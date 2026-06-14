Kelemen Hunor: „Guvernarea se poate realiza cu o majoritate parlamentară stabilă, un program clar și decizii responsabile”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, crede că un guvern se poate realiza doar cu „o majoritate parlamentară stabilă, un program clar și decizii responsabile”.

„Eugen Tomac a returnat mandatul de formare a guvernului, după ce a devenit evident că nu există majoritatea necesară pentru învestirea guvernului”, a scris liderul UDMR pe Facebook.

„Șeful statului l-a desemnat acum pe Adrian Veștea, politician al Partidului Național Liberal și fost ministru al dezvoltării, în funcția de prim-ministru. Modul de desemnare ridică însă semne de întrebare: se poate începe formarea guvernului ocolind realitățile parlamentare și politice, în timp ce după desemnare trebuie clarificat dacă există sprijin parlamentar în spate și care este poziția Partidului Național Liberal?”

Kelemen Hunor a mai spus că va veni la discuții cu noul premier desemnat, dacă sunt invitați, pentru că „aceasta este atitudinea corectă și responsabilă”.

„Abia când vom ști cu ce majoritate parlamentară, cu ce program de guvernare și cu ce miniștri se bazează, vom putea lua o decizie responsabilă cu privire la poziția UDMR”.

„Oamenii așteaptă, pe bună dreptate, ca, după o perioadă îndelungată de incertitudine politică, România să aibă un guvern funcțional. În zilele următoare trebuie clarificate condițiile pentru aceasta.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard