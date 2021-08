Kelemen Hunor: „Eu nu sunt supărat pe Florin Cîțu”

Vicepremierul Kelemen Hunor consideră că ceea ce a făcut premierul Florin Cîțu în urmă cu 20 de ani în Statele Unite nu influențează actul de guvernare din prezent.

„Este chiar culmea să spui, pentru un lucru care s-a întâmplat acum 20 de ani, un om care a plătit amenda, a făcut ce a solicitat legea americană, să spui: dom'le, nu mai poţi să faci politică pentru că acum 21 de ani ai făcut un lucru absolut regretabil”, a spus liderul UDMR. El a adăugat că premierul „a plătit acolo unde a trebuit să plătească, cât a trebuit să plătească”.

„Dacă guvernarea merge bine, dacă avem rezultate, atunci ne-am făcut treaba. Dacă guvernarea nu merge bine, sigur că vom avea probleme cu toţii, dar dacă nu merge bine, nu se va întâmpla din cauza celor întâmplate acum 20-21 de ani în Statele Unite”, a declarat luni liderul UDMR, după ședința coaliției.

„Chestia cu Fără penali în funcţii publice sună foarte bine, dar, dacă vă aduceţi aminte - dacă nu, atunci puteţi căuta, vă ajută internetul în acest sens -, eu acum câţiva ani am spus-o: e ok, dar faceţi câteva nuanţe. Spuneţi că cei care au furat, care au fost prinşi în anumite situaţii fiind în funcţii publice, cei care au omorât, cei care au făcut viol”, a afirmat Kelemen Hunor, făcând aluzie la reproșurile celor din USR PLUS.

„Coaliţia, dacă va rezultate şi dacă funcţionează acest guvern bine, sigur că celelalte chestiuni sunt personale şi sunt lucruri care trebuie discutate în PNL, şi nu în coaliţie. (...) Putea să spună, dar nu s-a întâmplat, eu nu sunt supărat din această cauză pe Florin Cîţu”, a punctat Kelemen Hunor.

Declarațiile președintelui UDMR intervin în condițiile în care liderii USR PLUS au decis, luni dimineață, în ședința Biroului Național al partidului, să îl mandateze pe Dan Barna ca în ședința coaliției, care a avut loc luni seara, să le ceară liderilor PNL să își asume public scandalul în care este implicat premierul din cauza episodului arestării pe care a suferit-o în SUA în urmă cu 20 de ani, după ce a condus mașina beat.

Editor : Luana Pavaluca