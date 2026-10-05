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Video Kelemen Hunor: „Nu vom face parte din următorul guvern aproape 100%”. Câte desemnări crede liderul UDMR că mai poate face președintele

Data actualizării: Data publicării:
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Nicuşor Dan, alături de liderii UDMR, la consultările de la Palatul Cotroceni. Foto: Administrația Prezidențială
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Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, după consultările de la Palatul Cotroceni, că formațiunea sa nu va face parte din viitorul Executiv, dar ar putea susține un guvern format în jurul PSD, cu condiția ca și PNL să contribuie la asigurarea voturilor necesare pentru învestire. Liderul UDMR a respins, în același timp, scenariul alegerilor anticipate, despre care spune că „nu rezolvă nimic” și ar complica și mai mult actuala situație politică.

„Nu vom face parte din următorul Guvern aproape 100%. Deci acest lucru eu îl exclud dintr-un singur motiv. Săptămâna trecută am mers în Parlament cu un premier desemnat, Siegfried Mureșan, cu o coaliție minoritară, care nu a trecut. Mâine nu putem să fim într-o altă coaliție. Aici nu e vorba de PSD, nu e vorba de PNL, e vorba de o rigoare. Deci nu poți să sari dintr-un tren în celălalt într-o săptămână. S-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat nimic”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a arătat însă că formațiunea ar putea susține din Parlament un guvern construit în jurul PSD, dacă și PNL și-ar asuma participarea la formarea unei majorități.

„Dar putem susține un Guvern în jurul PSD-ului, dar e nevoie și de PNL. Sau o parte din PNL, nu vorbesc de cei 16, ci de o asumare din partea PNL-ului. Și dacă nu o face instituțional, spune că nu tot PNL-ul votează, dar, dacă pentru învestirea Guvernului e nevoie de, știu și eu, 40 de voturi, asigurăm împreună acele voturi ca să treacă Guvernul. Și după aceea fiecare își vede de treabă. Este și această posibilitate pentru fiecare dintre noi”, a spus el.

Kelemen Hunor a avertizat că actuala perioadă de interimat nu mai poate continua, invocând inclusiv imposibilitatea Guvernului interimar de a iniția o rectificare bugetară. „Noi nu dorim să rămână Guvernul interimar în continuare, fiindcă nici măcar o rectificare nu are capacitatea, puterea constituțională de a iniția și suntem aproape de un blocaj de câteva săptămâni, de câteva luni și nu se mai poate prelungi această situație. Așteptăm desemnarea și, după ce vom afla numele premierului desemnat, sigur, putem spune mai mult”, a adăugat liderul UDMR.

Întrebat dacă ar susține scenariul alegerilor anticipate în cazul în care următoarea propunere de premier ar pica testul votului din Parlament, Kelemen Hunor a răspuns categoric: „Nu”.

„Eu cred că președintele, cel puțin, mai are, cu desemnarea de azi, două desemnări de făcut. Cel puțin. Așa cred eu”, a declarat liderul UDMR. Kelemen Hunor a insistat că soluția trebuie căutată în continuare prin negocieri între partidele parlamentare, chiar dacă actuala configurație politică face dificilă formarea unei majorități.

„Trebuie discutat, trebuie în continuare să discutăm. Trebuie formată o majoritate. Sigur, e greu în acest Parlament fragmentat și cu toate declarațiile contondente din ultima perioadă, dar este obligația noastră. Anticipatele nu rezolvă nimic. Absolut nimic. Chiar anticipatele ne încurcă și mai mult”, a afirmat acesta.

Liderul UDMR a precizat că formațiunea sa nu susține alegerile anticipate, dar este pregătită să participe la scrutin dacă se va ajunge la acest scenariu.

„De aceea, eu nu susțin anticipatele, dar dacă ajungem la anticipate, mergem cu drag. Pentru noi e aceeași provocare și acum, și peste un an, și peste doi ani. Din punctul nostru de vedere, nu e vorba de... Că noi oricum nu vom obține nici 20%, nici 30%, nici 40%. Noi, de fiecare dată, trebuie să trecem pragul și de 36 de ani am reușit”, a spus Kelemen Hunor.

El a susținut că problema esențială este dacă organizarea unui scrutin anticipat ar schimba în bine actuala situație politică. „Problema noastră este: dacă astăzi facem alegeri anticipate, ce se va schimba? Va fi mai bine sau mai puțin bine? Cum va arăta Parlamentul? De aceea, eu cred că astăzi anticipatele nu rezolvă problemele țării”, a adăugat liderul UDMR.

Întrebat de ce consideră că președintele ar trebui să facă alte două desemnări în cazul în care propunerea de premier de luni nu obține votul Parlamentului, Kelemen Hunor a explicat că o astfel de abordare ar menține presiunea asupra partidelor pentru găsirea unei soluții politice.

„Ca să împingă partidele spre dialog. Politica e despre dialog și despre compromis. Și trebuie să înțeleagă fiecare unde face un compromis și cât de departe merge cu un compromis. Și eu cred că mai este loc de dialog și mai este loc de compromis în continuare”, a declarat Kelemen Hunor.

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Editor : M.I.

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