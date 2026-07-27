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Exclusiv Kelemen Hunor: Ilie Bolojan nu are cum să plece acum. Trebuie găsită o soluție, nu poți să faci reforme cu 35%

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sala de sedinte a guvernului
Kelemen Hunor avertizează că, indiferent de schimbarea premierului, soluția crizei politice depinde de colaborarea partidelor și de depășirea orgoliilor. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
„E momentul cel mai dificil din acest an pentru România” „Acesta este ritmul președintelui”

Kelemen Hunor a declarat luni seara, în exclusivitate la Digi24, că Ilie Bolojan „nu are cum să plece acum” pentru că „nu se rezolvă mare lucru”. „Trebuie găsită o soluție cât mai repede, fiindcă în acest moment degeaba încerci să te comporți ca și cum ai avea majoritatea, pentru că nu ai, ai 35%, nu poți să faci reforme”, a subliniat liderul UDMR. În opinia sa, doar un guvern de tranziție, de armistițiu ar putea fi soluția în acest moment. Iar pentru asta, un guvern PNL-USR-UDMR ar trebui să primească voturile PSD pentru învestire sau, în cazul unui guvern PSD, social-democrații ar trebui să fie sprijiniți de celelalte trei partide.

Întrebat de Cosmin Prelipceanu la Digi24 dacă Ilie Bolojan ar trebui să plece acum de la Palatul Victoria, Kelemen Hunor a spus că „nu are cum să plece acum” pentru că „nu rezolvă mare lucru”. „Trebuie găsită o soluție cât mai repede, fiindcă în acest moment degeaba încerci să te comporți ca și cum ai avea majoritatea, pentru că nu ai, ai 35%, nu poți să faci reforme”.

„Asta este iarăși o chestie fluturată în presă. Domnule, facem reformă, că a plecat PSD... n-ai cum să faci cu 35% și guvern interimar, fiind fără drept de inițiativă legislativă, fără drept de a da ordonanțe de urgență. N-ai ce reforme să faci. Nici măcar rectificarea. Deci trebuie să depășim această fază, dar nu se poate depăși doar dacă spunem să plece Bolojan mâine, să nu mai intre în clădirea guvernului, că tot guvern interimar va fi”, a spus Kelemen Hunor.

Plecarea lui Bolojan ca să vină un ministru interimar și să preia funcția de prim-ministru, să fie premier interimar în locul lui Bolojan, tot guvern interimar avem. Nu se schimbă nimic din acest punct de vedere. Nu asta este rezolvarea situației.

„Înțelepciune, discuții și renunțarea la orgolii. Că vom avea un guvern minoritar PSD, ori guvern minoritar PNL-USR-UDMR, ori un guvern de tranziție, de armistițiu, cel puțin până la sfârșitul anului, acel guvern de tranziție, eu m-am săturat și sunt epuizat. Am propus mii de variante, nu pentru mine, că n-o să fiu premier. Nici măcar la guvern nu o să fiu, probabil, nu eu, personal, ci UDMR.Pentru că dacă e guvern minoritar PSD, o să fiu eu, n-o să fiu? Deci guvern minoritar PSD înseamnă PSD”, a adăugat liderul UDMR.

„Guvern de armistițiu ar fi una dintre variante. Ar fi coaliția actuală, cu un premier acceptabil pentru toată lumea, să dăm bugetul pentru anul 2027 și să mai închidem cât se poate până la sfârșitul lunii august. Acum, Comisia cere și legislație secundară pentru legile care nici nu sunt adoptate, nu sunt în vigoare, publicate în Monitorul Oficial”, a continuat Kelemen Hunor.

„E momentul cel mai dificil din acest an pentru România”

Chestionat cu privire la o posibilă pace între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, după multitudinea de atacuri între cei doi, liderul UDMR a spus că e nevoie de „apă rece, picioarele în lighean și treceți peste. Orgolii pentru țară, nu pentru Grindeanu și nu pentru Bolojan. Până în 2028 trebuie să fie cineva în opoziție pe lângă AUR, dar nu astăzi e momentul în să rupi totul în 14”.

„Aștept înțelepciune din partea lor. E momentul cel mai dificil din acest an pentru România. Săptămâna aceasta vin agențiile de rating, aproape zilnic suntem atacați de drone. Există un război total de dezinformare. Avem probleme cu o grămadă de legi și cu PNRR-ul, cu deficitul, cu bugetul. Nu putem face rectificarea bugetară, intrăm în august, nu avem guvern și să aștepți? Ce? Dacă așteaptă Bolojan că se va întâmpla o minune, sau așteaptă Grindeanu o altă minune? Nu vor fi minuni. A trecut perioada minunilor, trebuie să renunți la orgolii. Eu cred că un guvern de tranziție, de armistițiu, e soluția cu care putem să mergem până la sfârșitul anului. Nu trebuie nici iubire, nici dragoste între parteneri. Pur și simplu trebuie responsabilitate”, a subliniat acesta.

„Acesta este ritmul președintelui”

„Acum sunt două propuneri. Este Siegfried Mureșan din partea rămășiței dintr-o veche coaliție, că nu putem discuta de coaliție, nu există coordonare, nu există nimic în acest moment între cele trei partide. Și dacă-l nominalizează pe Mureșan, domnul președinte Dan, tot avem nevoie de voturile PSD-ului, că e guvern minoritar. Dacă îl nominalizează pe Sorin Grindeanu, și Sorin Grindeanu are nevoie de voturile noastre și voturile PNL-ului și USR-ului, pentru că nu iese altfel socoteala. Indiferent cine va fi nominalizat dintre cei doi propuși, e nevoie de voturile celorlalți. Deci, asta este situația. Da, dacă va fi nominalizat domnul Grindeanu, ne așezăm la masă și eu sunt convins că vom găsi acele soluții în programul de guvernare prin care putem să trecem un guvern, dar avem nevoie și de PNL, că noi singuri, degeaba votăm un guvern PSD, nu trece”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Referitor la faptul că Nicușor Dan amână o nouă nominalizare de premier, Kelemen Hunor a spus că „acesta este ritmul președintelui”.

Editor : Liviu Cojan

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