Kelemen Hunor: „Dincolo de protocolul Coaliției, când ești la guvernare n-ai cum să votezi o moţiune”

Data publicării:
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sâmbătă că cele două moţiuni simple, depuse de opoziţie împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, nu vor avea succes. El precizează că partidul pe care îl conduce va vota împotrivă.

„Sigur că vom vota împotrivă. Mi se pare firesc, dincolo de ce scrie în protocolul de coaliţie - acolo scrie că nu vom semna, niciun membru din coaliţie, nimeni nu vom susţine, nu vom vota moţiuni simple şi moţiuni de cenzură. Dincolo de aceste aspecte din protocol, din punctul meu de vedere, când eşti la guvernare, atunci nu trebuie să votezi, n-ai cum să votezi o moţiune şi, de aceea, nu vom vota moţiunea, nici împotriva ministrului Justiţiei şi nici împotriva ministrului Afacerilor Interne.

Dar este o instituţie constituţională în mâna opoziţiei, de a trage la răspundere Guvernul, de a controla Guvernul şi mi se pare absolut corect din punct de vedere democratic, din punct de vedere al funcţionării unui stat democratic. Şi există astfel de iniţiative, nu e nicio problemă (...). Sunt convins că nici împotriva ministrului Justiţiei, nici împotriva ministrului de Interne moţiunile simple nu o să aibă succes”, a declarat presei, azi, la Fântânele, Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.

Liderul UDMR a precizat că o dezbatere este oricând binevenită în toate situaţiile, nu numai în privinţa Justiţiei sau a Ministerului Afacerilor Interne.

Referitor la colaborarea dintre formaţiunile aflate la guvernare, Kelemen a subliniat că actuala coaliţie este una funcţională şi că la ultima reuniune s-a ajuns la concluzia că nu există o problemă reală de colaborare în coaliţie.

„Trecem prin momente dificile, nu putem spune că nu, dar această coaliţie este funcţională. În sfârşit, s-au terminat şi alegerile locale în Bucureşti şi în alte judeţe unde au avut loc şi nu mai există nicio scuză de a nu găsi cele mai bune soluţii şi de a nu căuta un consens în coaliţie (...). Fiecare trebuie să găsească acea resursă internă prin care face efortul de a ajunge la consens şi sunt convins de acest lucru. La şedinţa coaliţiei de miercuri, când am discutat aspectele care erau în suspensie, unde n-am reuşit să luăm decizii, am văzut că nu avem o problemă reală de colaborare în coaliţie.

Şi când era vorba de administraţia locală, administraţia centrală, acel proiect care va viza stimularea economiei, lucrurile au fost ok. Sigur, într-o coaliţie cu cinci participanţi tot timpul apar dispute, fiindcă fiecare are în spate voturile cetăţenilor, fiecare are valori şi interese legitime, dar trebuie armonizate într-o coaliţie toate punctele de vedere”, a afirmat preşedintele UDMR.

