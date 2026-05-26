Kelemen Hunor: Prima mea opțiune e refacerea Coaliției, inclusiv cu Eugen Tomac

Consultari sustinute de presedintele Romaniei cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni, in Bucuresti, 18 mai 2026. Inquam Photos / George Calin

Kelemen Hunor, liderul UDMR, susține că prima sa opțiune este refacerea Coaliției de guvernare, inclusiv cu Eugen Tomac în funcția de premier, cel puțin pentru anul acesta. El a afirmat că un guvern tehnocrat, dacă nu este asumat politic, „toată lumea va fi în opoziție a doua zi”. „Cineva va profita dintr-o astfel de situație? AUR”, a transmis Kelemen. 

„Pentru mine prima opțiune e refacerea Coaliției, inclusiv cu domnul Tomac în funcția de prim-ministru, nu am o problemă. Dar, să fie o susținere majoritată și foarte clară. Eu cunosc decizia PNL-ului și decizia USR-ului și astăzi încă nu am văzut o poziție mai flexibilă, nici din partea USR-ului, nici din partea PNL-ului, dar nu știu dacă au discutat. Am înțeles că au fost la Cotroceni domnul Bolojan și cu domnul Grindeanu. Probabil că au și discutat diferite abordări, variante. Prima opțiune pentru noi este să refacem coaliția, cel puțin până când trecem de anul 2026, cu toate provocările anului 2026. 

Se poate majoritate fără PSD sau fără PNL, PSD și PNL împreună și cu noi, și cu USR sau doar cu noi sau doar cu USR se poate forma majoritate. Asta sunt variantele, dacă excludem pe cei de la AUR. Dacă nu există această majoritate, atunci trebuie să te gândești la formule minoritare, dar cu o susținere transparentă. E a doua variantă. Asta înseamnă că poate să fie PNL, USR, UDMR, poate să fie PSD, USR, poate să fie orice altă variantă”, a afirmat Kelemen Hunor, la Euronews. 

El exclude varianta de guvern din care să facă parte PSD și UDMR. 

„Eu am exclus de la bun început, am spus că nu funcționează, fiindcă nu există această posibilitate, cel puțin în cazul nostru. PSD a dat jos guvernul din care facem parte, în acest moment guvern interimar. A doua zi nu pot să mă trezesc doar eu singur într-un guvern cu PSD, când PSD, printr-o moțiune de cenzură, a dat jos guvernul. E o chestie de logică elementară. 

Spun reformarea Coaliției, nou angajament din partea tuturor. Există și varianta să cârpim o majoritate. Nu mai contează din cine se formează această majoritate, doar să trecem guvernul. 

Un guvern tehnocrat dacă nu este asumat politic, toată lumea va fi în opoziție a doua zi. Cineva va profita dintr-o astfel de situație? AUR”, a mai spus liderul UDMR. 

