Kelemen Hunor: Impunerea limbii maghiare în Transilvania este un fake news. Un scenariu complotist. Este instigare la ură și xenofobie

Proiectul de lege privind Codul administrativ a creat un scandal imens, dar artificial, a declarat miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor, liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a arătat că acesta este constituţional, iar obiectivul a fost de fapt „corectarea Codului lui Dăncilă”.

„Sunt convins că marea majoritate cunoaşte istoria recentă a acestui proiect, dar totuşi merită recapitulat. În 2018 a fost intens dezbătut şi votat cu mare majoritate, inclusiv cu votul colegilor care azi sunt la guvernare, un Cod administrativ care a reglementat aspecte din administraţia centrală şi locală, inclusiv folosirea limbii materne acolo unde o minoritate trăieşte într-un număr semnificativ. Acel act a fost atacat de preşedintele Iohannis la CCR. În sesizarea preşedintelui era detaliat, pe opt pagini, că folosirea limbii materne în administraţia publică locală în condiţiile stabilite de actul normativ ar fi neconstituţională. Părerea preşedintelui era că Legea 2015 din 2001 nu era în conformitate cu Constituţia. CCR a considerat că legea votată în 2018 are elemente de neconstituţionalitate, dar în niciun caz nu e vorba de articolele care reglementau folosirea limbii materne în condiţiile stabilite de lege, fiindcă erau perfect constituţionale. Este momentul să citim din Constituţia României art. 12 alineatul 2”, a spus Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.

El a amintit că România a ratificat Carta europeană a limbilor regionale şi Convenţia cadru privind drepturile minorităţilor.

„Comitetul consultativ privind monitorizarea aplicării Cartei şi Convenţiei recomandă, de ani de zile, României îmbunătăţirea legislaţiei în acest domeniu. Uite motivele pentru care CCR nu a respins articolele despre care vorbim. Anul trecut a venit Guvernul condus de doamna Dăncilă şi fără prea multe consultări a aprobat un nou Cod administrativ prin ordonanţă de urgenţă. Cu toţii am fost revoltaţi, am criticat Guvernul pentru acea OUG şi am cerut intervenţia Avocatului Poporului. Corect ar fi fost să se conformeze deciziei CCR şi textul să fie în rest acelaşi cu textul adoptat de Parlament - mă refer la Ordonanţa adoptată de Guvern. N-a fost să fie, Guvernul de atunci a intervenit şi în articolele care reglementau folosirea limbii minorităţilor naţionale, dar într-un mod incorect, făcând un pas înapoi. Până la urmă, Avocatul Poporului a atacat OUG doar pe procedură la CCR, iar noi, iniţiatorii acestui proiect, care în urmă cu câteva zile a produs un scandal imens, dar artificial, am depus acest proiect de lege, am depus de fapt acel proiect care a fost votat în Parlament cu un an înainte”, a detaliat Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, textul iniţiatorilor „a fost aliniat la deciziile CCR”.

„Am reintrodus bineînţeles toate aspectele legate de folosirea limbii minorităţilor naţionale, dar am corectat şi multe aspecte, inclusiv alegerea preşedinţilor Consiliilor Judeţene. Între timp, Codul lui Dăncilă a intrat în vigoare de la 1 ianuarie, CCR a decis la începutul acestui an că sesizarea Avocatului Poporului nu are temei şi proiectul nostru a urmărit procedura parlamentară. Noi sperăm că anumite aspecte din acest proiect vor fi dezbătute şi aprobate, corectând astfel Codul lui Dăncilă. În schimb, săptămâna trecută, după ce preşedintele României, printr-o declaraţie de două minute şi jumătate, a reuşit nu numai să înlăture un pericol iminent, dar în realitate şi inexistent, a reuşit să distrugă şi ideea unui dialog raţional, a reuşit să-şi bată joc de limba maghiară”, a arătat liderul UDMR.

În acest context, el l-a acuzat pe preşedintele Klaus Iohannis de instigare la ură şi de xenofobie.

„A revenit preşedintele cu o nouă declaraţie - am auzit că noi am fi pregătit un Cod administrativ paralel. Paralel cu ce? Spune preşedintele că noi dorim impunerea limbii maghiare în Transilvania. Acest lucru nu este adevărat. Este un scenariu complotist, este un fake news, este instigare la ură, este naţionalism, este xenofobie curată. De două săptămâni vedem o competiţie acerbă în a demonstra că maghiarii din România şi limba maghiară reprezintă un pericol la adresa României şi a românilor. Ştiţi că nu este adevărat. Este fals, este o prostie. Vă rog, vă implor opriţi-vă! Daunele politice şi sociale încă nu se văd, dar pot fi intuite şi logic deduse din cele întâmplate. De 30 de ani am militat prin mijloace democratice pentru a asigura minorităţii maghiare, după decenii de dictatură, cadrul instituţional în vederea păstrării identităţii culturale, etnice. (...) Vă rog, nu distrugeţi ce am construit”, a concluzionat liderul UDMR.