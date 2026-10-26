Live TV

Exclusiv Kelemen Hunor nu exclude o moțiune de cenzură dacă „lucrurile se vor complica”, dar crede că PSD va guverna până în 2028

Data publicării:
sedinta guvern luca niculescu inquam alex nicodim
Ședință a guvernului Luca Niculescu. Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Nu vom susține o moțiune de cenzură în primele șase luni” „Guvernul va rămâne până în 2028, cu toate provocările. Dacă nu te dă jos nimeni, atunci n-ai încotro”

Kelemen Hunor a dezvăluit la Digi24 câteva din cerințele prevăzute în acordul semnat de UDMR cu Luca Niculescu, și a subliniat faptul că dacă acestea nu vor fi respectate, după șase luni formațiunea politică pe care o conduce va critica guvernul, iar apoi nu este exclusă votarea unei moțiuni de cenzură. De asemenea, liderul UDMR crede că, totuși, PSD va guverna până la alegerile din 2028, pentru că nu va putea pleca de la guvernare, arătând că acum, situația nu este comparabilă cu cea în care miniștrii PSD au plecat din guvernul de coaliție.

„Acordul nostru, vorbesc de UDMR, semnat cu Luca Niculescu, vorbește de șase luni de zile, dar în anumite condiții. E un acord în care în preambul noi spunem că nu este un acord de coaliție, este un acord politic pentru învestirea guvernului și susținerea punctuală acolo unde cere o susținere acest guvern. Vorbește acest acord despre ținta de deficit pentru anul viitor, de rectificare, și vorbește de bugetul pentru 2027, vorbește de SAFE, fiindcă acolo, într-adevăr, mai ales după decizia Curții Constituționale, lucrurile s-au complicat, și vorbește în cazul nostru despre protejarea minorității maghiare în educație și respectarea legislației”, a declarat Kelemen Hunor.

„Nu vom susține o moțiune de cenzură în primele șase luni”

„Nu este nimic extravagant, precum faptul că nu vom semna în condițiile acordului politic, nu vom susține o moțiune de cenzură în primele șase luni în cazul în care guvernul nu încalcă acest acord. Pe de o parte, pe altă parte, principiile bunei guvernări. Aici se lasă un spațiu de manevră relativ mare și pentru noi, și pentru Luca Niculescu. Deci, ăsta este acordul”, a explicat liderul UDMR.

„Deci eu, în aceste limite, și Bolojan la fel - PNL-ul și noi -, în aceste limite avem o responsabilitate. Trebuia să aibă România un guvern. Nu se putea să mergem mai departe cu guvernul demis și cu puteri amputate. Nu puteai să faci rectificare, nu puteai să plătești o grămadă de lucruri care trebuiau plătite, fiindcă nu mai erau bani în anumite ministere”, a punctat Kelemen Hunor.

Din punct de vedere politic, eu cred că și noi și Bolojan, PNL am fost responsabili față de țară în primul rând și am spus: Da, trebuie să se termine acest interimat”. Și am dat un vot de investire.

Întrebat care ar fi sancțiunea politică în cazul în care Luca Niculescu nu respectă angajamentele prevăzute în acord, președintele UDMR a spus că formațiunea pe care o conduce nu poate depune singură o moțiune de cenzură, dar acest lucru este posibil alături de celelalte partide.

„Noi, singuri, nu putem să depunem o moțiune de cenzură, că nu avem semnăturile necesare, vorbesc de UDMR. Dar, sigur că dacă apar lucruri neprevăzute sau lucruri cu care nu vom fi de acord, vom critica guvernul, și dacă lucrurile se vor complica, deși nu cred că se vor complica cel puțin în această perioadă, atunci rămâne posibilitatea de a semna cu ceilalți o moțiune de cenzură, de a vota o moțiune de cenzură, dar mai trebuie să spunem un lucru - și aici iarăși sunt două perspective - fără AUR nu poți să dai jos guvernul. Nimeni nu vrea să se asocieze în acest moment cu AUR - nici USR, nici noi, bănuiesc că nici PNL”, a subliniat Kelemen Hunor.

„Guvernul va rămâne până în 2028, cu toate provocările. Dacă nu te dă jos nimeni, atunci n-ai încotro”

„Pe altă parte, dacă nu poate să dea jos nimeni acest guvern, atunci acest guvern cu toate criticile și cu toate moțiunile de cenzură, că vor apărea moțiuni de cenzură la un moment dat, va rămâne până în 2028 cu toate provocările, cu toate greutățile care vor veni. Asta este situația. Dacă nu te dă jos nimeni, atunci n-ai încotro. Ești condamnat la guvernare. Noi am fost dați jos de PSD și de AUR și tot a trebuit să stăm cinci luni și jumătate. Nu poți să fugi de la guvernare

