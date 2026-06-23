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Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan trei variante pentru viitorul Guvern: „Nicio speranță pentru vechea coaliție”

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Președintele UDMR, Kelemen Hunor.
Președintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Profimedia
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Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, după consultările de la Cotroceni, că i-a propus președintelui trei variante pentru formula viitorului Guvern, precizând că pentru vechea coaliție nu mai există nicio speranță.

„Am prezentat 3 variante, a 4 nu am mai prezentat-o am zis că nu mai este cazul refacerea vechii coaliții. Prima variantă e un guvern minoritar PNL-USR-UDMR susţinut transparent de PSD, dar am înţeles că Sorin Grindeanu a exclus această variantă. A doua variantă este un guvern monocolor PSD susţinut de PNL şi UDMR și a treia variantă ar fi un guvern cu majoritate foarte, foate subțire, dar asta ar însemna o renunțare la orgolii, ego-uri mai puține și înțelepciune mai multă PSD-PNL-UDMR și plus grupul minorităților”, a declarat Kelemen Hunor.

„Oricare dintre aceste variante trebuie începute cu un acord politic, că am văzut ce se întâmplă când este nominalizat un om și se dorește majoritate, spațiul de manevră se schimbă”, a mai spus șeful UDMR.

Nicușor Dan a chemat astăzi partidele la consultări, după ce luni Guvernul Veștea nu a primit votul de învestire al Parlamentului.

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Editor : C.L.B.

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