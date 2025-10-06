Kelemen Hunor: Indiferent cine ce spune, încă nu am făcut reforme. Să crești TVA nu e reformă

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat luni, că nu au fost făcute reforme până în acest moment, precizând că Guvernul trebuie să se grăbească cu măsurile de reducere a cheltuielilor în administraţia centrală şi locală. Majorarea unor taxe, accize sau impozite „nu înseamnă reformă”, spune acesta.

„În acest moment suntem în situaţia în care încă nu am făcut reforme, indiferent de cine ce spune, fiindcă să creşti TVA la 21% nu este reformă, să creşti accize, să creşti anumite impozite nu înseamnă reformă. Înseamnă o măsură necesară, recunosc, ca să avem venituri mai multe, dar nu e reformă. Să tai locuri de muncă în administraţia locală şi centrală este o chestiune necesară, încă nu am făcut-o, dar este reformă. În Educaţie s-a făcut un pas spre reformă, e singurul domeniu, şi în Justiţie încercăm să facem o reformă substanţială, fiindcă oamenii aşteaptă o guvernare mai justă, mai dreaptă”, a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută la Arad, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

El a spus că un exemplu de reformă aşteptată este creşterea vârstei de pensionare în Justiţie.

„Să creşti vârsta de pensionare este o schimbare de sistem, vom vedea ce va spune Curtea Constituţională peste două zile, şi să modelezi pensiile la magistraţi în aşa fel încât să aibă o pensie potrivit de mare, dar nu mai mare decât salariul, adică la 70% din venitul mediu”, a spus liderul UDMR, potrivit Agerpres.

Acesta a adăugat că dacă reforma în Justiţie nu trece de CCR, Guvernul şi Coaliţia vor avea o „problemă de moralitate”.

Liderul UDMR a mai declarat că „e greu să ieşi în faţa oamenilor şi să spui că am mărit TVA, am mărit taxele, cresc şi impozitele locale, ca să plătim în continuare pensii unor oameni care pleacă din serviciul public la 48 de ani, la 50 de ani”.

„Nu e corect. Sigur, nu vreau să anticipez nimic, pentru că dacă CCR va spune un lucru nefavorabil, trebuie văzută şi motivarea”, a subliniat el.

Legat de reducerea cheltuielilor în administraţie, Kelemen Hunor a declarat că trebuie să înceapă cu administraţia centrală, unde ar trebui să aibă loc, între altele, comasări de instituţii.

El a spus că reformele din administraţia centrală şi locală trebuie să aibă loc până la sfârşitul acestui an, după care trebuie luate măsuri de stimulare a economiei.

„Altfel, nu vom avea creştere economică. În acest an suntem în recesiune tehnică, dacă vom închide cu 0,2 - 0,3% creştere, aceea nu e creştere economică, asta înseamnă stagnare, dacă vrem să-i spunem frumos, dacă vrem să-i spunem aşa cum spun economiştii, este recesiune tehnică”, a declarat preşedintele UDMR.

De asemenea, el a spus că pachetul de reforme care privesc administraţia ar trebui adoptat tot prin asumare.

„Eu susţin să mergem pe asumare, aşa cum am mers cu celelalte proiecte, fiindcă altfel e mai dificil să treci prin Parlament un proiect de lege de o astfel de anvergură”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor mai consideră că statul va trebui să ofere în 2026 „stimulente şi condiţii de atractivitate pentru investitori”.

