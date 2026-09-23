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Video Kelemen Hunor, după discuțiile cu Siegfried Mureșan: „Vom continua negocierile pe programul de guvernare. Nu sunt lucruri extravagante”

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Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / Tudor Pana
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Din articol
„Iubirea o căutăm în altă parte”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, miercuri, că formaţiunea pe care o conduce a decis continuarea negocierilor pe programul de guvernare, pe structura şi lista Cabinetului. El a precizat că premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a prezentat ideile principale din programul de guvernare şi că acesta nu conţine lucruri extravagante. Kelemen Hunor a adăugat că nu s-a discutat nimic despre structura Guvernului.

„În Consiliul Permanent am luat decizia că vom continua negocierile pe programul de guvernare, pe structura şi lista Cabinetului şi, după ce se vor finaliza toate discuţiile, sigur, vom prezenta rezultatul negocierilor şi vom mai cere un vot, aşa cum este în statutul nostru. Deci vom continua discuţiile. Sigur, era una dintre variante să nu continuăm discuţiile, să spunem că nu avem majoritate şi nu vrem să mergem aşa cum am zis şi luni, dar consecinţele şi pe termen lung şi pe termen imediat ar fi fost mult mai grave pentru noi şi pentru toată scena politică decât să mergem şi să continuăm aceste discuţii şi, mai ales după ce domnul Mureşan a zis că, indiferent de voturile asigurate până la momentul adevărului, el doreşte să continue”, a declarat, miercuri, Kelemen Hunor, la finalul discuţiilor cu premierul desemnat.

El a precizat că Siegfried Mureşan a prezentat grupurilor parlamentare ideile principale din programul de guvernare.

„Şi până la urmă are dreptate, este logică şi această abordare. Trebuie să arătăm şi seriozitatea şi predictibilitatea. Şi nu s-a întâmplat un mare lucru în această perioadă ca să spunem că nu susţinem. Astăzi a venit la noi la grup, cum am stabilit încă de luni seara şi a prezentat grupurilor parlamentare reunite ideile principale din programul de guvernare. Nu sunt lucruri extravagante.

Noi am spus că trebuie un program de guvernare pentru doi ani. Acest lucru, ce înseamnă până la urmă? Că nu poţi să faci un program de guvernarea hiperambiţios, fiindcă nu ai timp la dispoziţie. Nu este cum ar fi la începutul unui ciclu electoral, după alegerile parlamentare”, a transmis liderul UDMR.

El a subliniat că cea mai mare concentrare este pe deficitul bugetar, pe fiscalitate şi stimularea economiei, adăugând că „fără creştere economică pe termen scurt, pe termen mediu, e aproape imposibil să reduci deficitul şi să şi asiguri pentru cetăţeni acel confort de care au nevoie”.

„Iubirea o căutăm în altă parte”

Kelemen Hunor a mai afirmat că nu s-a discutat nimic în legătură cu structura Guvernului.

„Noi am ţinut mult să existe şi prevederea privind Legea salarizării, dacă se poate să încercăm să trecem până la sfârşitul anului şi adoptarea bugetului pentru 2027, indexarea pensiilor în 2027, fiindcă nu mai poți să ţii aşa după doi ani cu inflaţia ridicată. Şi din acest punct de vedere, cred că ceea ce se conturează în programul de guvernare este ceva de susţinut. Nu am discutat nimic de structura guvernului. Poate astăzi după masă începem discuţiile şi de lista de miniştri”, a mai afirmat preşedintele UDMR.

El a fost întrebat dacă se aşteaptă la un rezultat pozitiv în urma discuţiilor dintre preşedintele PSD, Sorin Grindeanu şi preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

„Trebuie să laşi toate uşile deschise pentru dialog şi pentru mâine şi pentru poimâine cu acele forţe cu care se poate discuta corect, predictibil şi în favoarea fiecărui cetăţean, fiecărei comunităţi. Şi eu consider că PSD-ul face parte din această categorie cu tot ce s-a întâmplat din aprilie sau din mai între PNL şi PSD trebuie lăsată uşa deschisă că dacă nu trece acest guvern, urmează un alt pas. Şi atunci, iarăşi, e nevoie de dialog. Politica nu se poate face fără dialog. Asta nu înseamnă că trebuie să iubeşti pe celălalt, iubirea o căutăm în altă parte, dar dialogul trebuie păstrat. Şi vom vedea care va fi finalitatea discuţiilor între Bolojan şi Grindeanu”, a afirmat Kelemen Hunor.

Premierul desemnat a discutat, marţi, cu parlamentarii PNL şi USR, iar miercuri dimineaţă cu cei ai UDMR. 

Deocamdată nu a fost stabilită o întâlnire oficială a premierului desemnat cu PSD. 

Editor : C.S.

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