Președintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a adresat tuturor liderilor de partid din coaliția de guvernare în discursul său de la congresul UDMR. Când a venit rândul PSD, i-a transmis lui Sorin Grindeanu să își păstreze emoțiile pentru congresul pe care social-democrații, la rândul lor, urmează să îl organizeze: „Astăzi nu trebuie să ai emoții, la un alt congres poate că da”.

„Îl salut pe domnul Sorin Grindeanu. Cu PSD iarăși avem o colaborare lungă și începând cu Adrian Năstase toți președinții (PSD n.red) au înțeles că această comunitate, comunitatea noastră, cu bagajul nostru cultural, construim împreună această țară. Astăzi nu trebuie să ai emoții, urmează un alt congres unde poate că da. PSD se pregătește de alegeri și sper că vom continua colaborarea așa cum am făcut de fiecare dată. Succes în congresul pe care urmează să-l organizați”, a spus Kelemen Hunor, în cadrul Congresului UDMR.

La începutul congresului, Sorin Grindeanu a părăsit sala în momentul în care, după imnul României și cel al Ungariei, a fost intonat și imnul secuiesc. Vezi AICI.

Președintele UDMR l-a felicitat, în schimb, pe Ilie Bolojan pentru procesul de reformă a statului. „Cu PNL avem un istoric lung, încă din anii ’90. Acum, câteva luni, am pornit pe un drum lung și greu. Te felicit pentru curajul de a începe reforma statului, nu e un lucru ușor. Vreau să te încurajez să o faci până la capăt. Poți conta pe noi. Vom fi solidari cu toate deciziile pe care le vom lua împreună”, a spus Kelemen Hunor.

Gafă cu numele USR

Pentru că a vorbit despre toate partidele din Coaliție, Kelemen Hunor a vrut să îi salute și pe reprezentanții USR, doar că a greșit numele formațiunii.

„Îl salut pe domnul Radu Miruță (ministrul Economiei n.red), este reprezentantul Uniunii Social Democrate (USR -Uniunea Salvați România n.red). Mă bucur că ai venit cu mesajul domnului președinte Dominic Fritz”, a spus liderul UDMR.

Citește și: Grindeanu, la congresul UDMR: „Uneori, în coaliție pare că vorbim limbi diferite”. A ieșit din sală la intonarea imnului secuiesc

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.