Liderul UDMR a afirmat că PSD a părăsit un guvern de coaliție, iar cei care au rămas au preluat atirubțiile miniștrilor PSD, dar acum nu mai este aceeași situație: „Acum nu mai poți să faci această chestiune. Acest joc nu se poate repeta la nesfârșit. Deci, eu mai degrabă cred că ei vor guverna până în 2028, până la alegerile din 2028. Vom vedea, sigur, nu vedem viitorul, că dacă am vedea cine ce ce face, nu știm ce se va întâmpla, dar în principiu ei vor guverna”, a conchis Kelemen Hunor.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
1
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
Sfântul Dumitru 2026. Foto Getty Images
2
Sfântul Dumitru se sărbătorește pe 26 sau pe 27 octombrie? De ce sunt două praznice...
ID263860-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
3
Oana Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Atacurile politice...
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
4
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante...
aleksandar vucic pierde alegerile din serbia
5
Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Serbia. „Este clar că am...
E oficial: s-a încheiat "telenovela" Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei!
Digi Sport
E oficial: s-a încheiat "telenovela" Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
grindeanu kelemen hunor
Kelemen Hunor explică restanțele bugetare: S-au adunat tocmai pentru că a fost guvern interimar, ele nu dezechilibrează deficitul
Hartă România
Angajarea răspunderii propusă de PSD: Comasarea localităților mici nu poate fi făcută „în birou”, atrage atenția Kelemen Hunor
bani in portofel
Ce se întâmplă cu pensiile și salariile în 2027? Kelemen Hunor: „Trebuie făcute aceste indexări”. Când vom ști dacă există bani
kelemen hunor in studioul digi24
Kelemen Hunor, despre implicarea lui Sorin Grindeanu în Guvern: Seara, când se sting luminile, premierul e Luca Niculescu. El semnează
kelemen hunor inquam
Kelemen Hunor, reacție după ce SRI a anunțat o tentativă de sabotaj la Carfil: „Dinspre Rusia niciodată n-a venit libertate”
Recomandările redacţiei
2026-10-08-4318
Cum sunt văzute de la Palatul Victoria acuzațiile că Guvernul...
Screenshot 2026-10-26 190534
Rețea coordonată din Rusia, care voia sabotarea fabricii Carfil din...
drapel nato si drapeluri nationale profimedia
Cinci puteri europene transmit un mesaj ferm la Paris: Europa vrea un...
nato trupe tanc militar
„1.000 de zile să fim pregătiți să luptăm și să învingem”. Șeful...
Ultimele știri
Sistemul de sănătate mai are nevoie de 11 miliarde de lei până la sfârșitul anului. Rogobete: „Sub nicio formă nu se închid spitale”
Papa Leon al XIV-lea va călători în America Latină după operația de cancer pulmonar. Ce anunță Vaticanul despre starea sa
La noapte începe evacuarea orașului Oleșkî. Pe cei care aleg să rămână îi așteaptă iadul. „Ar putea fi șters de pe fața pământului”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Regina Letizia a Spaniei, protagonista unui moment stânjenitor. A căzut pe puntea unei ambarcațiuni în timpul...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea...
Fanatik.ro
Penalty la Sepsi – Universitatea Craiova? Cristi Balaj a dat verdictul după faza care a anunțat dezastrul...
editiadedimineata.ro
Imaginile cu Pantera Roz de la protestele din Franța sunt generate cu inteligența artificială
Fanatik.ro
Ce au pățit două românce înainte de Gala Balonului de Aur, în hotelul Courthouse, unde are loc ceremonia
Adevărul
Slănină împotriva gerului: soluția anunțată de ucraineni pentru protejarea dronelor
Digieconomic
Taxă suplimentară de 2 euro pentru coletele din afara UE, de la 1 noiembrie. Cine o plătește și cum se...
Digi FM
Ce spune Andreea Marin despre o nouă iubire, după relația de 8 ani cu Adrian Brâncoveanu: "Sincer, tot ce ar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 4 ani de la ”divorțul de 650.000.000 $”, a început o relație cu o femeie cu 11 ani mai tânără! ”Este...
Pro FM
S-a despărțit recent de iubita actriță, iar acum a fost surprins ținând-o de mână pe Sofia Vergara. Cine este...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rita Wilson, la 70 de ani. Povestea de viață a soției lui Tom Hanks: cariera, lupta cu cancerul și momentul...
Adevarul
Bolnav de cancer în stadiu avansat, s-a întors să-şi trăiască ultimele zile în România, dar a fost arestat...
Newsweek
Casa de Pensii are sute de mii de dosare de pensii blocate. Sistemul informatic de milioane € are probleme
Digi FM
Cum arăta viața lui Irinel Columbeanu înainte de Revoluție. Ce rol ar fi avut în perioada comunistă: "Știa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
Povestea incredibilă a unui cocoș care a trăit 18 luni fără cap. Cum a devenit „Miracle Mike” o legendă
Film Now
A cucerit Hollywoodul, apoi a dispărut. Evangeline Lilly explică de ce a renunțat la actorie: "Am urât mereu...
UTV
Sofia Vergara, surprinsă ținându-se de mână cu Dan Reynolds, solistul Imagine Dragons. Cei doi au ieșit la...