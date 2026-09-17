Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că prioritatea trebuie să fie formarea unui guvern stabil, cu puteri depline, și nu declanșarea alegerilor anticipate. Liderul UDMR a precizat că în cadrul discuțiilor nu s-a intrat în detalii privind numele viitorului premier și a reiterat că nu s-a autopropus pentru această funcție.

„Nu este de dorit ca următorul Guvern să pice în Parlament. Ar însemna că vor fi îndeplinite condițiile pentru alegerile anticipate. Alegerile anticipate rămân o soluție constituțională, democratică, dar nu asta trebuie să fie prima soluție”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a insistat asupra necesității încheierii cât mai rapide a actualului blocaj politic. „Preocuparea noastră este să dăm un guvern stabil, cu drepturi depline, fiindcă suntem în a doua parte a lunii septembrie și nu mai este de așteptat”, a spus acesta.

Kelemen Hunor a susținut că viitorul premier trebuie să fie capabil să negocieze cu partidele parlamentare, avertizând că un Executiv care ar rămâne fără sprijinul unei majorități ar avea dificultăți inclusiv în adoptarea bugetului.

„Premierul desemnat, votat, trebuie să aibă capacitatea de a dialoga în Parlament cu partidele, fiindcă, dacă a doua zi Guvernul rămâne singur, nici măcar bugetul nu îl va putea face fără majoritate. Premierul trebuie să aibă capacitatea de a discuta cu partidele din Parlament și de a ajunge la o înțelegere pentru proiectele Guvernului din programul de guvernare, care va trebui să fie unul minimal”, a declarat liderul UDMR.

Întrebat despre formula politică ce ar putea asigura o majoritate parlamentară, Kelemen Hunor a subliniat rolul PSD. „Fără PSD nu e majoritate. PSD, PNL, UDMR au majoritate. Există această posibilitate”, a spus el.

În ceea ce privește momentul desemnării viitorului premier, liderul UDMR a precizat că președintele nu le-a comunicat un calendar. „Nu ne-a zis nimic despre desemnare sau momentul desemnării. Vom vedea după consultări”, a afirmat Kelemen Hunor, întrebat dacă desemnarea ar putea avea loc chiar joi.

Liderul UDMR a enumerat și calitățile pe care, în opinia sa, ar trebui să le aibă viitorul șef al Guvernului: autoritate în Executiv, capacitate de negociere politică și experiență administrativă.

„Trebuie să aibă autoritatea în Guvern, să aibă capacitatea de a dialoga cu partidele politice din Parlament, altfel nu poate să treacă proiecte de legi. Trebuie să aibă o oarecare experiență în administrație și munca politică la acest nivel. Putem vorbi de viziune și foarte multe alte chestiuni, dar, dincolo de viziunile pe termen mediu, lung, trebuie să țină cont de deficit, de starea economică și de capacitatea României de a aduna venituri la bugetul de stat. Să nu fie un om care să poată fi aburit ușor cu basme”, a declarat Kelemen Hunor.

Întrebat despre posibilitatea unui guvern cu miniștri tehnocrați, acesta a răspuns: „Depinde de premier și depinde de miniștrii tehnocrați”. Kelemen Hunor a precizat că discuția cu șeful statului nu a ajuns la un nume concret pentru funcția de prim-ministru. „Nu am intrat în detalii legate de numele premierului, nu m-am autopropus nici astăzi. Din punctul nostru de vedere, e liberă poziția de prim-ministru”, a declarat liderul UDMR.

Editor : M.I.