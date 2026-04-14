Kelemen Hunor susține că maghiarii din România nu au fost manipulați pentru a-l susține pe Viktor Orban, respingând acuzațiile potrivit cărora UDMR ar fi făcut propagandă pentru ca partidul aflat la putere în Ungaria să câștige.
„Eu am o părere foarte bună despre comunitatea din România și sunt convins că este o comunitate care nu poate fi manipulată de nimeni. Anul trecut, peste 90% au votat cu Nicușor Dan, nu au fost manipulați. Deci membrii comunității maghiare sunt oameni responsabili, maturi și fac diferența între ce spune unul și ce spune altul și decid în funcție de aprecierile lor. Nu fac trimitere niciodată la propagandă”, a declarat Kelemen Hunor, marți, la Parlament.
Replica liderului UDMR vine după ce Peter Magyar, al cărui partid a câștigat alegerile în Ungaria, a transmis că UDMR a participat la inducerea în eroare a maghiarilor din România și la o „campanie mincinoasă” în favoarea premierului ungar Viktor Orban.
Întrebat dacă ar trebui să vină altcineva la șefia UDMR după alegerile din țara vecină, Kelemen Hunor a precizat că nu i-a cerut nimeni din partid demisia:
„Din UDMR nu a cerut nimeni așa ceva.”
„Aseară am avut o discuție scurtă cu Péter Magyar și m-a rugat ca, atunci când pot ajunge la Budapesta, să avem o discuție față în față. I-am spus că săptămâna viitoare. Nu am stabilit ziua și ora”, a mai spus acesta.
Întrebat cum îi va explica lui Peter Magyar că maghiarii din România l-au susținut masiv pe Viktor Orbán, Kelemen Hunor a precizat:
„Nu trebuie să îi explic eu. El cunoaște comunitatea din Transilvania. În 2024 a fost în Fidesz. Nu e un secret pentru el și nu trebuie să îi explic nimic. Discuțiile vor fi principiale, despre viitor, nu despre trecut.”