„Dacă va guverna un singur partid veți regreta”, avertizează liderul UDMR. Kelemen Hunor vrea coaliție și după 2028

Data publicării:
kelemen hunor
Kelemen Hunor. Sursa foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Președintele UDMR susține că varianta unui guvern de Coaliție este cea mai bună în acest moment, chiar dacă poate însemna încetinirea deciziilor. „Veți regreta” dacă din 2028 va guverna un singur partid, a mai declarat acesta.

Întrebat într-un interviu la RFI despre atacurile dintre liderii Coaliției de guvernare, cu precădere ale social-democraților la adresa premierului Ilie Bolojan, Kelemen Hunor a transmis că „în Coaliție nu se discută în acești termeni, așa cum se face în fața opiniei publice”. 

„Din păcate, noi stingem mai mult incendii decât să discutăm despre strategii mai mari”, a declarat liderul UDMR. 

Acesta susține că și-ar dori să existe o Coaliție de guvernare și din 2028:

„Când va guverna un singur partid, veți spune ce bine era când exista un guvern de coaliție. Da, un guvern de coaliție poate însemna încetinirea deciziilor, pentru că sunt ideologii diferite. Dar experianța de a guverna în coaliție există. Eu aș vrea să continue și după 2028. Dacă după 2028 va guverna un singur partid, veți regreta.”

Kelemen Hunor anunță ce taxe vor scădea: „Coaliția a primit semnalul din societate". Unde s-au blocat negocierile pe buget

