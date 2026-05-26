Kelemen Hunor, despre varianta Radu Burnete premier: „E consilier prezidenţial şi mai e ceva ce a zis la un moment dat Traian Băsescu”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi seară, că Radu Burnete este într-adevăr un tehnocrat căruia i s-ar putea cere să formeze un guvern, însă apreciază că fostul preşedinte Traian Băsescu a avut dreptate când a spus că, dacă lucrurile vor eşua, totul se va sparge în capul preşedintelui Nicuşor Dan.

„Radu Burnete e tehnocrat. Despre el poţi să spui că e tehnocrat, vine din zona de business, e consilier prezidenţial şi mai e ceva ce a zis la un moment dat Traian Băsescu, dacă merge pe ideea de guvernul meu - un consilier prezidenţial să formeze un guvern - şi lucrurile vor eşua, totul se va sparge în capul preşedintelui Dan. Categoric are dreptate Traian Băsescu. Cu experienţa lui a arătat unde este pericolul", a declarat Kelemen Hunor, marţi seară, la Euronews, potrivti News.ro.

Liderul UDMR a mai declarat că este convins că va fi învestit un nou guvern.

„Parlamentul va da un vot. Mie nu mi-e frică că nu va fi investit guvernul. Din experienţa mea parlamentară, va fi investit. Deci nu asta va fi problema, că nu trece. (...) Eu nu cred că putem proiecta în acest moment un guvern până în 2028. E bine să te gândeşti până în 2028, ar fi bine să fim în stare să ne gândim măcar pe termen mediu 5-6-7 ani, hai să nu ne gândim 10 ani. (...) Oricum, guvernul, coaliţia care s-a destrămat în formula cunoscută cu Bolojan premier era până în aprilie 2027. Urma rotativa. Deci, puteai să proiectezi ceva până-n 2027, să pregăteşti şi bugetul", a mai declarat Kelemen Hunor.

Trei sunt variantele de prim-ministru analizate în prezent la Cotroceni, toate din afara grupărilor politice parlamentare, afirmă surse politice. Discuţiile purtate în prezent vizează gradul de susţinere pe care l-ar avea noul guvern în rândul deputaţilor şi senatorilor.

Principalele nume vehiculate pentru funcţia de premier sunt cele ale consilierului prezidenţial Radu Burnete, alături de europarlamentarul Eugen Tomac - şi el consilier la Cotroceni, dar şi preşedintele Partidului Mişcarea Populară. Alte nume sunt Delia Velculescu, şefă a misiunii Fondului Monetar Internaţional în Africa de Sud, invocată şi la formarea precedentului Guvern. Un alt nume menţionat în spaţiul public este cel al lui Şerban Matei, în prezent director al Direcţiei de Relaţii Internaţionale din cadrul Băncii Naţionale a României.

