Invitat la Digi24, președintele UDMR Kelemen Hunor a vorbit despre „curiozitatea” lui Sorin Grindeanu, exprimată public în ultima vreme, de a afla adevărata situație bugetară a țării.

Kelemen Hunor a comentat despre cum pot fi interpretate cifrele după plecarea lui Ilie Bolojan.

„Dacă vorbim de cifre, acele cifre pot fi citite iarăși din mai multe perspective. În primul rând, dacă ne uităm la cifrele prezentate de Alex Nazare, ministrul finanțelor, până acum, vedem că, față de anul trecut, vorbim de primele nouă luni, deficitul este cu 1,25 puncte procentuale mai mic, cheltuielile sunt mai mici, veniturile sunt un pic mai mari. Deci, din acest punct de vedere, este OK”, a spus președintele UDMR.

„Într-adevăr, că după iulie-august nu s-a putut face o rectificare și în anumite zone sunt niște restanțe, dar aceste restanțe nu schimbă echilibrul, fiindcă, de fapt, tu, când faci rectificarea, tai de undeva unde nu s-a cheltuit și pui acolo unde e de cheltuit. Nu dezechilibrezi, nu răstorni bugetul și prevederile bugetare. Rămâi în limitele deficitului stabilit la începutul anului, nu ai cum să crești acel deficit, fiindcă există o sancțiune imediată din partea finanțatorilor, nu vorbesc de comisie. Cu comisia te mai înțelegi. Cu finanțatorii e mai greu să te înțelegi, fiindcă deficitul, cât e, trebuie finanțat și se finanțează din împrumuturi. Așa se întâmplă peste tot în lume, doar că noi suntem într-o situație ușor mai complicată sau mult mai complicată”, a mai precizat el.

Unele restanțe s-au adunat tocmai pentru că a fost vorba de un guvern interimar, a subliniat Kelemen Hunor.

„Deci se poate citi și așa: ce restanțe s-au adunat. Dar de ce s-au adunat aceste restanțe? S-au adunat, fiindcă era un Guvern interimar, pe de o parte. Pe de altă parte, nu trebuie să crești deficitul ca să echilibrezi bugetul la rectificare”.

„Dorința de a vedea situația la zi a finanțelor publice este o dorință legitimă și din partea celor care sunt în opoziție, și din partea celor care sunt în Guvern, dar mai ales din partea cetățenilor, fiindcă, de fapt, din taxele și impozitele lor se întreține statul, nu din alte sume”, a mai spus președintele UDMR.

Deci, eu cred că da, ar fi un gest corect ca fiecare jumătate de an, ministrul de finanțe să vină în fața Parlamentului și în continuare și să prezinte exact datele la zi. Deci, din acest punct de vedere, da, nu văd eu nimic rău în această dorință, dar ar trebui să fie un exercițiu mai constant asumat.

Editor : Sebastian Eduard