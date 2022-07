Kelemen Hunor îi răspunde lui Iohannis: Chiar nu văd sensul de ce să explicăm, să spunem cine de ce aplaudă un discurs

Kelemen Hunor a declarat, vineri, pentru Agerpres, că nu este cazul să se discute despre o criză în coaliţia de guvernare. "Am văzut că mulţi au sărit: 'Trebuie scos UDMR de la guvernare'. Dar de ce? Putem să căutăm sancţiuni, putem să căutăm fel de fel de chestiuni legate de funcţionarea, de îmbunătăţirea coaliţiei, dar aici nu este cazul", a spus preşedintele UDMR. Potrivit acestuia, Uniunea şi-a îndeplinit până în prezent toate obligaţiile asumate alături de parteneri, iar premierul Ungariei, Viktor Orban, nu a vorbit deloc la Tuşnad despre România şi despre autorităţile de la Bucureşti.

"Nu trebuie să vorbim în niciun caz despre o criză în coaliţie. O criză în coaliţie este dacă nu se respectă programul de guvernare, dacă nu se respectă acordul de coaliţie, dacă nu putem să ne înţelegem pe subiecte din programul de guvernare, de pe agenda noastră politică, dacă cineva dintre noi face ceva împotriva intereselor generale sau specifice ale României şi nu este cazul în coaliţie. Fiecare şi-a făcut treaba, discutăm, punem în aplicare programul de guvernare, căutăm soluţii la problemele cetăţenilor şi la problemele cu care ne confruntăm cu toţii, dar un conflict în interiorul coaliţiei pe un discurs al unui om politic, indiferent cine e acel om politic din Uniunea Europeană, nu cred că este cazul, că nu lezează, nu atinge în niciun fel coaliţia, performanţele coaliţiei. Orban n-a vorbit de România, Orban n-a vorbit de Guvernul României, de coaliţie, deci nu există motiv pentru care să fie o chestiune de tensiune în coaliţie. Deci, se poate discuta în coaliţie ceea ce a spus Orban, eu sunt pregătit pentru orice discuţie", a declarat liderul UDMR, pentru Agerpres.

Kelemen Hunor: Nu scrie nicăieri că libertatea de exprimare şi libertatea de a avea o opinie diferită sunt interzise

Kelemen Hunor a reafirmat poziţia "extrem de clară" a UDMR de condamnare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

"Nu suntem de acord cu războiul, nu suntem de acord cu nicio modalitate de a ataca un stat suveran şi, din acest punct de vedere, n-am avut şi nu avem dispute în coaliţie. Deci, cu toţii suntem de acord cu această poziţie de la bun început. De altfel, poţi să critici anumite decizii luate de colegii tăi la nivel de Uniune Europeană, unde, sigur, şefi de stat şi de guvern reprezintă Uniunea Europeană, ei iau decizii împreună, ei iau decizii în consens, e cultura consensului în Uniune. Asta nu înseamnă că nu poţi să critici anumite atitudini. Poţi să critici. Şi România poate critica, şi Ungaria poate critica, şi Franţa şi toţi cei care sunt în Uniune, fiindcă nici în tratatele europene, nici în tratatele de aderare nu scrie nicăieri că libertatea de exprimare şi libertatea de a avea o opinie nuanţată, diferită sunt interzise. Nu există aşa ceva!", a subliniat vicepremierul.

Potrivit preşedintelui UDMR, au existat, vor exista probabil dispute în Uniunea Europeană în continuare, dar asta nu priveşte coaliţia de guvernare, coeziunea acesteia.

"Am văzut că mulţi au sărit: 'Trebuie scos UDMR de la guvernare'. Dar de ce? Pentru declaraţiile noastre, pentru acţiunea sau inacţiunea noastră în Guvern, pentru respectarea sau nerespectarea programului de guvernare, acordului de coaliţie şi a intereselor Guvernului şi a ţării, da, ok. Putem să căutăm sancţiuni, putem să căutăm fel de fel de chestiuni legate de funcţionarea, de îmbunătăţirea coaliţiei, dar aici nu este cazul. Da, să avem o discuţie, nu avem nimic împotrivă, când spune cineva la o şedinţă ulterioară a coaliţiei, se poate discuta. E un subiect important, am înţeles, dar nimeni nu poate spune în acest moment că UDMR sau liderii Uniunii n-au respectat partenerii din coaliţie, n-au respectat acordul din coaliţie, programul de guvernare şi au acţionat împotriva intereselor generale şi specifice ale României pe undeva. Asta nu se poate spune", a susţinut Kelemen Hunor.

