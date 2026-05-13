Kelemen Hunor, după noile cifre INS privind inflația de peste 10%: „Este o chestiune regională”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține că inflația de peste 10% anunțată de Institutul Național de Statistică nu este generată de Guvernul României, ci de contextul regional și de efectele războiului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie. Liderul UDMR respinge o eventuală majorare a TVA și spune că România ar trebui să ia în calcul reducerea taxei și atragerea de investiții.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a susţinut, miercuri, că inflaţia de peste 10% anunţată de Institutul Naţional de Statistică nu este generată de Guvern, ci este o chestiune regională.

„Se vad efectele războiului din Orientul Mijlociu pe energie, fiindcă trebuie să recunoaştem că această inflaţie, în acest moment, nu este creată, generată de Guvernul României, este o chestiune regională. Noi, din acest punct de vedere, vrem, nu vrem, preţul motorinei, preţul benzinei, deja este în preţul serviciilor şi în preţul produselor. Deci, când avem o conjunctură atât de dificilă, sigur că putem analiza ce se poate face şi trebuie să analizăm ce se poate face, dar nu trebuie să nu spunem lucrurilor pe nume. Această inflaţie, în primul rând, a fost creată de războiul din Orientul Mijlociu. Altfel eram undeva la 6 - 7%”, a declarat Kelemen Hunor, la Parlament.

Potrivit acestuia, printre măsurile care ar trebui luate ar fi reducerea TVA: „Majorarea TVA în niciun caz. Eu m-aş gândi foarte serios la a reduce TVA-ul un pic. (...) Da, deci eu m-aş duce spre a reduce TVA-ul şi spre a face mai atractivă România pentru investiţii care se retrag din Orientul Îndepărtat, din Asia spre Europa, fiindcă lanţurile de producţie se vor apropia de Europa în foarte multe domenii. Deci, eu aş căuta să atrag investitori, fiindcă fără locuri de muncă, fără o garanţie de a păstra economia funcţională n-ai cum să găseşti o soluţie. Soluţia magică nu există. Şi reducerea cheltuielilor la nivelul statului - da, acolo mai e mult de făcut”, a explicat el.

Întrebat cu ce propunere va merge UDMR la Cotroceni, Kelemen Hunor a răspuns: „Să fim invitaţi şi după aceea vă spun”.

Rata anuală a inflaţiei a crescut la 10,71% în aprilie, de la 9,87% în luna martie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,04%, mărfurile nealimentare cu 12,02%, iar mărfurile alimentare cu 7,39%, potrivit datelor publicate miercuri de INS.

„Indicele preţurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,84%. Rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%. Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 - aprilie 2026) faţă de precedentele 12 luni (mai 2024 - aprilie 2025) a fost 9,0%”, se arată în comunicatul INS.

