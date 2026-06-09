UDMR nu garantează deocamdată susținerea Guvernului Tomac, a transmis marți liderul formațiunii, Kelemen Hunor, după întâlnirea cu premierul desemnat. Acesta a avertizat că un executiv fără o majoritate parlamentară solidă „nu are nicio șansă” să ducă la bun sfârșit reformele și proiectele asumate de România.

„După ce l-am ascultat despre programul de guvernare, despre intenția de a forma un guvern, despre lista de miniștri, am spus că vom analiza, vom discuta în continuare. În acest moment pot să promit un singur lucru, că nu votăm împotriva unui guvern, dar nu putem promite astăzi că vom vota pentru un guvern. În acest moment, un guvern fără o majoritate transparentă, corectă, coerentă, nu are nicio șansă să facă lucrurile așa cum trebuie pentru a duce România în direcția dorită. Vorbim de PNRR, vorbim de SAFE, vorbim de bugetul pentru anul viitor. Nu am avut impresia că domnul Tomac este extrem de ambițios în ceea ce privește programul de guvernare. Nu am simțit că dorește lucruri extravagante sau noi, dar fără o majoritate e improbabil să poți să duci lucrurile la bun sfârșit”, a spus Kelemen Hunor după întâlnirea cu premierul desemnat.

El a anunțat că UDMR va mai avea o discuție cu Eugen Tomac când programul de guvernare va fi gata. „Vom citi programul de guvernare, fiindcă trebuie să luăm o decizie în funcție de conținutul programului de guvernare”.

„În acest moment, din punct de vedere al logicii politice, este aproape imposibil să votăm un guvern după ce am fost dați dintr-un guvern prin moțiune de cenzură, a doua zi să votăm un guvern din care nu facem parte. Deci nu se leagă în niciun fel. Avem nevoie de argumente pentru un astfel de vot, fiindcă nu suntem masochiști politici. Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a amintit perioada cu premierul tehnocrat Mugur Isărescu, care conducea un „guvern politic”. „Am mai văzut, am mai trăit o altă variantă, când un premier tehnocrat, cum era Mugur Isărescu în 2000, conducea un guvern politic. Dar erau oameni politici care și-au asumat o răspundere politică pentru guvern, fiindcă așa funcționează democrația parlamentară. Și a treia chestiune, sigur, dacă tu vii cu un guvern tehnocrat, înseamnă că nu ai încredere în partidele politice, în niciun partid politic, în oameni politici, și vrei să folosești Parlamentul doar pentru a justifica o investire a unui guvern care nu are o legătură directă cu partidele politice”, a spus el.

Liderul UDMR a subliniat că e nevoie de o discuție serioasă internă pentru a fi luată o decizie: „Astăzi nu putem promite un vot pentru instalarea acestui guvern, care este în formare. Încă nu este lista completă, doar sunt câteva portofolii, dacă am înțeles eu bine, unde nu există ministrul desemnat. Așteptăm să vedem toată lista, așteptăm să vedem programul de guvernare și, sigur, încercăm să avem argumente pentru a rezolva și aceste probleme politice. Încă nu am găsit argumente pentru a rezolva aceste chestiuni politice”.

Pe de altă parte, Eugen Tomac a afirmat, în urma discuţiilor avute marţi cu UDMR, că mesajul transmis acestora a fost că, pentru a depăşi blocajul politic în care România se află, „soluţia cea mai sănătoasă” este ca ţara să aibă „un guvern rapid învestit, capabil să preia parte din problemele urgente ale României” pentru că „timpul presează”.

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Editor : M.I.