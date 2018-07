Kelemen Hunor: Nu există o Opoziție clară în Parlament, există dezbinare, luptă între ei

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sâmbătă, la Zetea, că în Parlamentul României nu există o opoziţie clară, ci mai multe opoziţii, una fiind opoziţia lui Liviu Dragnea reprezentată de Victor Ponta, relatează Agerpres.

Kelemen Hunor a dezvăluit motivul pentru care UDMR a ieșit din sală la moțiune: „Este o minciună generală că noi ținem în viață acest guvern”



"Pe partea opoziţiei deja există o dezbinare, luptă între ei. Putem intra acolo, dar trebuie să stabilim lângă cine stăm, fiindcă astăzi, în Parlamentul României, nu există o opoziţie clară. Există opoziţia lui Dragnea, acela e Victor Ponta, ei au cazuri nerezolvate. Ei sunt 10, au spus că sunt mai mulţi, dar nu ştim cine sunt.

Există acea opoziţie a USR-ului, care se bazează pe creştere. Există PNL ca şi opoziţie, deci nu putem să stăm lângă ambii de obicei. Mai există partidul lui Băsescu, care e cam în dizolvare, fiindcă în Senat nu mai au fracţiune şi, după câte ştiu, şi în Camera Deputaţilor mulţi vor trece la PNL, ALDE sau PSD şi s-ar putea ca la mijlocul mandatului să rămână fără fracţiune. (...) Şi acum lângă care opoziţie să te aşezi? Din acest motiv am spus că noi cu partidele parlamentare trebuie să fim în relaţii de dialog şi trebuie să generăm dezbatere despre politicile publice", a afirmat Kelemen Hunor, potrivit traducerii oficiale.



Kelemen Hunor a mai precizat că UDMR are o libertate destul de mare de acţiune, în sensul că poate sprijini proiecte sau poate primi sprijin, atât din partea puterii, cât şi din partea formaţiunilor din opoziţie.



Liderul UDMR participă la cea de-a doua ediţie a taberei politice organizată împreună cu Conferinţa Tinerilor Maghiari din România (MIERT), în satul Sub Cetate, comuna Zetea din Harghita.

