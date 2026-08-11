Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a făcut declarații înainte de discuția de la Cotroceni pe Legea Salarizării Unitare. El a spus că „nu are cum să iasă bine” dacă nu vor fi identificate sursele banilor suplimentari și dacă proiectul intră în Parlament în lipsa unui acord politic prealabil.

„Nu avem răspuns în acest moment”, a precizat Kelemen Hunor, întrebat dacă există bani pentru a compensa creșterea salariilor sau dacă s-au identificat soluții pentru a se obține acești bani. „Mai ales nu știm cum au fost distribuite cele 12 miliarde în diferite categorii socio-profesionale, de la educație la sănătate, de la administrație la ordinea și apărarea publică. Deci, nu avem deocamdată nici măcar o poză unde au fost distribuiți acești bani. Deci, pentru mine, deocamdată sunt mai multe întrebări decât răspunsuri”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a mai fost întrebat și ce se va întâmpla dacă Legea Salarizării Unitare ajunge în Parlament.

„Dacă ajunge fără un acord politic, fără o majoritate politică în Parlament n-are cum să iasă bine, fiindcă aici imediat apar o grămadă de amendamente, unele poate acceptabile, altele poate mai puțin. Și nu se poate merge cu un proiect de această anvergură, fără o majoritate. Deci eu nu aș încuraja pe nimeni să vină cu proiectul salarizării în Parlament fără un acord politic prealabil”.

„Pe de altă parte, sigur, dacă nu reușim să adoptăm acest proiect de lege în acest moment, dezechilibrele din sistem rămân, dar oricum anul viitor se va face o majorare de 7-8% în funcție de datele de la Institutul Național de Statistică pe inflație. Asta trebuie făcut, dar rămân dezechilibrele”.

„Eu aș vrea această lege să fie adoptată în această sesiune extraordinară sau săptămâna viitoare, dacă nu se poate în această săptămână. Dar trebuie să avem răspunsuri la aceste întrebări, dar dacă noi adoptăm proiectul de lege fără să avem răspunsuri de unde vom lua cele 4 miliarde și după aceea, în septembrie, vine un Guvern cu majorare de taxe și impozite - s-a terminat. Deci nu se poate să iei o decizie privind o astfel de majorare de salarii fără să știi de resurse înainte să votezi. Că după aceea sigur va fi o presiune pe Guvern să găsească resurse și de unde să găsească resurse Guvernul dacă nu a găsit înainte, sigur doar prin creștere de taxe, cu care eu nu-s de acord.

Kelemen Hunor crede că din acest proiect al salarizării ar trebui eliminate acele instituții care se autofinanțează singure, precum ASF, ANCOM, care de obicei nu au nevoie să fie bugetate de la bugetul central. „Nici nu trebuie bugetate. Ei pe autofinanțare merg. Sunt incluse aici, fiindcă sunt din zona publică, dar ei nu sunt finanțați de la bugetul stat. Ei au aceste venituri, pentru că au un monopol pe anumite sectoare și prin lege au primit acest monopol. Ei nu au adus de acasă și nu aduc de acasă aceste venituri extrabugetare, dar sigur sunt finanțați din venituri extrabugetare.

Editor : S.S.