Kelemen Hunor, după nominalizarea lui Tomac: Un Guvern tehnocrat e o soluție de avarie. E greu de găsit argumente pentru un vot

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, la Bălăuşeri, după desemnarea lui Eugen Tomac de către preşedintele ţării, că un Guvern tehnocrat este „o soluție de avarie” și că formațiunea sa va lua o decizie cu privire la votul din Parlament spre sfârşitul săptămânii viitoare.

„Am văzut că domnul Tomac a fost desemnat din partea preşedintelui să formeze un guvern, aşteptăm să vedem ce liste de miniştri va alcătui, cine vor fi miniştrii şi programul de guvernare şi, bineînţeles, aşteptăm discuţii, dacă doreşte domnul Tomac. Ieri am avut o discuţie telefonică cu domnul Tomac, foarte scurtă, n-am intrat în amănunte, a rămas ca după desemnare să mai vorbim.

Sigur, când doreşte, stăm la dispoziţie, îl ascultăm să vedem care sunt intenţiile, care e programul de guvernare, cine sunt miniştrii propuşi şi după aceea vom lua o decizie. Probabil săptămâna viitoare, joi, vineri, sâmbătă, nu ne grăbim, în funcţie de momentul când va fi prezentată lista şi va fi prezentat programul în Parlament. Înainte de asta vom lua o decizie. Nu exclud să luăm decizia abia la weekendul celălalt”, a declarat presei Kelemen Hunor.

Întrebat dacă îşi menţine declaraţia potrivit căreia varianta Tomac nu ar fi o soluţie, nici măcar de avarie, Kelemen Hunor a precizat că nu şi-a schimbat poziţia.

„În acest moment, susţin ceea ce am declarat fiindcă nu am niciun argument şi nu am niciun motiv să cred că ceea ce am spus ieri, alaltăieri nu este valabil. Eugen Tomac este preşedintele unui partid extraparlamentar. Am înţeles că astăzi şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al PMP-ului, dar asta nu schimbă în niciun fel situaţia lui.

Un partid extraparlamentar, care în 2024 a ratat intrarea în Parlament, pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că un guvern tehnocrat va avea o viaţă dificilă şi scurtă, fiindcă marea majoritate a parlamentarilor sau poate toate formaţiunile politice vor intra în opoziţia a doua zi după învestirea guvernului şi atunci va fi foarte, foarte greu să aduci proiecte de legi, să ai o majoritate. Punctual trebuie negociat, nu va fi simplu. Deci un guvern de tehnocrat înainte de alegeri, cu puţin timp, poate funcţionează”, a arătat Kelemen, el referindu-se ca exemplu la guvernul Cioloş din 2015-2016.

În opinia sa, un guvern tehnocrat îi ajută pe cei din opoziţie să crească şi de aceea „fiecare va intra în opoziţie că vrea să crească, dar în primul rând AUR va creşte sigur”.

„Deci iar şi un motiv pentru care un guvern tehnocrat, din punctul meu de vedere, nu e o soluţie bună, e o soluţie de avarie după ce ai încercat să formezi guverne politice şi nu ţi-a ieşit. Atunci da, asta este punctul meu de vedere, dar sigur, până când nu discutăm, nu vedem care sunt intenţiile, cine sunt miniştrii, fiindcă nu cunoaştem în acest moment lista, e greu de spus şi de găsit argumente pentru un vot”, a argumentat Kelemen Hunor, care a adăugat şi că este convins că România nu va ajunge la alegeri anticipate.

Liderul UMDR a mai subliniat că preşedintele nu are obligaţia constituţională de a dizolva Parlamentul nici după a doua încercare de formare a unui nou guvern.

„Poate să vină şi cu a treia încercare, fiindcă în Constituţie scrie că după 60 de zile, după două încercări, poate dizolva. Deci poate să existe şi trei, patru încercări în 60 de zile şi tot nu este o obligaţie politică constituţională pentru preşedinte dizolvarea Parlamentului. Vom vedea”, a conchis Kelemen Hunor.

Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcţia de premier.

Eugen Tomac a declarat, la Palatul Cotroceni, că va propune Legislativului „o echipă de specialişti”, şi nu de politicieni.

„Îmi doresc să găsesc deschidere şi un dialog sincer din partea tuturor forţelor politice democratice şi prooccidentale din Parlament, pentru a învesti un guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetăţenilor României. Înţeleg mizele politice, sunt legitime şi fireşti într-un stat democratic, dar ştiu că România are nevoie acum de proiecte naţionale duse până la capăt şi obiective clare, de aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialişti, un guvern tehnic, nu unul politic”, a afirmat Tomac.

Potrivit Constituţiei, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Editor : C.L.B.