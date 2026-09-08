Kelemen Hunor: PSD, PNL și UDMR ar putea vota viitorul guvern, apoi „fiecare își vede de treabă”

PSD, PNL și UDMR ar putea vota viitorul guvern, spune președintele UDMR, Kelemen Hunor. El aa adăugat, după o discuție cu președintele PSD Sorin Grindeanu, că cele trei partide ar putea pune umărul împreună pentru a învesti un nou executiv, fără să continue însă colaborarea după vot.

Șeful UDMR a fost întrebat dacă a discutat cu cel al PSD despre posibila desemnare a lui Luca Niculescu pentru funcția de premier.

„Nu am discutat de Luca Niculescu. Până când nu există o desemnare, e greu să discuți despre un premier, dar, sigur, numele domnului secretar de stat Niculescu a fost vehiculat și cunoaștem acest lucru. Am discutat, da, despre ce majorități posibile și chiar imposibile pot fi create. Și domnul Grindanu și cu mine suntem, ca de altfel, și domnul Bolojan, de părere că avem nevoie de un guvern, că oricum am pierdut enorm de mult timp, așa ceva nu s-a întâmplat în România și impresia și percepția este că nu suntem în stare, clasa politică, nu vorbesc de mine sau de colegii mei, să votăm un guvern, deci avem nevoie de un guvern”, a spus Kelemen Hunor.

Întrebat cu ce majoritate ar fi votat acest guvern, el a spus: „Eu, în continuare, insist, indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să există un vot de învestire din partea fostei coaliții sau măcar cel puțin din partea PNL, PSD și UDMR”.

„Și sigur, după ce guvernul este investit, fiecare își vede de treabă, în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună. Cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante: bugetul de anul viitor, investițiile de anul viitor, deficitul pentru anul viitor și, bineînțeles, câteva chestiuni legate de ce a mai rămas în suspensie, chiar se poate discuta și de legea salarizării înainte de buget. Și dacă un set minimal, un acord minimal s-ar contura, atunci noi am optat pentru o astfel de majoritate de investire a guvernului”, a continuat Kelemen Hunor.

„Asta ar fi și este responsabilitatea noastră a tuturor celor care, acum un an și ceva, am format un guvern de o majoritate stabilă, care, din păcate, n-a funcționat mai mult de câteva luni până în luna mai. Deci asta a fost abordarea mea, asta rămâne abordarea mea și, sigur, ar trebui o discuție între lideri, între Grindanu, Bolojan și mine și cine mai e să fie la această discuție, să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de investire a unui guvern”, a adăugat el.

Editor : M.B.