Kelemen Hunor: Pensia privată este economisirea cetăţeanului. Doar el decide cum dispune de suma depusă

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus vineri că statul nu poate spune unui om cum să îşi folosească banii, iar pensia privată este „economisirea cetăţeanului” şi doar el decide cum dispune de suma depusă.

„Statul nu poate spune unui om cum să îşi folosească banii! Pensia privată este economisirea cetăţeanului - de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă. Nici Guvernul, nici instituţiile statului nu pot stabili reguli în această privinţă”, a scris Kelemen Hunor pe Facebook.

El a adăugat că în coaliţia de guvernare nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare în acest domeniu, iar UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetăţenilor care contribuie la fondurile private de pensii, potrivit Agerpres.

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a declarat la Palatul Victoria că proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în şedinţa de guvern, iar acesta prevede două forme de extracţie de plată: respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanţia rambursării integrale a activului acumulat, şi pensia viageră, cu plată pe toată durata vieţii participantului. Oamenii nu mai pot retrage toți banii deodată, ci maximum o tranșă de 25%.

