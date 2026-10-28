Kelemen Hunor respinge acuzațiile PSD la adresa Guvernului Bolojan: „Greaua moștenire e de la deficitul de 10%”

Kelemen Hunor respinge acuzațiile PSD privind „greaua moștenire” lăsată de Guvernul Bolojan și spune că gaura bugetară s-a adâncit în perioada în care Palatul Victoria era condus de Marcel Ciolacu. Liderul UDMR susține că actualele datorii și restanțe au legătură cu blocajul politic, în condițiile în care Guvernul interimar nu a putut lua măsuri.

„Nu există o grea moștenire. Greaua moștenire e de la deficitul de 10%. E probabil să fie niște bani care să nu fie plătiți fiindcă guvernul interimar nu avea cum să plătească, nu putea să facă rectificare, nu putea să facă niște proiecte de lege, ordonanțe de urgență. Sunt convins că au rămas anumite chestiuni neplătite. Când ești la guvernare, trebuie să rezolvi problema,” a declarat Kelemen Hunor.

Preşedintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, duminică dimineaţă, că fostul premier Ilie Bolojan doar a sacrificat economia şi a adâncit criza, lucru pe care social-democraţii îl vor corecta. El susţine că PSD va schimba direcţia României, după ce Guvernul Bolojan a lăsat datorii de peste 30 de miliarde şi cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, „realitatea cifrelor a demonstrat că, în ultimul an, reformele s-au făcut cu sabia de lemn, în timp ce peste economie şi veniturile românilor s-a trecut cu tancul”.

Editor : A.P.