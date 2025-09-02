Live TV

Kelemen Hunor, despre reforma administrației locale: Vorbim de 10% reduceri, 13.000 de posturi. Termenul e 15 septembrie

Data actualizării: Data publicării:
Kelemen Hunor alaturi de Cseke Attila in conferinta de presa de
Liderul UDMR, Kelemen Hunor. Foto: INQUAM Photos/Silviu Filip

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru Digi24, că Ministerele Dezvoltării și Internelor centralizează datele privind reforma în administrația locală, respectiv primării și prefecturi, unde sunt așteptate reduceri de personal. Măsurile Guvernului vor trebui stabilite până la 15 septembrie, și acestea includ reduceri de 10% din personal, adică 13.000 de posturi ocupate. Astfel ar urma să fie afectate 1.900 de primării.

„Am discutat acel punct din pachetul doi din administrația locală și reforma din administrația locală. Pe de altă parte, reducerile de personal. Ce rămâne și a fost blocat. Rămâne blocat încă vreo 10 zile, două săptămâni.

Toată lumea dorește să ajungem la o soluție. Ținta e relativ clară. Am discutat aceste aspecte liniștit, cu toate argumentele. De asta a durat mai mult, pentru că suntem într-un impas și sunt sigur că am ieșit și putem găsi soluția agreată de toată lumea.

Problemele sunt relativ simple. România nu are un sistem pus la punct în ce privește gestionarea informațiilor de la nivelul autorităților locale. Raportările de la prefecturi nu au o standardizare și de aceea datele erau diferite.

Ce a primit și ce are Ministerul Dezvoltării și ce a primit de la unele prefecturi - cei care erau exceptați de la reduceri, cei de la fonduri europene, să fie incluși în organigramă. Sunt două județe cu persoane unde nu e inclusă nicio persoană, ceea ce e exclus.

În altă parte, un oraș mic, dar important, are 68 de persoane. E aproape imposibil să lucreze 68 de persoane la fonduri europene. E o chestiune de raportare. Dacă nu vom rezolva, e greu de lucrat.

Miniștrii trebuie să aibă situația la zi, după care trebuie să vedem cum gestionăm în așa fel încât de la localitățile mici până la municipii mari lucrurile să fie funcționale. Nu poți abandona nicio comunitate. Nu poți spune că reduci numărul de personal și să rămâi cu 4, 5, 6 oameni. A fost o discuție lungă, dar toată lumea dorește să ajungem la o soluție corectă pentru comunitățile locale”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR spune că, doar din creșteri de taxe și măriri de impozite nu poate fi rezolvată problema deficitului.

„Vorbim și de administrația centrală. În acest moment, doar din creșteri de taxe și măriri de impozite nu poți să rezolvi problema. La venituri poți adăuga, dar dacă nu rezolvi cheltuielile, înghiți tot ce aduni din taxe.

E toată suma înghițită de această gaură. Sunt poziții supradimensionate. Ne întreabă lumea cât economisim. 10% reprezintă 13.000 de posturi efectiv ocupate. Înseamnă 1,4 - 1,5 miliarde de lei pe an. Dacă la această sumă adăugăm și administrația centrală, probabil se va dubla suma. Dar eu am spus că trebuie și la administrația centrală și locală aceste restructurări, plus standardizare. Nu avem la zi. Ultima a fost făcută acum 15 ani, prin 2010, legea 63”, spune Kelemen.

El a precizat că termenul stabilit în Coaliție pentru reforma administrației este până în 15 septembrie.

„La Ministerele Dezvoltării și de Interne sunt împărțite aceste chestiuni. Prefecturile la Interne și administrația locală la Dezvoltare. Se pun de acord să citim aceleași cifre și găsim până în 15 septembrie o soluție. Trebuie adoptat în Parlament prin asumare.

Când vorbim de reducere efectivă, cam 1.900 de primării vor fi afectate. Nu vor fi afectate peste 1.000 de primării. Vorbim la general de peste 10% de reduceri efective.

Dacă reușim în Pachetul 3 să mai stimulăm economia, atunci evităm recesiunea. N-aș vorbi de criză economică, eventual de criză bugetară, dar economică în niciun caz. Putem recupera în 2027, 2028 tot ce se pierde acum. Nu putem finanța un deficit de aproape 10%. Nu se poate să avem venituri în plus din taxe și să punem acolo unde de fapt cheltuielile sunt pe alocuri exagerate”, mai spune Kelemen Hunor.

