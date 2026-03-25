Kelemen Hunor, îngrijorat de tensiunile din Coaliție: Ar fi catastrofal un guvern minoritar PNL-USR susţinut de AUR

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, că nu există alternativă la formula actuală de guvernare şi că un guvern minoritar PNL-USR susţinut din opoziţie de AUR ar fi „catastrofal”.

„Ar fi catastrofal (guvern minoritar PNL-USR susţinut din opoziţie de AUR, n.r.), deci nu trebuie să ajungi până acolo. Din punctul meu de vedere, nu există alternativă la formula actuală. Sau dacă cauţi o alternativă, trebuie să fie tot un guvern majoritar. Un guvern alcătuit în două partide şi susţinut de cine apucă şi cine când are timp şi chef, eu cred că astăzi, pentru România, ar fi o greşeală uriaşă.

Eu încă mai sper că aceste tensiuni, conflicte, chiar şi neînţelegeri din coaliţie, după sărbătorile pascale, pot fi rezolvate cu înţelepciune, fiindcă asta a fost misiunea noastră: să mergem împreună. Avea dreptate preşedintele Dan când zicea că această coaliţie este condamnată să muncească, să meargă împreună”, a declarat presei Kelemen Hunor, la Brâncoveneşti, în judeţul Mureş, potrivit Agerpres.

Întrebat ce soluţii vede pentru rezolvarea crizei guvernamentale, Kelemen Hunor a subliniat că singura cale este dialogul.

„Dialogul, argumente, raţiunea, astea sunt soluţiile. Astăzi, când discutăm despre coaliţie şi la această oră şi sunt aceste tensiuni, atunci nu există altceva decât să te aşezi la masă. Poate că e nevoie de câteva zile, de două-trei săptămâni, până după sărbătorile pascale, şi să găsim împreună o soluţie, altfel ne vom duce în gard. Nu dorim acest lucru”, a mai afirmat liderul UDMR.

Declarațiile acestuia vin în contextul în care PSD continuă să amenințe cu ieșirea de la guvernare.

Sorin Grindeanu a declarat azi că este clar pentru toată lumea că, la nivel guvernamental, lucrurile nu funcţionează cum trebuie şi într-o direcţie greşită.

„Este clar pentru toată lumea că, la nivel guvernamental, lucrurile nu funcţionează cum trebuie. Şi PSD-ul n-are nimic personal cu Ilie Bolojan. Ilie Bolojan este prim-ministru. Ca prim-ministru, în schimb, lucrurile, aşa cum spuneam mai devreme, la nivel guvernamental, din punctul nostru de vedere, nu funcţionează cum trebuie. Lucrurile ar putea să funcţioneze şi mai bine. Şi asta n-am ascuns. Am spus încă din septembrie că trebuie să avem măsuri de relansare economică.

Am spus că, dacă venim doar cu măsuri din acestea în care tai, tai şi tai, o să intri în recesiune, o să ai reduceri de consum şi iată că avem. O să ai o reducere a producţiei industriale şi am văzut azi dimineaţă că s-a întâmplat lucrul acesta. Astea arată, dincolo de persoane, un management. Noi, dacă avem avem lucruri de reproşat, care sunt legate de acest management. Asta nu înseamnă că nu ne facem, aşa cum v-am spus de fiecare dată, şi autoevaluare”, a mai spus Grindeanu, la Parlament, despre situaţia coaliţiei de guvernare, scrie News.ro.

