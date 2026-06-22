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Kelemen Hunor, la votul privind învestirea guvernului Veștea: Felicitări George Simion. Ai dat şah şi mat

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Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat luni seară în plenul Parlamentului, înaintea votului privind învestirea Cabinetului Veștea, că „banalizarea răului începe cu un pas relativ mic”. El l-a declarat pe liderul AUR câștigătorul acestui moment: „Felicitări George Simion, ai dat şah şi mat”. 

„Astăzi se încheie o perioadă importantă din istoria contemporană a României. Se încheie o perioadă care a început acum 36 de ani, imediat după Revoluţia din Decembrie, şi a fost o perioadă extrem de importantă pentru ţara noastră, şi începe o etapă despre care încă nu ştim nimic”, a spus Kelemen Hunor în plenul reunit.

Liderul UDMR a arătat că semnalul de sfârşit de epocă a fost dat în decembrie 2024, în momentul anulării alegerilor prezidenţiale, pentru care nici astăzi nu avem o explicaţie şi societatea aşteaptă o explicaţie în continuare.

„Banalizarea răului întotdeauna începe cu un pas mic. Un pas aparent nevinovat, un pas care poate fi explicat raţional, un pas care trece peste valori, un pas care trece peste principii, peste principii fără de care nu se poate crea o societate bazată pe încredere. Trece peste principii şi câmpul de bătălie politică devine extrem, extrem de tulbure. În aceste zile asistăm la cea mai complexă bătălie politică pentru putere. Nu pentru oameni, nu pentru comunităţi, ci pentru putere”, a menţionat Kelemen Hunor.

El a mai arătat că o ţară mică, o ţară slabă, o ţară fără putere economică şi militară, la periferie şi la graniţa de ciocnire între marile puteri globale, poate supravieţui doar dacă ţine de principii, ţine de valori şi caută aliaţi.

„Astăzi se întâmplă un lucru aparent minor. Dacă trece guvernul condus de domnul Veştea, va trece cu voturile colegilor de la AUR. Sigur, lucrurile sunt simple. Nu se întâmplă un mare lucru. Cele două partide care au obţinut cele mai multe mandate în decembrie 2024 se aliniază la guvernare. Perfect democratic am zice”, a precizat Kelemen Hunor.

„Azi, sub această cupola a Parlamentului, există un singur câştigător. Există un singur om care astăzi a câştigat. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion, ai dat şah şi mat!”, a subliniat Kelemen Hunor.

El a adăugat că astăzi se termină o epocă şi nu ştim ce va urma.

„UDMR astăzi nu va participa la vot. În momentul votului vom părăsi sala”, a spus liderul UDMR în finalul discursului.

Editor : A.C.

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