Kelemen Hunor, la dezbaterea moțiunii de cenzură: Dacă nu reușim reformarea ANAF, mai bine îl desființăm; Am și eu nemulțumiri profunde

kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a acuzat duminică, la dezbaterea cele de-a doua moţiuni de cenzură la adresa Guvernului, că alternativele opoziției la reformele Executivului reprezintă „un drum înfundat care ar însemna doar haos, spectacol și ură”. El a adăugat însă că are și „nemulțumiri profunde” legat de cum funcționează statul și a propus ca în cazul în care Guvernul nu reușește să reformeze ANAF-ul, „mai bine îl desființăm” și „reînființăm o altă instituție a doua zi”.

Președintele UDMR a scos în evidență că deși guvernul nu are nici jumătate de an de când a fost învestit, opoziția a încercat deja să-l dea jos de trei ori.

„Guvernul de Coaliție și-a depus jurământul acum 76 de zile. Și suntem la a treia încercare a Opoziției de a schimba acest guvern care și-a luat angajamentul de a reduce deficitul rămas moștenire din 2024. Și-a luat angajamentul de a corecta ce a fost greșit. Guvernul s-a angajat în reforme profund sectoriale – și, ce e mai important, s-a angajat în a reda încrederea între cetățean și stat.

Nu întâmplător am așezat cetățeanul pe primul loc. Fără el, fără cetățeanul care are încredere în instituțiile statului, fără cetățeanul care știe că va fi apărat de stat, statul va deveni slab. Deci statul trebuie să fie în slujba cetățeanului și atunci și omul va accepta sacrificii temporare și, da, va sluji și el statul cu acele sacrificii personale, de familie, sectoriale, fără de care nu vom reuși să restabilim un echilibru sănătos. Este o misiune grea, extrem de dificilă pentru acest guvern și această coaliție. Trebuie să fim solidari cu oamenii, trebuie să aducem și noi sacrificii. Nu trebuie să fii savant să vezi realitatea. Ajunge să mergi printre oameni și vei simți neîncrederea, îngrijorarea apăsătoare și chiar nervozitatea sau furia cetățenilor”, a declarat liderul maghiar.

Kelemen Hunor notat apoi că mărirea TVA-ului și a impozitelor nu reprezintă o reformă, însă asumările de răspundere ale guvernului reprezintă un prim pas. Totodată, el a vorbit despre „nemulțumiri profunde” în funcționarea statului și a dat ca exemplu ultima investigație a jurnaliștilor de la Recorder, subliniind că dacă nu se reușește reformarea ANAF, atunci mai bine ar fi ca instituția să fie desființată. 

„Guvernul Bolojan a început prin măsuri care își doresc creșterea veniturilor și tăierea cheltuielilor. O decizie asumată de această coaliție.

Da, dacă suntem întrebați – ar fi fost și o altă soluție? Poate ar fi fost o variantă și relaxarea fiscală dacă nu am fi avut nevoie de venituri imediate. Dacă am fi avut creștere economică, dacă contextul regional și internațional ar fi fost altul și dacă am fi putut acoperi cheltuielile prin împrumuturi ieftine. Un deficit de aproape 10% nu poate fi susținut de țara noastră.

Cei care spun – printre care mă regăsesc și eu – că mărirea TVA, impozitelor, încă nu înseamnă reforme, au dreptate. Cum nici tăierea cheltuielilor nu poate fi considerată reformă. Dar azi facem primul pas. Să facem reforme sectoriale esențiale în sănătate, justiție, în domeniul companiilor de stat, și trebuie să urmeze administrația locală și centrală. Acest guvern începe să dea primele semnale că dorește o guvernare justă, dreaptă, un stat mai suplu și încearcă să corecteze acele cheltuieli extravagante care, pe bună dreptate, îi nemulțumesc pe oameni.

Am și eu nemulțumirile mele profunde. Un stat în care nu există consecințe când cineva greșește intenționat sau voluntar, când autoritățile închid ochii – este un stat eșuat. M-am uitat și eu la reportajul Recorder. Este exclus să nu fi existat în acel caz complicități la nivelul ANAF-ului sau neglijență gravă. Poate și la Registrul Comerțului. Îmi vine să spun, dacă nu reușim să reformăm această instituție, mai bine desființăm ANAF-ul și reînființăm o altă instituție a doua zi. Îmi vine să spun că Registrul Comerțului e total inutil dacă prin câteva emailuri poți să furi compania cuiva și să o treci pe numele tău fără nicio consecință. Până când nu vom vedea consecințe administrative, penale, rămânem cu sentimentul – și unii cu convingerea – că există o frăție între hoți și cei care trebuie să apere societatea de acești hoți”, a explicat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a dat apoi exemplul catastrofei de la Praid și a explicat că alternativa guvernului, prezentată de opoziție, nu reprezintă decât un „drum înfundat”. 

„Al doilea caz este catastrofa de la Praid. Au trecut aproape patru luni de când societatea a pierdut o mină super profitabilă și a pus în pericol o comună întreagă. Un șir întreg de neglijențe, discuții interminabile între două companii ale statului, și nici până azi nu am văzut nicio demitere, nicio asumare. Astfel de cazuri apasă pedala neîncrederii în guvern, partide, instituțiile statului, și noi, în continuare, așteptăm decizii ferme. Azi cele cinci proiecte din Pachetul doi sunt în fața dumneavoastră și a opiniei publice.

Acest guvern va veni și cu al treilea pachet – asumare sau dezbatere parlamentară, rămâne de văzut. Trebuie să deschidem perspectiva economică pentru anii care urmează. Există un interes pentru țara noastră. Există o căutare de realocare de producții, dar și o competiție între statele din regiune. România încă nu este atractivă, nu este predictibilă și nu este flexibilă.

Alternativa, drumul arătat de Opoziție, e un drum înfundat. Ar însemna doar haos, spectacol, ură, așa cum am văzut în aceste zile. Nu cred că cineva care dorește normalitate, predictibilitate, dorește acel drum. Vom susține guvernul. Vom asculta toate argumentele opoziției de bun-simț care pot fi fructificate în continuare”, a conchis Kelemen Hunor.

Plenul comun al Parlamentului dezbate şi votează duminică cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S România şi POT la adresa Guvernului Ilie Bolojan, în urma angajării răspunderii pe cinci proiecte de lege care cuprind măsurile din pachetul doi de reformă. Opoziţia a decis să nu depună moţiune de cenzură pe proiectul privind pensionarea magistraţilor.

