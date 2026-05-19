Exclusiv Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul Bolojan să facă o majoritate

Data actualizării: Data publicării:
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că „în acest moment nu există nicio soluție” pentru formarea unui Guvern care să reziste până la alegerile din 2028. După primele negocieri eșuate de la Cotroceni, el îi îndeamnă pe parlamentarii care l-au demis pe Ilie Bolojan să formeze acum o majoritate. 

Kelemn Hunor spune că se aștepta ca prima rundă de consultări oficiale cu președintele Nicușor Dan să nu ducă la niciun rezultat, având în vedere pozițiile partidelor. 

„Pentru mine era relativ clar că la prima rundă de consultări, cunoscând pozițiile colegilor din PNL, PSD, USR, AUR, e aproape imposibil să formezi o majoritate cât de cât transparentă, corectă, și de aceea nu mă miră, din păcate, că suntem în această situație și trebuie să purtăm dialog în continuare. (...) În acest moment nu există o soluție cu care poți să mergi în Parlament și să spui: 'domnule, ăsta e premierul, asta e majoritatea, ăsta e programul de guvernare pentru o perioadă de timp'. Deci nu cred că putem să facem proiecte mari de 2 ani jumate, cu toate că ar fi bine să avem o soluție până la alegerile din 2028, dar mi se pare că nu va fi posibil așa ceva. Trebuie să mergem din etapă în etapă”, a declarat el. 

Șeful UDMR mai spune că cei care au demis Guvernul Bolojan ar trebui să formeze acum o majoritate, chiar dacă va pica în Parlament.

„Eu cred că în acest moment nu este posibilă o flexibilizare a acestor poziții anunțate, dar poate, după o primă încercare, dacă nu trece de Parlament, lucrurile vor căpăta o altă perspectivă. În acest moment, cei care spun că 'domnule, cei care ați avut 281 de voturi într-o parte și ați dat jos Guvernul', asta spune PNL-ul, USR-ul, într-un fel spun și eu, fiindcă suntem în această parte, în Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan, 'puteți încerca să formați o majoritate sau o parte dintre voi să încercați să coagulați o majoritate'. Dacă nu merge, dacă nu trece de Parlament, suntem într-o nouă etapă”, a mai spus acesta. 

El spune că noul Guvern ar trebui învestit până la finalul lunii iunie, avertizând asupra riscului de a pierde bani din PNRR.

„Avem și chestiunea timpului, fiindcă până la sfârșitul lunii iunie ar trebui să avem legile adoptate pentru a îndeplini jaloanele din PNRR cât se poate de mult, ca să nu pierdem bani. Și asta înseamnă că trebuie să ai un Guvern care propune să adopte o ordonanță de urgență și ,dincolo de Guvern, trebuie să ai o majoritate care votează proiectele de legi.(...)

Din acest punct de vedere și timpul contează. Poți să vii tu cu proiect de legi, inițiative parlamentare din partea PNL, USR, UDMR, PSD, nu mai contează. Dacă nu există o majoritate, nu există o înțelegere, n-ai cum să treci proiectele de legi, de acea responsabilizarea liderilor politici, partidelor politice, este o doleanță absolut legitimă”, a mai spus Kelemen Hunor. 

