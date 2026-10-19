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Kelemen Hunor: Reprezentanţii UDMR în structurile guvernamentale rămân deocamdată în funcţii

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Kelemen Hunor. Foto:Inquam Photos / Sebastian Tătaru
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Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus că, pentru moment cel puţin, reprezentanţii Uniunii în structurile guvernamentale rămân în funcţii, dar că în viitor ar putea pleca sau ar putea fi schimbaţi. El a adăugat că nu a discutat acest subiect cu premierul desemnat Luca Niculescu.

„Noi în agenţii nu prea avem oameni, nu am pus, am avut locuri foarte puţine. Nu am discutat (despre ce se întâmplă cu cei susţinuţi de UDMR, după schimbarea Guvernului – n.r.). Eu nu am deschis acest sbiect, după votul de învestire sigur că vom discuta şi cu Luca Niculescu, şi cu colegii noştri. Noi, de obicei, la Cultură şi la Educaţie am avut secretari de stat fiindcă era, să spunem aşa, o înţelegere transpartinică încă de la sfârşitul anilor 90 că sunt cele două zone unde minorităţile etnice, inclusiv minoritatea maghiară are un interes direct privind păstrarea identităţii naţionale. Dar nu am intrat în aceste discuţii şi nici nu era cazul în acest moment”, a afirmat preşedintele UDMR, luni seară, la TVR, potrivit News.ro.

Kelemen Hunor a subliniat că, pe moment, reprezentanţii Uniunii rămân în funcţii.

„Ei rămân astăzi pe loc, dar asta nu înseamnă că mâine-poimâine nu vor pleca sau nu vor fi schimbaţi”, a adăugat el.

El a subliniat că PNL şi UDMR sunt formaţiuni „diferite” şi se cordonează pe anumite aspecte, dar nu şi pe acesta.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat că majoritatea demnitarilor susţinuţi de PNL pentru funcţii publice precum secretar de stat, şef de agenţie sau prefect vor încheia mandatele săptămâna aceasta. Bolojan a afirmat că unii dintre ei vor mai rămâne cel mult două săptămâni în funcţii, la solicitarea premierului desemnat Luca Niculescu, pentru „asigurarea unor treceri şi gestionarea unor probleme”.

Editor : M.B.

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