Kelemen Hunor, îngrijorat de tensiunile din Coaliție: Ar fi catastrofal un guvern minoritar PNL-USR susţinut de AUR

Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, că nu există alternativă la formula actuală de guvernare şi că un guvern minoritar PNL-USR susţinut din opoziţie de AUR ar fi „catastrofal”.

„Ar fi catastrofal (guvern minoritar PNL-USR susţinut din opoziţie de AUR, n.r.), deci nu trebuie să ajungi până acolo. Din punctul meu de vedere, nu există alternativă la formula actuală. Sau dacă cauţi o alternativă, trebuie să fie tot un guvern majoritar. Un guvern alcătuit în două partide şi susţinut de cine apucă şi cine când are timp şi chef, eu cred că astăzi, pentru România, ar fi o greşeală uriaşă.

Eu încă mai sper că aceste tensiuni, conflicte, chiar şi neînţelegeri din coaliţie, după sărbătorile pascale, pot fi rezolvate cu înţelepciune, fiindcă asta a fost misiunea noastră: să mergem împreună. Avea dreptate preşedintele Dan când zicea că această coaliţie este condamnată să muncească, să meargă împreună”, a declarat presei Kelemen Hunor, la Brâncoveneşti, în judeţul Mureş, potrivit Agerpres. 

Întrebat ce soluţii vede pentru rezolvarea crizei guvernamentale, Kelemen Hunor a subliniat că singura cale este dialogul.

„Dialogul, argumente, raţiunea, astea sunt soluţiile. Astăzi, când discutăm despre coaliţie şi la această oră şi sunt aceste tensiuni, atunci nu există altceva decât să te aşezi la masă. Poate că e nevoie de câteva zile, de două-trei săptămâni, până după sărbătorile pascale, şi să găsim împreună o soluţie, altfel ne vom duce în gard. Nu dorim acest lucru”, a mai afirmat liderul UDMR.

Declarațiile acestuia vin în contextul în care PSD continuă să amenințe cu ieșirea de la guvernare. 

Sorin Grindeanu a declarat azi că este clar pentru toată lumea că, la nivel guvernamental, lucrurile nu funcţionează cum trebuie şi într-o direcţie greşită.

„Este clar pentru toată lumea că, la nivel guvernamental, lucrurile nu funcţionează cum trebuie. Şi PSD-ul n-are nimic personal cu Ilie Bolojan. Ilie Bolojan este prim-ministru. Ca prim-ministru, în schimb, lucrurile, aşa cum spuneam mai devreme, la nivel guvernamental, din punctul nostru de vedere, nu funcţionează cum trebuie. Lucrurile ar putea să funcţioneze şi mai bine. Şi asta n-am ascuns. Am spus încă din septembrie că trebuie să avem măsuri de relansare economică.

Am spus că, dacă venim doar cu măsuri din acestea în care tai, tai şi tai, o să intri în recesiune, o să ai reduceri de consum şi iată că avem. O să ai o reducere a producţiei industriale şi am văzut azi dimineaţă că s-a întâmplat lucrul acesta. Astea arată, dincolo de persoane, un management. Noi, dacă avem avem lucruri de reproşat, care sunt legate de acest management. Asta nu înseamnă că nu ne facem, aşa cum v-am spus de fiecare dată, şi autoevaluare”, a mai spus Grindeanu, la Parlament, despre situaţia coaliţiei de guvernare, scrie News.ro.

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
botgros
2
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
Aur
3
Pentru prima dată, după aproape 25 de ani, Rusia își vinde aurul pentru a acoperi...
Vila din Dubai a influencerului Sam Gowland. Foto Instagram
4
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos. Vile scoase la vânzare cu 25% mai...
oameni in ploaie mergând pe strada
5
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Primii care i-au spus ”DA” Iranului
Digi Sport
Primii care i-au spus ”DA” Iranului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sorin Grindeanu, nemulțumit de Guvern: „PSD-ul n-are nimic personal cu Ilie Bolojan”. Despre cine spune că trimite bezele către AUR
sorin grindeanu sindicalisti
Sorin Grindeanu: Principala nemulţumire a sindicatelor este lipsa dialogului real cu Ilie Bolojan
ID325696_INQUAM_Photos_George_Calin
Predicția lui George Simion despre liderii PSD: „Sunt disperaţi. Dacă nu ies de la guvernare, vor dispărea sau Grindeanu va fi mazilit”
protest siguranta femeilor femicid
„Legea femicidului” a fost adoptată de Parlament: pedepse cu ani multi de închisoare sau chiar detenție pe viață
sigla pnl
PNL le răspunde social-democraților: Criza carburanților nu e subiect de campanie. Pozițiile PSD servesc altor scopuri
Recomandările redacţiei
Kuwait Iran War
Iranul respinge planul lui Trump și vine cu propriile condiții pentru...
profimedia-0547817867
Miruță: România și alte țări se vor implica „la momentul potrivit” în...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - ICCJ - TRAGERE LA SORTI JUDECATORI B
Înalta Curte a suspendat temporar activitatea comitetului înființat...
Petrolier
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol...
Ultimele știri
Armata libaneză anunţă că exploziile din nordul Beirutului au fost provocate de o rachetă iraniană Qadr-110 lungă de 16 metri
Donald Trump, ironizat în presa iraniană. Cum este prezentat președintele american după declarațiile privind Iranul
Locul din România unde stratul de zăpadă are 162 de centimetri. Avertisment pentru schiori
Citește mai multe
