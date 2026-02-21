Kelemen Hunor: PSD şi USR se suportă „mult mai bine decât vă închipuiţi”

Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune că discuţiile din interiorul coaliţiei de guvernare nu sunt nici pe departe la fel de aprinse cum poate părea din declaraţiile publice făcute în mass media sau pe reţelele de socializare de unii dintre membrii formaţiunilor politice care compun guvernul. În ceea ce priveşte PSD şi USR, Kelemen spune că se „suportă mult mai bine” decât publicul îşi poate închipui.

Întrebat la Prima TV dacă PSD şi USR se suportă în şedinţele de coaliţie, Kelemen Hunor a răspuns: „Mult mai bine decât vă închipuiţi dumneavoastră. Nu degeaba a zis Grindeanu că PSD-ul se găseşte în USR. Era ironic el, când zis, dar...”, potrivit News.ro.

În ceea ce priveşte atmosfera în coaliţia de guvernare, Kelemen spune că „depinde de ce vrei să vezi”.

„Dacă stai la şedinţa coaliţiei şi asculţi ce se întâmplă acolo, pare ok. Dacă te uiţi la televizor după şedinţa de coaliţie şi te uiţi doar la declaraţii, ai impresia că arde casa. E o realitate nu chiar paralelă, dar suprapusă oricum. Deci, dacă mă gândesc la şedinţele de coaliţie, acolo toată lumea încearcă să găsească o soluţie şi încercăm să apropiem punctele de vedere de foarte multe ori diferite, dar dacă mă uit doar la ce apare în presă sau mai ales pe social media, atunci vai de capul meu”, a spus Kelemen Hunor.

