Președintele UDMR, Kelemen Hunor, respinge informațiile apărute pe surse potrivit cărora s-ar fi opus unei eventuale desemnări a lui Luca Niculescu pentru funcția de premier și susține că nu i-a cerut președintelui Nicușor Dan ca viitorul șef al Guvernului să fie obligatoriu membru al unui partid.

Liderul UDMR califică informațiile drept „dezinformare” și „manipulare” și afirmă că formațiunea sa nu este cea care blochează formarea unei majorități.

„Am văzut ştiri date pe surse despre faptul că eu l-aş fi refuzat pe Luca Niculescu pentru funcţia de premier, ceea ce este complet fals. Tot acolo scrie că eu i-aş fi cerut domnului preşedinte Dan să desemneze doar pe cineva cu carnet de partid. Vă spun simplu şi clar: nu este adevărat. Este dezinformare. Este manipulare. Mai repet odată: este MINCIUNĂ! Este DEZINFORMARE! Ar fi bine să se oprească din manipulare toţi cei care vor să lase impresia că din cauza noastră nu se poate forma un guvern cu drepturi depline”, a precizat liderul UDMR într-o postare pe Facebook.

El a menționat că se poate forma o majoritate și fără UDMR și a subliniat că formațiunea nu va vota un guvern cu „traseiști”. Liderul UDMR îndeamnă la calm și spune că formațiunea pe care o conduce nu acceptă „intervenții”, precizând totodată că are „un dialog civilizat” atât cu Sorin Grindeanu, cât și cu Ilie Bolojan.

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„Se poate forma o majoritate şi fără noi, şi cu noi. Asta este adevărat. Cu noi însă nu se poate forma o majoritate pentru învestirea unui guvern cu SOS, cu eventuali fugari din AUR, cu celelalte fracţiuni care s-au format din traseişti. Asta, într-adevăr, nu se poate. Unii încearcă, în continuare, să vehiculeze ideea că au intervenit ba cei de la Bruxelles, ba cancelarul german, ba premierul Ungariei. Liniştiţi-vă, oameni buni, nimeni nu a intervenit. Nu acceptăm nici intervenţii, dar nici manipulare ordinară. România are nevoie de un guvern cu drepturi depline, are nevoie de decizii clare, are nevoie de rectificare, are nevoie de un proiect de buget. Şi da, are nevoie de oameni politici responsabili într-o perioadă extrem de instabilă în jurul nostru. Nu noi am aruncat majoritatea în aer, nu noi stăm fixaţi pe poziţii absolut ridicole faţă de actualii şi foştii parteneri de guvernare şi nici nu putem salva majoritatea fără PNL şi PSD. Şi încă ceva: nu m-am certat nici cu Sorin Grindeanu, nici cu Ilie Bolojan. Cu amândoi am un dialog civilizat în mod permanent. Încerc să-mi păstrez acest obicei şi în continuare”, a mai transmis preşedintele UDMR.

Csoma Botond: „Noi nu avem personal nimic cu Luca Niculescu”

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat, la rândul său, că formațiunea nu are nicio obiecție față de Luca Niculescu, dar că, până la o nouă desemnare făcută de președintele Nicușor Dan, îl susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

Întrebat dacă UDMR ar vota sau ar putea face parte dintr-un guvern condus de Luca Niculescu, în condițiile în care din Executiv ar face parte și miniștri PSD, Csoma Botond a spus că decizia va fi luată în momentul în care va exista o nouă desemnare de la Palatul Cotroceni.

„Noi nu avem personal nimic cu Luca Niculescu. Noi nu am aruncat în aer această majoritate parlamentară. Dar până ce nu avem o nouă desemnare de la Palatul Cotroceni, până atunci noi susținem pe domnul Siegfried Mureșan, până vom avea o nouă desemnare, atunci ne vom raporta la această situație și vom lua o decizie. Dar vă spun că nu putem vota un guvern împreună, și nu vorbesc de Luca Niculescu sau de alte persoane, vorbesc de majoritatea parlamentară care s-ar putea forma în Parlamentul României. Nu vom vota un guvern cu AUR-ul, cu SOS-ul, cu traseiștii proveniți de aceste partide, 100%”, a declarat Csoma Botond, joi, la Digi24.

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Editor : M.I.