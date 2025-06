Kelemen Hunor: În 2024 s-au cheltuit 70 de miliarde peste venituri. „Asta e artă, nu politică”. Ce spune despre programul de guvernare

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că este nevoie de „o cură foarte puternică” de slăbire pentru redresarea economiei şi a afirmat că cei care au guvernat până acum au cheltuit mai mulţi bani cu scopul de a câştiga alegerile pe care, de altfel, le-au pierdut. Potrivit liderului UDMR, în 2024 au fost cheltuite 70 de miliarde peste venituri. În legătură cu stadiul negocierilor, Hunor a spus că sunt gata undeva la 7,5 spre 8, pe scară până la 10, iar programul de guvernare, în mare, pe capitole socio-economice, este scris.

„Dacă ne uităm la tot ce a fost făcut greşit, se poate corecta”

„Nu poţi să pui povara pe cetăţeni şi pe economie. Până la urmă, nu ei au făcut acest buget şi această gaură în buget anul trecut. Şi acest lucru s-a discutat mult. De unde am plecat şi unde am ajuns. Deci aceste lucruri trebuie discutate, fiindcă oricum oamenii le cunosc (…) Lucrurile trebuie discutate la modul cel mai serios şi fiecare discută serios şi responsabil, dar sunt viziuni diferite, recunosc acest lucru, nici nu trebuie să-l ascundem. Dacă vorbim de creştere de taxe versus tăieri, trebuie să fim conştienţi că nu se poate rezolva problema doar într-o singură zonă, într-un singură parte”, a declarat Kelemen Hunor, joi seară, la Antena 3, potrivit News.ro.

Întrebat dacă noul guvern care va veni îşi va asuma o cură de slăbire pentru cheltuielile guvernamentale, Kelemen Hunor a declarat că noul guvern trebuie să lucreze pentru cetăţeni.

„O cură foarte puternică, foarte puternică şi trebuie să lucreze pentru cetăţeni. Şi nu spun acest lucru fiindcă am spus anul trecut în campanie, eu cred în acest lucrul. Că dacă ne uităm la tot ce a fost făcut greşit, se poate corecta”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a fost întrebat ce a fost făcut greşit în 2024, el răspunzând că au fost cheltuite 70 de miliarde peste venituri.

„Mă rog, 70 de miliarde cheltuie peste venituri. Şi de acolo apare această gaură mare”, a spus Kelemen Hunor.

Întrebat, de asemenea, pe ce s-au cheltuit aceşti bani, liderul UDMR a precizat că pe pensii şi salarii, în principal.

„O parte, sigur, au mers pe pensii şi pe salarii, că au fost creşteri importante, peste inflaţie şi acest lucru trebuie spus, dar, ok, era aşteptarea oamenilor şi supracontractare la investiţii. Anul trecut am avut 120 de miliarde investiţi. În acest an, sigur, şi datorită PNRR-ului a crescut la 150 de miliarde. Dar cu un an înainte era sub 100 de miliarde. A crescut şi PIB-ul. Este adevărat. Noi ne-am asumat o reformă fiscală în PNRR ”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a afirmat că cei care au guvernat până la alegerile prezidenţiale au cheltuit foarte mulţi bani, cu speranţa că vor câştiga alegerile, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

„Într-un al electoral trebuie să recunoaştem că cei care au guvernat atunci au cheltuit mai mulţi bani şi cu gândul de a câştiga alegerile şi au şi pierdut alegerile. De aceea, am spus eu la un moment dat că asta e artă, nu politică, ceea ce au făcut anul trecut. Noi când ultima dată am fost în guvern, înainte de această perioadă de 5 luni de zile, în 2023 iunie când am plecat, atunci deficitul era undeva la 2,6, la sfârşitul anului era 5,6, dacă nu mă înşel, în 2023. De la 5,6 sau 7 a sărit la 9,3. Vă daţi seama cât de mare a fost creşterea. Cât de mult s-a cheltuit pe datorire, fiindcă despre asta vorbim. Trebuia finanţat de undeva acea chetuială”, a spus Kelemen Hunor.

El a mai spus că este nevoie de construcţia de autostrăzi, mai ales că acestea sunt realizate în principal cu bani din PNRR.

„Trebuie să construim autostrăzi, construim autostrăzi. Autostrăzile, marea majoritate, se construiesc din PNRR. Cofinanţarea e relativ mare. Iniţial nu era atât de mare cofinanţarea pe autostrăzi, când a fost PNRR-ul acceptat, în 2021, dar între timp a fost criza energetică, a fost inflaţia şi războiul după 2022, care a crescut preţurile. Şi nu putea să acopere această creştere din PNRR, trebuia să acoperim din cofinanţiare. Da, este o creştere. Trebuie să facem autostrăzi, corect. Dar tu, şi într-un an electoral, trebuie să ştii să menţiuni echilibru. Că aşa vine factura peste tine”, a precizat Kelemen Hunor.

Care este stadiul negocierilor pentru noul guvern și programul de guvernare

Liderul UDMR a fost întrebat în ce stadiu sunt negocieriile pentru formarea Guvernului, pe o scară de la 1 la 10:

Undeva pe la 7-7,5 spre 8. Sunt foarte multe chestiuni unde aţi văzut că n-au apărut divergenţe. Deci, programul de guvernare, în mare, pe capitole socio-economice, este scris. Câteva aspecte trebuie discutate politic. Despre asta n-aţi auzit nimic, fiindcă lucrurile au mers relativ repede.

Kelemen Hunor a spus că luni adupă-masă au fost aproape toate capitolele închise.

„Pe fiscalitate, într-adevăr, sunt discuţii în continuare şi acolo mai trebuie să căutăm soluţii acceptabile, pe de-o parte, pentru cetăţeni în primul rând, nu e vorba de oameni politici şi, bineînţeles, pentru toată societatea, fiindcă această guvernare care urmează sper că în câteva zile (…) trebuie să arate că este o guvernare dreaptă, justă şi nu pune doar presiune pe cetăţeni şi pe economie, ci şi pe administraţia centrală, şi pe administraţiile locale, şi acolo unde sunt lucruri extravagante, cheltuieli extravagante”, a adăugat Kelemen Hunor.

De la începutul săptămânii, liderii partidelor care ar urma să formeze coaliţia şi specialişti în economie discută despre măsuri pentru reducerea deficitului şi realizarea unui plan de măsuri care să fie aplicate de viitorul guvern.