El a adăugat că şi-ar dori să vină în România cât mai mulţi lideri din UE pentru a-şi prezenta viziunea. "Eu mi-aş dori să vină în România cât mai mulţi lideri din Uniunea Europeană, să se audă foarte multe păreri şi viziuni despre ce ne aşteaptă, cum vrem să facem să fie mai uşor pentru cetăţenii statelor din Uniune şi cred că am fi cu toţii mai aproape de adevăr, dacă am asculta foarte multe puncte de vedere, indiferent dacă suntem sau nu de acord cu ele. Deci, putem clarifica această poziţie, eu cred că poziţiile noastre sunt extrem de transparente şi, sigur, încercăm să răspundem la toate întrebările formulate", a precizat vicepremierul.

Kelemen Hunor a menţionat că "Viktor Orban a făcut nişte clarificări suplimentare, la Viena, pe marginea discursului susţinut la Tuşnad, precizând că condamnă rasismul şi că nu a fost o declaraţie aşa cum a fost prezentată şi probabil că acea propoziţie greşită, interpretabilă, a fost scoasă din context şi a fost interpretată".

În ceea ce priveşte aplauzele primite de Orban, liderul UDMR a spus că nimeni nu-i putea împiedica pe cei prezenţi la evenimentul de la Băile Tuşnad, dintre care mulţi au venit din curiozitate, să aplaude din respect sau din alte considerente.

"În ceea ce priveşte prezenţa colegilor, acolo au fost foarte mulţi oameni, merg din curiozitate, sunt curioşi ce declară un om politic, ce declară premierul Orban, aşa cum erau curioşi foarte mulţi care n-au fost prezenţi la Tuşnad şi au urmărit prin internet sau au citit ulterior - români, maghiari. Sigur, oamenii merg acolo şi aplaudă şi aceste aplauze sunt de foarte multe feluri. Unii aplaudă din respect, alţii aplaudă din simpatie, alţii sunt de acord total sau parţial cu cele spuse şi aplaudă. Care ar fi problema din acest punct de vedere? Probabil că fiecare aplaudă din alte considerente, care fac un mixt de argumente, ar trebui să-l întrebi pe fiecare de ce aplaudă. Deci, sunt multe motive. Şi eu dacă mă duc la un spectacol aplaud şi dacă îmi place în totalitate şi dacă îmi place parţial. Chiar nu văd sensul de ce să explicăm, să spunem cine de ce aplaudă un discurs. Este un lucru aproape firesc, dacă te duci la un astfel de eveniment aplauzi şi dacă ai fost de acord, şi dacă n-ai fost de acord", a mai declarat preşedintele UDMR.

Iohannis a cerut explicații de la UDMR după ce liderii partidului l-au aplaudat pe Orban

Preşedintele Klaus Iohannis a spus, vineri, că este nevoie de clarificări publice din partea UDMR în contextul discursului susţinut în România de premierul Ungariei, Viktor Orban, dar şi de o discuţie clarificatoare în cadrul coaliţiei.

"Eu cred că este nevoie de clarificări publice din partea UDMR, fiindcă la acel eveniment a fost prezentă o parte semnificativă din conducerea şi din rândul UDMR. Ei vor trebui să explice dacă au fost de acord cu conţinutul acelui discurs pe care l-au aplaudat, ceea ce ar fi extrem de complicat, sau dacă nu au înţeles despre ce se vorbeşte şi au aplaudat pur şi simplu generic personajul care a ţinut discursul. Oricare ar fi explicaţia, ea trebuie să existe şi cred că trebuie să existe o discuţie clarificatoare inclusiv în coaliţia de guvernare", a spus şeful statului, la Palatul Cotroceni, la conferinţa de presă comună cu omologul din Republica Moldova, Maia Sandu.

Potrivit lui Iohannis, "nu-şi doreşte nimeni în România să provoace o criză guvernamentală pentru că un înalt demnitar străin a avut un discurs eronat".

