiile, în aşa fel încât să finalizeze şi acest pachet, iar efectul pe care îl obţin ca obiectiv să fie o reducere de 10% a posturilor efective din administraţia publică locală.

La rândul său, preşedintele interimar al PSD a afirmat, marţi seară, că „reforma administraţiei locale trebuie făcută cu cap şi nu cu toporul” şi a anunţat că a prezentat preşedintelui Dan propunerile PSD cu privire la administraţie.

