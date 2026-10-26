Kelemen Hunor a dezvăluit la Digi24 câteva din cerințele prevăzute în acordul semnat de UDMR cu Luca Niculescu, și a subliniat faptul că dacă acestea nu vor fi respectate, după șase luni formațiunea politică pe care o conduce va critica guvernul, iar apoi nu este exclusă votarea unei moțiuni de cenzură. De asemenea, liderul UDMR crede că, totuși, PSD va guverna până la alegerile din 2028, pentru că nu va putea pleca de la guvernare, arătând că acum, situația nu este comparabilă cu cea în care miniștrii PSD au plecat din guvernul de coaliție.

„Acordul nostru, vorbesc de UDMR, semnat cu Luca Niculescu, vorbește de șase luni de zile, dar în anumite condiții. E un acord în care în preambul noi spunem că nu este un acord de coaliție, este un acord politic pentru învestirea guvernului și susținerea punctuală acolo unde cere o susținere acest guvern. Vorbește acest acord despre ținta de deficit pentru anul viitor, de rectificare, și vorbește de bugetul pentru 2027, vorbește de SAFE, fiindcă acolo, într-adevăr, mai ales după decizia Curții Constituționale, lucrurile s-au complicat, și vorbește în cazul nostru despre protejarea minorității maghiare în educație și respectarea legislației”, a declarat Kelemen Hunor.

„Nu vom susține o moțiune de cenzură în primele șase luni”

„Nu este nimic extravagant, precum faptul că nu vom semna în condițiile acordului politic, nu vom susține o moțiune de cenzură în primele șase luni în cazul în care guvernul nu încalcă acest acord. Pe de o parte, pe altă parte, principiile bunei guvernări. Aici se lasă un spațiu de manevră relativ mare și pentru noi, și pentru Luca Niculescu. Deci, ăsta este acordul”, a explicat liderul UDMR.

„Deci eu, în aceste limite, și Bolojan la fel - PNL-ul și noi -, în aceste limite avem o responsabilitate. Trebuia să aibă România un guvern. Nu se putea să mergem mai departe cu guvernul demis și cu puteri amputate. Nu puteai să faci rectificare, nu puteai să plătești o grămadă de lucruri care trebuiau plătite, fiindcă nu mai erau bani în anumite ministere”, a punctat Kelemen Hunor.

Din punct de vedere politic, eu cred că și noi și Bolojan, PNL am fost responsabili față de țară în primul rând și am spus: Da, trebuie să se termine acest interimat”. Și am dat un vot de investire.

Întrebat care ar fi sancțiunea politică în cazul în care Luca Niculescu nu respectă angajamentele prevăzute în acord, președintele UDMR a spus că formațiunea pe care o conduce nu poate depune singură o moțiune de cenzură, dar acest lucru este posibil alături de celelalte partide.

„Noi, singuri, nu putem să depunem o moțiune de cenzură, că nu avem semnăturile necesare, vorbesc de UDMR. Dar, sigur că dacă apar lucruri neprevăzute sau lucruri cu care nu vom fi de acord, vom critica guvernul, și dacă lucrurile se vor complica, deși nu cred că se vor complica cel puțin în această perioadă, atunci rămâne posibilitatea de a semna cu ceilalți o moțiune de cenzură, de a vota o moțiune de cenzură, dar mai trebuie să spunem un lucru - și aici iarăși sunt două perspective - fără AUR nu poți să dai jos guvernul. Nimeni nu vrea să se asocieze în acest moment cu AUR - nici USR, nici noi, bănuiesc că nici PNL”, a subliniat Kelemen Hunor.

„Guvernul va rămâne până în 2028, cu toate provocările. Dacă nu te dă jos nimeni, atunci n-ai încotro”

„Pe altă parte, dacă nu poate să dea jos nimeni acest guvern, atunci acest guvern cu toate criticile și cu toate moțiunile de cenzură, că vor apărea moțiuni de cenzură la un moment dat, va rămâne până în 2028 cu toate provocările, cu toate greutățile care vor veni. Asta este situația. Dacă nu te dă jos nimeni, atunci n-ai încotro. Ești condamnat la guvernare. Noi am fost dați jos de PSD și de AUR și tot a trebuit să stăm cinci luni și jumătate. Nu poți să fugi de la guvernare

Liderul UDMR a afirmat că PSD a părăsit un guvern de coaliție, iar cei care au rămas au preluat atirubțiile miniștrilor PSD, dar acum nu mai este aceeași situație: „Acum nu mai poți să faci această chestiune. Acest joc nu se poate repeta la nesfârșit. Deci, eu mai degrabă cred că ei vor guverna până în 2028, până la alegerile din 2028. Vom vedea, sigur, nu vedem viitorul, că dacă am vedea cine ce ce face, nu știm ce se va întâmpla, dar în principiu ei vor guverna”, a conchis Kelemen Hunor.

Editor : Liviu Cojan