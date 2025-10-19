Kelemen Hunor: În cazul lui Nicuşor Dan, singura întrebare e dacă vom avea în sfârșit o politică externă. Acum, România nu contează

Live TV

Data publicării:
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / Silviu Filip

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în cazul lui Nicuşor Dan, singura întrebare, cel puţin pentru el, este dacă România va avea o politică externă în sfârşit sau nu, arătând că în acest moment, România nu contează, dar nu e vina lui. Potrivit lui Kelemen Hunor, şeful statului are o provocare uriaşă să redea României o anvergură şi o relevanţă în politica internaţională. 

„În cazul lui Nicuşor Dan, singura întrebare, cel puţin pentru mine, este dacă vom avea o politică externă în sfârşit sau nu. Că în acest moment România nu contează şi nu e vina lui Nicuşor Dan, că el de patru luni e preşedinte. Nu contăm, nu avem relevanţă, nici în Uniunea Europeană nu avem voce, nici în relaţiile internaţionale, bilaterale sau multilaterale. România nu există”, a spus Kelemen Hunor, la Antena 3, conform News.ro.

Preşedintele UDMR a arătat că şeful statului are, în acest moment, „o provocare uriaşă, dincolo de tot ce se întâmplă în ţară, să redea României o anvergură şi o relevanţă în politica internaţională, relaţii internaţionale şi în Uniunea Europeană”.  

„Din punctul meu de vedere, România nu are politică externă”, a mai spus Kelemen Hunor. Despre stângăciile preşedintelui în privinţa regulilor, de protocol, Kelemen Hunor a spus că nu asta este problema când vorbim de preşedinte sau de Preşedinţie, fiindcă „sunt chestiuni umane”. 

„Trebuie să se obişnuiască cu această funcţie. N-a fost preşedinte până acum şi da, apar astfel de chestiuni, nu trebuie speculate şi nu trebuie comparat cu Biden, că a fost preşedinte american, că sunt două chestiuni total diferite”, a mai spus liderul UDMR. El mai susține despre Nicuşor Dan că „e foarte răbdător şi vrea să înţeleagă problemele”. 

„Nicuşor Dan încearcă să înţeleagă fiecare problemă şi sacrifică mult timp pentru a înţelege problemele. Vom vedea mai târziu ce decizii va lua, mai ales că are şi o echipă de consilieri mai noi şi trebuie să vedem ce decizii vor lua, dar până acum asta era una dintre calităţile extrem de importante pe care eu l-am surprins”, a menţionat el. 

Întrebat dacă îl mulţumeşte echipa de consilieri pe care a ales-o, Kelemen Hunor a răspuns: 

„Pe unii îi ştiu, pe alţii nu îi ştiu. Vom vedea mai târziu. Unii vorbesc cam mult, după o săptămână de când sunt în funcţie”. 

