Kelemen Hunor susține că maghiarii din România nu au fost manipulați pentru a-l susține pe Viktor Orban, respingând acuzațiile potrivit cărora UDMR ar fi făcut propagandă pentru ca partidul aflat la putere în Ungaria să câștige.

„Eu am o părere foarte bună despre comunitatea din România și sunt convins că este o comunitate care nu poate fi manipulată de nimeni. Anul trecut, peste 90% au votat cu Nicușor Dan, nu au fost manipulați. Deci membrii comunității maghiare sunt oameni responsabili, maturi și fac diferența între ce spune unul și ce spune altul și decid în funcție de aprecierile lor. Nu fac trimitere niciodată la propagandă”, a declarat Kelemen Hunor, marți, la Parlament.

