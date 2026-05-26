Kelemen Hunor, despre scandalul cu fostul ministru al Culturii: „O manipulare ordinară”. De ce i-a cerut demisia lui Demeter Andras

Andras Demeter. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, marţi, că scandalul din jurul fostului ministru al Culturii Demeter András se bazează pe o afirmaţie scoasă din context, fiind „o manipulare ordinară” şi a subliniat că acesta a avut un rol important în salvarea Radio Chişinău, care risca „să ajungă la ruşi prin interpuşi”. Liderul UDMR a mai precizat că i-a cerut lui Demeter András să-și dea demisia pentru că limbajul folosit de acesta în înregistrare ar fi avut efecte negative asupra formațiunii politice. 

„În 2010-2011, când era preşedintele Consiliului de Administraţie şi director general al Radiodifuziunii, a făcut un lucru absolut senzaţional şi important. Aş spune patriotic, dacă nu ar fi acest cuvânt uzat. Fiindcă Radio Chişinău era într-o situaţie dificilă, iar Radio România l-a cumpărat şi a făcut foarte bine, altfel ajungea la ruşi, direct sau prin interpuşi. Şi, de aceea, eu cred că - am avut atunci discuţii cu el şi cu colegii din CA-ul de atunci şi noi l-am încurajat, l-am susţinut pe Andras să facă acest pas - şi a făcut foarte, foarte bine. Şi astăzi funcţionează sub această formă Radio Chişinău. A fost o anchetă în care acuzaţia era că statul a fost prejudiciat. Dosarul a fost închis”, a declarat Kelemen Hunor marți, la Parlament, potrivit Agerpres.

El a adăugat că înregistrarea care a apărut în spaţiul public a fost făcută anul trecut, fiind publicată de un site din Maramureş - „o metodă tipică de a şantaja pe cineva”.

„El anul trecut a povestit toată acea perioadă cuiva, nu ştiu cine a înregistrat. Şi a stat şase luni, şapte luni, dacă înregistrarea, într-adevăr, s-a întâmplat anul trecut, în noiembrie, şi a dat drumul într-un site din Maramureş, nu vreau să spun un site obscur, dar oricum nu prea cunoscut. Deci este o metodă tipică de a şantaja pe cineva. Şi cum limbajul este inacceptabil pe care l-a folosit domnul Demeter, şi conţinutul era foarte, foarte etnicizat şi aţi văzut ce s-a întâmplat, cum a fost rostogolită povestea, cel puţin pentru mine şi pentru colegii mei era clar că trebuie să facem repede un pas şi mai ales în momentul în care a apărut această ştire şi cum a fost preluată. Şi i-am cerut domnului ministru să-şi dea demisia. Este un om responsabil şi un om curajos şi a făcut acest gest ieri după-amiază. Şi eu trebuie să-i mulţumesc lui, altfel, noi, în săptămânile şi lunile care urmează, de fiecare dată ar fi trebuit să explicăm de ce a spus ce a spus. Dar a fost scos din context. De fapt, este o chestiune extrem de onorabilă şi pentru care şi acum vreau să-i mulţumesc lui Demeter, ce a făcut în 2010-2011, când era preşedintele Radioului şi vreau să-i mulţumesc şi pentru această perioadă de când a fost ministru, da? Şi-a asumat responsabilitatea pentru limbajul folosit şi a făcut acel gest, acest pas înapoi, care trebuie făcut de fiecare dată când un om greşeşte şi în cazul în care este o manipulare ordinară, fiindcă este o manipulare ordinară. Asta trebuie să spun”, a susţinut liderul UDMR.

Potrivit acestuia, „nu există coincidenţe”.

„Nu sunt un om naiv. Haideţi să fim foarte, foarte serioşi. Sunt două posibilităţi. Una dintre posibilităţi este acel moment când au început evaluările pentru instituţiile de spectacole şi unele personalităţi sunt deranjate că nu au primit nota de trecere, 7, ca să poată concura mai departe. Şi atunci, sigur că cineva a scos această înregistrare. Putea să scoată anul trecut în noiembrie, dacă era foarte deranjat de limbaj, de vulgaritatea limbajului. Dar a aşteptat şase luni, şapte luni, a aşteptat un moment când poate fi folosită acea înregistrare împotriva lui Demeter. A doua variantă e un pic mai complicată şi la un alt nivel, nu vreau să intru în detalii. La un moment dat vom afla cu toţii de unde a plecat, cine a trimis înregistrarea. (...) E doar o chestiune de timp să aflăm de fapt cine era în spate”, a spus liderul UDMR.

Demeter András István a anunțat luni că și-a dat demisia de onoare din funcția de ministru interimar al Culturii, după ce au apărut înregistrări în care acesta a folosit înjurături legate de interesul național al României.

Editor : B.P.

