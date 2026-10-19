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Kelemen Hunor explică de ce UDMR nu a intrat la guvernare: Era aproape imposibil să sari dintr-un tren în celălalt

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Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / Silviu Filip
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Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, explică de ce formaţiunea nu a intrat la guvernare alături de PSD şi de cei câţiva miniştri independenţi. „Era aproape imposibil, din punct de vedere moral, să sari dintr-un tren în celălalt în trei săptămâni, când nu s-a schimbat nimic”, spune el.

„Noi am fost demişi, daţi jos de PSD, de AUR, în mai. Acum trei săptămâni am cerut un vot de învestire în format PNL-USR-UDMR, guvern condus de Siegfried Mjureşan. Era aproape imposibil, din punct de vedere moral, să sari dintr-un tren în celălalt în trei săptămâni, când nu s-a schimbat nimic. Totuşi, sunt nişte consecinţe şi pentru noi, şi pentru alţii, că am fost daţi jos prin moţiune de cenzură. Trebuie să faci o pauză, asta este explicaţia”, a declarat Kelemen Hunor, luni seară, la TVR, potrivit News.ro.

El a afirmat că nici nu a intrat în discuţii cu PSD privind intrarea UDMR la guvernare, arătând că nu putea trece „dintr-o parte în alta” într-un timp atât de scurt.

„Nu aveam argumente, nu s-a întâmplat nimic excepţional să mă arunc dintr-o barcă în alta”, a adăugat liderul UDMR.

Editor : M.B.

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