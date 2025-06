Kelemen Hunor: În continuare cred că rotativa guvernamentală e o greşeală

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că rotativa guvernamentală este o greşeală şi a menţionat că el s-a opus acestei idei, însă s-a supus majorităţii din coaliţia de guvernare. El a precizat că au fost discuţii pe acest subiect inclusiv cu preşedintele Nicuşor Dan.

„Eu am spus de la bun început că e o greşeală. În continuare cred acest lucru, dar ce mai contează ce cred eu? Dacă marea majoritate a coaliţiei, în afară de mine, ceilalţi trei au fost de acord cu rotativa, ce era să fac eu? Spuneam, la un moment dat, trebuia să îmi tai venele sau să fac harakiri? Şi fără mine era majoritate. Eu am spus franc şi lor şi între patru ochi. Am discutat şi la Cotroceni această chestiune, dar ce era să fac mai mult decât să spun şi am argumentat de ce nu e bine, dacă ei au dorit acest lucru? Din acest punct de vedere nu mi-am schimbat părerea. Vom vedea”, a declarat Kelemen Hunor, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, potrivit News.ro.

Întrebat dacă şi preşedintele Nicuşor Dan a respins iniţial această idee a rotativei guvernamentale pe motiv că 6 luni înainte şi 6 luni după se va bloca ţara, Kelemen Hunor a precizat că au fost unele discuţii.

„Trebuie să întrebaţi ce părere are domnul preşedinte Dan despre această chestiune. Da, au fost astfel de discuţii, dar nu îmi permit să confirm sau să infirm ceea ce a zis preşedintele, că nu ar fi corect”, a spus Kelemen Hunor.

Rotativa guvernamentală, condiţia PSD

Liderul UDMR a dezvăluit că rotativa guvernamentală a fost condiţia PSD de a intra la guvernare.

„Era condiţia PSD să facă parte din această majoritate şi sunt două partide fără de care nu se poate face majoritate, PSD şi PNL. Asta e. Votul de anul trecut, din decembrie, asta a dat. Fără ei nu se poate. Şi atunci sigur că a fost ceva extrem de puternic din partea PSD, o dorinţă puternică, să ofere o perspectivă şi celor de la PSD că la un moment dat şi ei spun, sunt partidul cel mai mare, cu cele mai multe mandate şi atunci s-a ajunc la această soluţie. Vom vedea. Eu la un moment dat am spus că s-ar putea să fie rotativa în mod natural. Dacă lucrurile nu merg bine, nici nu trebuie să te gândeşti la o rotativă politică”, a explicat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă această rotativă ar putea veni mai repede, liderul UDMR a răspuns că depinde de Ilie Bolojan.

„Depinde de Ilie Bolojan, în primul rând şi de cum va comunica Guvernul toate măsurile luate”, a afirmat Kelemen Hunor.

Editor : C.L.B.