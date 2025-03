Kelemen Hunor: Eu nu am o problemă cu domnul Hurezeanu, eu am o problemă cu instituţia Ministerului de Externe

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a explicat vineri, întrebat cum evaluează activitatea ministrului Emil Hurezeanu, că nu are o problemă cu acesta, ci cu instituţia Ministerului de Externe.

„Eu nu am o problemă cu domnul Hurezeanu, eu am o problemă cu instituţia Ministerului de Externe, cu domnul Hurezeanu nu am nicio problemă”, a spus Hunor într-o declaraţie de presă susţinută în localitatea Chiţorani.

Întrebat cum evaluează activitatea ministrului de Externe, preşedintele UDMR a precizat că o astfel de evaluare nu poate fi făcută după o perioadă de doar două luni şi jumătate.

„Nu se poate evalua după două luni de zile sau două luni şi jumătate, nu ai cum să evaluezi activitatea unui ministru, mai ales într-o perioadă de schimbare totală şi în România şi în SUA şi în lume. Din acest punct de vedere, ce văd eu, că la nivel de tehnicieni relaţiile merg, există discuţii cu partenerii noştri, la nivel politic e mai dificil”, a adăugat Kelemen Hunor.

În privinţa emisarului special, acesta a comentat că nu crede că este o soluţie, raportându-ne la cine suntem noi, ca ţară.

„Când vrei un comisar sau un emisar sau ce vrei, trebuie să te gândeşti cum funcţionează lumea în secolul XXI, nu suntem în secolul XIX. Nu m-am gândit la asta, e o surpriză pentru mine, nu cred că funcţionează, dar mă rog... Nu am auzit de aşa ceva, nu cred că asta este soluţia. Faceţi un calcul cine suntem noi, ce putere economică avem, ce putere militară avem, cam care este numărul de populaţie în România. Cineva dacă trimite un emisar special, de obicei, e Statele Unite, sunt puterile mari şi în chestiuni extrem de speciale din ce am citit eu”, a explicat liderul UDMR.

El a criticat comunicarea cu SUA din timpul mandatului preşedintelui Klaus Iohannis.

„Vedeţi, dacă s-a stricat ceva în anii trecuţi şi s-a stricat mult, asta eu am spus, că nu a fost o comunicare în perioada fostului preşedinte cu Partidul Republican şi mai ales după 20 noiembrie cu echipa lui Trump. Astăzi suntem în campanie cu problemele noastre legate de anularea alegerilor. Deci să nu aşteptaţi minuni. Minunile nu se întâmplă. Trebuie să fii consecvent cu argumente, cu a susţine valorile în care crezi şi a apăra dreptatea ta şi după aceea lucrurile se vor rezolva”, a adăugat Kelemen Hunor.

