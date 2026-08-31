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Kelemen Hunor neagă că va susține orice premier desemnat: PNL, USR și UDMR au o propunere comună. Ce-i reproșează lui Siegfried Mureșan

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Kelemen Hunor
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / Silviu Filip
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Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat că atâta timp cât președintele Nicușor Dan nu va lua o decizie cu privire la desemnarea unui nou premier, formațiunea politică maghiară nu va renunța la poziția adoptată împreună cu PNL și USR, adică susținerea lui Siegfried Mureșan ca propunere de prim-ministru. El a declarat, pentru Maszol.ro că restul sunt doar speculații în ceea ce privește susținerea unei alte opțiuni. Liderul UDMR i-a reproșat lui Mureșan că „a dispărut” după ce a fost desemnat. 

Kelemen Hunor neagă că le-a comunicat lui Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan că deputații UDMR vor vota candidatul la funcția de prim-ministru propus de președintele Nicușor Dan, oricine ar fi acesta. 

„Nu am spus așa ceva, nu am făcut nicio declarație. Poziția RMDSZ rămâne aceeași: așteptăm ca șeful statului să numească un nou candidat la funcția de prim-ministru. PNL, USR și UDMR au un candidat comun, Siegfried Mureșan. Și PSD are un candidat la funcția de șef de guvern, în persoana lui Sorin Grindeanu. Până când președintele nu va face această nominalizare, nu putem purta negocieri cu PSD și nu ne vom schimba poziția: în iunie am convenit cu PNL și USR asupra nominalizării lui Mureșan și ne menținem la această poziție. Restul sunt doar speculații, povești”, a declarat Kelemen Hunor. 

El a mai precizat că România are nevoie cât mai curând de un guvern cu drepturi depline. 

„Nu se mai poate continua așa. Nu ne interesează să aibă loc alegeri anticipate, dar nu putem părea complet idioți, neserioși, având un candidat al nostru, în timp ce negociem susținerea unui alt candidat. Noi nu facem așa ceva. După ce președintele va propune un candidat, va apărea o nouă situație și vom vedea în ce direcție trebuie să mergem. Nu pot spune mai mult despre acest lucru, decât că tot ce a apărut în presă în legătură cu acest subiect este o prostie. Dacă analiștii politici scriu astfel de lucruri despre noi, care nu au niciun fundament real, atunci îmi pot imagina cât de credibile sunt evaluările lor anuale”, a declarat președintele RMDSZ. 

Kelemen Hunor a spus totuși că îi reproșează candidatului comun faptul că a dispărut după ce a fost desemnat.  

„Am discutat îndelung despre acest lucru și cu Bolojan săptămâna trecută. După desemnarea lui Mureșan, acesta a dat o lovitură președintelui, una PSD-ului, iar apoi a dispărut. Toată vara nu am mai auzit nimic de el, iar acest lucru este inacceptabil. În Parlament, PNL, USR și UDMR au mai multe mandate decât PSD-ul singur. În același timp, suntem departe de 233 (de voturi – n.red.), la fel cum și PSD-ul este departe de acest număr. Candidatul nostru la funcția de prim-ministru nu a încercat să mențină sau să consolideze acest avantaj al nostru pe parcursul verii”, a subliniat președintele UDMR.

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În ceea ce privește negocierile cu grupurile parlamentare mici, Kelemen Hunor a remarcat că, dacă Siegfried Mureșan va fi desemnat de președinte să formeze guvernul, va trebui să negocieze și el cu grupurile formate din partidele destrămate, în cazul în care PSD îi va refuza sprijinul. 

„În caz contrar, Grindeanu va trebui, la rândul său, să negocieze cu acestea. Noi, UDMR, nu avem nevoie să negociem. Nu vrem să stăm la aceeași masă cu AUR; cine ne cunoaște știe foarte bine acest lucru”, a declarat Kelemen Hunor, care a precizat, de asemenea, că, deocamdată, nu au primit nicio invitație la consultări din partea șefului statului.

România ar putea avea un nou premier desemnat în mai puțin de o săptămână. Președintele Nicușor Dan îi va chema de la 1 septembrie pe liderii partidelor la noi consultări, iar potrivit surselor Digi24, varianta preferată de șeful statului ar fi un Guvern cu miniștri politici, dar cu premier independent.

Sorin Grindeanu a anunțat luni că își va asuma guvernarea, inclusiv postul de premier, iar reprezentanții partidului vor merge la negocierile de la Cotroceni cu două scenarii: un guvern minoritar format exclusiv din PSD sau un Executiv construit în jurul partidului.

Citește și: DOCUMENT Acordul celor 10 priorități naționale de care PSD condiționează guvernarea 

Editor : A.C.

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