Citește și Cum arată calculele Guvernului pentru reducerea personalului din primării. Ilie Bolojan: Cifra din dreptul județului Bihor e corectă 

Premierul Ilie Bolojan a declarat că la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, cu şeful statului, s-a discutat despre reforma administraţiei pe care nu au finalizat-o. 

Despre pachetul privind reforma administraţiei, premierul a arătat că s-a convenit ca până la jumătatea lunii septembrie, un grup de lucru care va fi format în structura guvernului va analiza toate soluţiile, în aşa fel încât să finalizeze şi acest pachet, iar efectul pe care îl obţin ca obiectiv să fie o reducere de 10% a posturilor efective din administraţia publică locală. 

La rândul său, preşedintele interimar al PSD a afirmat, marţi seară, că „reforma administraţiei locale trebuie făcută cu cap şi nu cu toporul” şi a anunţat că a prezentat preşedintelui Dan propunerile PSD cu privire la administraţie. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
Echinocțiul de toamnă 2025. Foto Getty Images
2
Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul care marchează începutul oficial al toamnei...
avion
3
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Ambulanta-1-scaled
4
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
trenul lui kim jong un
5
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care...
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu va mai juca la FCSB
Digi Sport
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu va mai juca la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
EDITIE SPECIALA ORA 19 CF 020925_03918
Ilie Bolojan: Reducerea cheltuielilor, testul coaliției. „Îmi doresc...
fisicuri de monede cu procente deasupra - imagine sugereaza crestere economica
Ce ar putea conține pachetul de relansare economică. Kelemen Hunor...
ambulanta smurd
Copilul de un an și jumătate, care s-ar fi electrocutat în centrul...
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
Trump, întrebat dacă se simte trădat de Putin, în contextul...
Ultimele știri
Kelemen Hunor, despre boicotarea livratorilor străini: E client vechi domnul Tănasă. Trebuie judecat și respinse astfel de declarații
Cum a ajutat România Ucraina: gloanţe, bani şi un sistem Patriot. Declarația lui Ionuţ Moşteanu
Sorin Grindeanu a afirmat că i-a transmis lui Ilie Bolojan ce avea de spus despre o posibilă demisie: Nu o văd ca pe o pârghie politică
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
medic pacient Cine-nu-este-obligat-sa-plateasca-CASS.-Foto-Shutterstock-1536x1025
Kelemen Hunor, despre excepțiile de la plata CASS: Pentru mame ar trebui să dăm un alt stimulent. Avem o problemă demografică cât casa
BUCURESTI - PRESEDINTE- DESEMNARE PRIM-MINISTRU - 20 IUN 2025
Cum vede Ilie Bolojan colaborarea cu președintele Nicușor Dan. „Am încercat întotdeauna să cresc încrederea”
ilie boloja harta judete romania
Cum arată calculele Guvernului pentru reducerea personalului din primării. Ilie Bolojan: Cifra din dreptul județului Bihor e corectă
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Care e linia roșie privind demisia pentru Ilie Bolojan, în contextul amânării reformei administrației locale: „De multe ori par singur”
Premierul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan cere corectarea datelor trimise Guvernului privind angajații primăriilor și consiliilor județene. Care e termenul limită
Partenerii noștri
Pe Roz
Jamie Lee Curtis a ratat o întâlnire cu prințesa Diana pentru că a trebuit să folosească baia: "Nu m-am...
Cancan
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. IREAL unde și-a improvizat un 'adăpost' criminalul Andei
Fanatik.ro
David Popovici l-a găsit în sfârșit pe omul pe care îl căuta de aproape o lună și despre care spunea: „Vreau...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Cu cine se iubește Liviu Ganea. Fostul fotbalist are o relație sentimentală cu o tânără care are legătură cu...
Adevărul
Culisele ședinței de trei ore dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției. Testul de matematică la care a fost...
Playtech
Secretul japonez pentru o mașină de spălat curată și rezistentă. Ce să faci după fiecare utilizare
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
Surpriză de proporții! Unde s-a dus vedeta care și-a înșelat soția în România
Pro FM
Oana Radu și colegul ei din formație, Șerban Balaban, se căsătoresc. Artista, în culmea fericirii: „Va fi cum...
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
Adevarul
Adrian Năstase, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un la parada militară de la Beijing
Newsweek
PSD depune proiect de eliminare a CASS la pensie pentru 500.000 pensionari și persoane cu handicap
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Ridley Scott este „mândru” că a refuzat 20 de milioane de dolari pentru a regiza „Terminator 3”: „Nu pot fi...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...